como solicitar o novo cartão do programa? Aprenda agora

O programa Bolsa Família tem sido uma importante ferramenta de auxílio para milhões de famílias de baixa renda no Brasil. Além de oferecer suporte financeiro, o programa também disponibiliza o cartão Bolsa Família, que traz uma série de funcionalidades que facilitam as transações financeiras do dia a dia. Neste guia completo, vamos explorar como solicitar o novo cartão do Bolsa Família e entender as datas de liberação em agosto.

Transferências, Saques e Compras: Benefícios do Cartão Bolsa Família

O cartão do Bolsa Família trouxe uma verdadeira revolução para os beneficiários do programa. Antes, eles dependiam exclusivamente do saque em lotéricas, o que limitava suas opções. Agora, com o novo cartão, é possível aproveitar as vantagens do Pix para realizar transferências e recebimentos ilimitados. Além disso, os beneficiários podem realizar até dois saques por mês em bancos 24 horas.

Uma das vantagens mais notáveis do cartão é a possibilidade de realizar compras no débito, eliminando a necessidade de saques e tornando as transações mais seguras e práticas. Com essa funcionalidade, os beneficiários podem utilizar o valor diretamente da conta, sem a preocupação de retirar dinheiro físico.

Atualização no Cadastro Único: Passo Fundamental para Obter o Novo Cartão

Para receber o novo cartão do Bolsa Família, é fundamental que os dados da família estejam corretamente atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Essa atualização é crucial para garantir que o cartão seja enviado para o endereço correto dos beneficiários inscritos.

Calendário de Liberação em Agosto: Garanta seu Benefício

O mês de agosto traz datas importantes para os beneficiários do Bolsa Família. Confira o calendário de liberação dos pagamentos, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS):

NIS de final 1: 18 de agosto

NIS de final 2: 19 de agosto

NIS de final 3: 22 de agosto

NIS de final 4: 23 de agosto

NIS de final 5: 24 de agosto

NIS de final 6: 25 de agosto

NIS de final 7: 26 de agosto

NIS de final 8: 29 de agosto

NIS de final 9: 30 de agosto

NIS de final 0: 31 de agosto



É importante destacar que essas datas podem variar de acordo com o calendário oficial do programa. Portanto, é essencial que os beneficiários consultem regularmente as atualizações divulgadas pelos meios oficiais de comunicação do Bolsa Família.

Como Solicitar o Novo Cartão do Bolsa Família

A solicitação do novo cartão do Bolsa Família pode ser feita de forma simples e rápida. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial do CadÚnico ou dirija-se a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Atualize os dados da família no Cadastro Único, fornecendo as informações corretas e atualizadas. Aguarde a análise dos dados pelo órgão responsável. Após a análise, caso seja aprovado, o novo cartão será enviado para o endereço cadastrado.

É importante ressaltar que o prazo para o recebimento do cartão pode variar de acordo com a demanda e a região em que o beneficiário reside. Por isso, é fundamental estar atento às informações divulgadas pelo Bolsa Família.

Benefícios do Novo Cartão Bolsa Família

O novo cartão do Bolsa Família traz uma série de benefícios e funcionalidades, que visam facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos do programa. Além das transferências, saques e compras no débito, o cartão oferece outras vantagens, como:

Acesso a programas de capacitação profissional e qualificação;

Descontos em produtos e serviços de parceiros do programa;

Acompanhamento do saldo e extrato do cartão de forma online.

Esses benefícios têm como objetivo promover a inclusão financeira e social dos beneficiários do Bolsa Família, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Fique atento às datas de liberação

Em síntese, o cartão do Bolsa Família se consolidou como uma ferramenta essencial para os beneficiários do programa. Assim, com suas diversas funcionalidades, como transferências, saques e compras no débito, o novo cartão proporciona praticidade e comodidade para as famílias de baixa renda. Por fim, é fundamental manter os dados atualizados no Cadastro Único para garantir o recebimento do novo cartão. Além disso, é importante ficar atento às datas de liberação dos pagamentos, conforme o calendário oficial do Bolsa Família. Aproveite todos os benefícios oferecidos pelo novo cartão e promova sua inclusão financeira.