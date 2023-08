Como ter um dia produtivo de estudos? Veja dicas

É claro que para enfrentar um vestibular ou a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) você precisa se preparar de forma eficiente. Para isso, é fundamental que cada um dos seus dias de estudos ao longo do seu período de preparação para as provas seja o mais produtivo possível.

Mas, nós sabemos que nem sempre é fácil manter a produtividade e a concentração, uma vez que diversos fatores podem afetar o desempenho de uma pessoa em seus estudos.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com algumas dicas que irão te ajudar a entender como você pode ter um dia produtivo de estudos. Coloque os conselhos em prática e potencialize a sua preparação!

Estabeleça metas diárias e a curto prazo

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, é fundamental que você estabeleça metas diárias e a curto prazo e não somente metas longas e vagas. Assim, é importante que você planeje aquilo que será estudado em cada um dos seus dias de estudo até a data do seu vestibular.

Não é interessante que você inclua somente objetivos a longo prazo no seu plano de estudos, como “estudar todos os tópicos de história até novembro”. Essa estratégia poderá prejudicar a sua produtividade diária.

A melhor estratégia é criar metas realistas para cada um dos seus dias de estudo. Se você pretende estudar seis dias por semana, por exemplo, separe os conteúdos que devem ser estudados de acordo com esses seis dias e o tempo disponível para estudo em cada um deles.

Planeje o seu dia com antecedência

A segunda dica está relacionada com a primeira, mas é ainda mais importante. Você deve planejar os seus dias de estudo com antecedência. Dessa maneira, não deixe para estabelecer as suas metas diárias no próprio dia de estudos, mas faça isso no dia anterior, por exemplo.



Essa estratégia irá te ajudar a prevenir a procrastinação. Com todas as metas em mente, será muito mais simples alcançar os seus objetivos nos estudos.

Divida o seu tempo de forma estratégica

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, criar um plano de estudos com um grande número de horas seguidas sem nenhum tipo de pausa pode não ser muito eficaz. Especialistas afirmam que esse método de estudos gera um desgaste muito grande e, com isso, o estudante não consegue mais por absorver novas informações depois de certo tempo.

Para evitar esse problema, você pode incluir algumas técnicas nos seus estudos. Uma das mais conhecidas é a Pomodoro, também chamada de Método Pomodoro, que consiste em ma estratégia para gerenciamento do tempo e aumento da produtividade ao longo dos estudos.

Dessa forma, você pode dividir cada um dos seus dias de estudo em blocos de 25 minutos de estudo intenso, seguidos por uma pausa de 5 minutos. Após quatro ciclos, faça uma pausa maior de 15 a 30 minutos.

Evite incluir múltiplas tarefas em um dia de estudos

Um dia produtivo de estudos não precisa ser caracterizado pela realização de diversas tarefas. Pelo contrário: isso pode diminuir a eficácia dos seus estudos e prejudicar o seu desempenho diário.

A melhor maneira de manter a produtividade ao longo da sua rotina de estudos diária é evitar a inclusão de múltiplas tarefas em um único dia ou período do dia. Assim, tente se concentrar em somente uma tarefa por vez ou por período de estudos. Essa estratégia irá melhorar a sua compreensão de cada tópico estudado, permitindo que você compreenda as disciplinas com mais facilidade.

Você pode, por exemplo, estudar uma matéria em cada período do dia. Exemplo: