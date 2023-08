Como solicitar o cartão de crédito? Quais são as taxas e serviços?

O PicPay é uma plataforma digital que oferece diversos serviços financeiros, incluindo o cartão de crédito PicPay. Neste artigo, vamos explicar como você pode solicitar o cartão, quais são as taxas e os serviços disponíveis.

O cartão de crédito PicPay

O cartão de crédito do PicPay é emitido pela MasterCard e oferece uma série de vantagens aos seus usuários. Uma das principais vantagens é que o cartão não cobra anuidade ou mensalidade para o uso. Além disso, por ser da bandeira MasterCard, os clientes podem aproveitar os benefícios do programa Surpreenda.

O cartão também oferece opções de pagamento por aproximação, cartão virtual e a possibilidade de obter um cartão Gold sem anuidade.

Como solicitar o cartão

Solicitar o cartão de crédito do PicPay é um processo simples e pode ser feito diretamente pela plataforma. Para isso, você precisa ser usuário da plataforma digital. Confira o passo a passo abaixo:

Acesse a plataforma do PicPay, disponível para Android e iOS. Dentro da plataforma, clique em “PicPay Card”. Selecione a opção “Pedir meu PicPay Card”. Preencha os dados solicitados.

Além disso, você também pode solicitar o cartão por meio dos “Ajustes”, ao clicar na foto de perfil. Após a solicitação, o cliente passará por uma análise de crédito, assim como acontece em outros bancos.

Limite do cartão



O limite do cartão de crédito do PicPay pode ser conquistado de duas formas diferentes. A primeira forma é a mais comum, em que a instituição oferece um valor pré-aprovado com base na análise de crédito do cliente. A segunda forma é por meio da quantia aplicada dentro da plataforma. Quanto mais você utilizar o PicPay para pagamentos e transferências, maior será o seu limite de crédito.

Taxas e serviços

Embora o cartão de crédito do PicPay não cobre anuidade ou mensalidade, existem algumas tarifas para determinados serviços. Confira as principais tarifas:

Adicionar dinheiro na conta com cartão de débito: 1,99% por transação. Adicionar dinheiro na Carteira com cartão de crédito: até 5,99% ou R$ 5. Saque: R$ 7,90 por transação. Pagamento à vista de recarga de celular, recarga de TV, gift cards e abastecimento com shell box: até 4,99%. Pagamento parcelado de recarga de celular, recarga de TV, gift cards e abastecimento com shell box: até 5,99%. Tarifa de inatividade: R$ 10 por mês, por 12 meses. Tarifa de inatividade (PicPay Negócios): R$ 30 por mês, por até 6 meses.

É importante estar ciente dessas tarifas antes de utilizar os serviços do PicPay.

Ademais, o cartão de crédito do PicPay é uma opção prática e vantajosa para quem utiliza a plataforma digital. Com benefícios como pagamento por aproximação, cartão virtual e a possibilidade de obter um cartão Gold sem anuidade, o PicPay oferece uma experiência diferenciada aos seus clientes.

Para solicitar o cartão, basta ser usuário da plataforma e seguir os passos mencionados anteriormente. Lembre-se de estar atento às tarifas para cada serviço oferecido pelo PicPay. Aproveite os benefícios e praticidades oferecidos pelo cartão de crédito do PicPay.

Faça já a sua solicitação e aproveite todas as vantagens!