como tirar, quanto custa, tipos, documentos e entrevistas

Você sonha em viajar para os Estados Unidos, mas fica confuso com o processo de obtenção de um visto americano? Não se preocupe, este artigo vai te ajudar!

Para chegar à terra do Tio Sam, é necessário primeiro obter o visto americano, que envolve um processo complexo. Neste guia completo, vamos desmistificar todo o processo e responder a todas as suas dúvidas. Vamos lá!

Últimas Atualizações sobre o Visto Americano para Brasileiros

A partir de novembro de 2021, foram retomados os atendimentos regulares para o visto de imigrantes. Para realizar as entrevistas, basta fazer o agendamento através do site do consulado no serviço de agendamento.

Um ponto importante é que a validade do pagamento para a entrevista foi estendida até setembro de 2023 devido à limitação de vagas para a realização desta etapa. Recomenda-se que o requerente acompanhe constantemente a disponibilidade de datas para o agendamento.

Benefícios de Obter um Visto Americano

Há uma longa lista de benefícios em obter um visto americano, mas o principal sem dúvida é a liberdade de ir e vir nos EUA. Independente do tipo de visto americano que você possui, você terá essa liberdade.

Seja para turismo, visitar a família ou até mesmo para negócios, ter este documento vinculado ao seu passaporte abrirá as portas para grandes oportunidades nesse país tão admirado em todo o mundo.



E para aqueles que possuem o visto de residência, os benefícios são ainda maiores. Ser um cidadão americano é o sonho de muitos brasileiros, devido à qualidade de vida, oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal e financeiro.

Vídeo Oficial da Embaixada dos EUA – Como Solicitar Visto Americano

A seguir, confira um vídeo produzido pela embaixada dos Estados Unidos sobre como solicitar o seu visto americano de forma simples e prática.

Documentos Necessários para Obter o Visto Americano

Quais documentos são necessários para obter o visto americano? Você precisará levar os seguintes documentos presencialmente ao Consulado:

Passaporte brasileiro válido (com validade superior a 6 meses é o ideal);

Passaportes anteriores, mesmo que estejam vencidos (quando houver);

Formulário DS-160 impresso com código de barras;

Recibo original de pagamento da taxa de solicitação do visto.

Como Obter o Visto Americano Passo a Passo: Dicas para 2023

Conhecer os Estados Unidos é um sonho que muitos têm, e opções de destinos incríveis não faltam. Você pode planejar uma viagem para Nova York, Miami, Orlando, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, entre muitas outras cidades americanas que são imperdíveis.

Antes de comprar as passagens aéreas, obtenha o seu visto americano com tempo e planejamento. Fazer o processo com antecedência é sempre a melhor opção para garantir que tudo corra bem. Veja a seguir como obter o visto americano passo a passo.

Preencha o Formulário de Solicitação – DS -160

O primeiro passo para obter o visto americano é acessar o site do Consulado dos Estados Unidos e preencher o formulário DS-160.

Todos os brasileiros precisam de um visto americano para viajar para os Estados Unidos, seja para turismo, negócios, estudos, escala de voo ou para morar.

O formulário deve ser preenchido em inglês e corretamente. Se você preencher alguma informação errada, o processo do visto americano voltará à estaca zero.

Se você não fala inglês, pode pedir a ajuda de alguém da família ou contratar uma assessoria especializada. No site do consulado também é possível traduzir as informações de inglês para português (e vice versa).

Uma dica para preencher o formulário do visto americano é limpar o cache (histórico do seu computador), fechar todas as janelas do seu computador, ter todos os documentos em mãos e salvar cada página respondida, para que ela não expire e você tenha que responder tudo novamente.

Validade do DS-160

Preste atenção ao prazo de validade do seu DS-160. Embora você tenha o prazo de 12 meses para realizar a entrevista após o pagamento da taxa, o seu DS-160 tem duração de apenas 6 meses. Se ultrapassar esse prazo, terá que preencher o formulário novamente.

Pague a Taxa de Solicitação, o Chamado MRV

Muitas pessoas perguntam qual é o valor para obter o visto americano. O visto americano de turismo tem o valor de US$ 160,00.

Mas você pode estar se perguntando como pagar a taxa do visto americano. A taxa pode ser paga com boleto em qualquer banco ou com um cartão de crédito.

Esse valor do visto americano é o mesmo para viagens em trânsito pelos Estados Unidos, para estudantes acadêmicos, visitantes de intercâmbio, ou para tratamento médico.

Já para o visto americano de trabalho, o valor é de US$ 190,00. Veja todas as taxas e os tipos de visto americano no site do Consulado americano.

É importante saber que as taxas pagas não são reembolsáveis, caso o seu visto seja negado. As taxas pagas também têm validade de um ano para a solicitação da entrevista presencial.

Agende sua Entrevista no Consulado Americano

Após pagar a taxa para emitir o visto americano, você deve esperar 48 horas (2 dias úteis) para agendar a entrevista no Consulado americano.

O agendamento para solicitar o visto americano pode ser feito tanto pela internet, no site do governo americano, ou pelo telefone, no call center.

Para agendar a entrevista para o visto americano, você precisa do número de identificação “nosso número” do boleto DS-160 e do recibo de pagamento da taxa.

Ao agendar a entrevista para obter o visto americano, você deverá escolher a forma de entrega do passaporte, que chegará com o visto americano nele. Confira abaixo as cidades disponíveis para agendar a entrevista e as centrais de atendimento para tirar todas as suas dúvidas:

Cidades disponíveis para realizar o agendamento:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Brasília;

Recife;

Porto Alegre.

Centrais de atendimento (call center Consulado dos Estados Unidos no Brasil):

Belo Horizonte: (31) 3956-0800

Recife: (81) 4042-0050

Brasília : (61) 3550-0774

Rio de Janeiro: (21) 4042-0584

Rio de Janeiro: (21) 3956-0580

Campinas: (19) 3500-2486

Salvador: (71) 3500-1637

Curitiba: (41) 3908-8125

Santos: (13) 3500-6208

Porto Alegre: (51) 3500-1460

São Paulo: (11) 3230-2170

São Paulo: (11) 3958-7007

Compareça ao CASV

Antes da entrevista para obter o visto americano, você precisará ir ao CASV (Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto USA). No local, o solicitante do visto fará a coleta dos dados biométricos (foto e impressões digitais).

No local, você deve levar seu passaporte válido e o formulário DS-160. É importante saber que os brasileiros menores de 15 anos e acima dos 66 anos não precisam fazer a coleta da impressão digital. Estes poderão entregar uma foto recente 5×7 e a página de confirmação do formulário DS-160. A entrega pode ser feita também pelos representantes legais.

A foto não pode ser sorrindo, deve ter fundo branco e sem acessórios que atrapalhem a identificação do rosto.

Horários de atendimento do CASV:

Segunda-feira a sexta-feira: das 7h às 16h;

Domingo: das 12h às 16h (somente CASV São Paulo).

Veja os endereços dos Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV):

CASV SÃO PAULO : Av. José Maria Whitaker, 370, Vila Mariana. São Paulo – SP 04057-000.

CASV RIO DE JANEIRO : Lagoa Corporate. R. Humaitá, 275, Humaitá Loja A. Rio de Janeiro-RJ 22261-001.

CASV BRASÍLIA : Venâncio 2000 SCS, Quadra 8, Bloco B, sala 340, Setor Comercial Sul, Brasília DF 70333-900.

CASV RECIFE : Comercial Bandeira, Av. Herculano Bandeira, 949. Pina Recife-PE 51110-130

CASV BELO HORIZONTE : Ed. Celta, R. Maranhão, 310. Loja 1. Santa Efigênia. Belo Horizonte-MG 30150-330.

CASV PORTO ALEGRE: Av. Assis Brasil, 1712 – Passo D’Areia. Porto Alegre-RS. 91010-001.

Em Porto Alegre, o processo para obter o visto americano é todo feito no Consulado dos Estados Unidos, não é necessário se dirigir ao CASV.

Compareça à Entrevista no Consulado dos EUA

O próximo passo para obter seu visto americano é comparecer à entrevista em um dos consulados. Na entrevista, você precisa levar seu passaporte válido e o formulário DS-160 com o código de barras.

Além disso, o oficial pode solicitar comprovantes financeiros para custear a viagem aos Estados Unidos. Você pode levar seu Imposto de Renda, contra-cheques, comprovantes de renda (seus ou dos seus pais). E também a sua carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento (quando houver).

É importante se manter calmo durante a entrevista para o visto americano e responder somente aquilo que lhe é perguntado.

Para obter o visto americano de turismo, o Consulado quer saber quais são os seus vínculos com o Brasil e o que te fará voltar para o país: sua família, seu emprego, casa própria, contrato de aluguel, carro no seu nome, etc.

Leve todos seus documentos em uma pasta e jamais tire fotos nos Consulados ou fale no celular.

Entrega do seu Visto Americano

É a hora mais esperada de todo o processo de obtenção do visto americano. A entrega tem algumas variáveis que são de acordo com o que mais vai te atender.

No mesmo momento em que estiver agendando a entrevista, você deve escolher a forma como gostaria de receber o seu documento. A entrega pode ser feita via transportadora pelos correios, bem como a retirada em uma central do CASV.

Depois de aprovado, o passaporte com o visto ficará pronto e será entregue em uma média de 7 a 20 dias. O prazo pode variar caso haja alguma interferência no processo.

Validade do Visto Americano

Atualmente, a validade do visto americano de turismo é de 10 anos. Vale lembrar que o oficial da imigração do aeroporto poderá barrar a sua entrada no país caso note algo suspeito (mesmo com o visto de turismo aprovado).

É importante se manter calmo na imigração e responder com honestidade todas as perguntas. As perguntas mais comuns na imigração dos Estados Unidos são:

Qual o motivo da sua viagem?

Quanto tempo vai ficar no país?

Onde você vai ficar?

Qual o seu destino final?

Qual a sua profissão?

Quanto dinheiro você tem para a viagem?

Você conhece alguém nos Estados Unidos?

Você está viajando sozinho ou acompanhado?

Você já esteve nos Estados Unidos anteriormente?

É importante manter a calma e jamais mentir. Os oficiais da imigração são muito bem treinados para identificar quem está mentindo.

Responda de forma clara, tranquila e sempre em inglês. Se tiver dificuldade em falar inglês, treine antes suas respostas e sempre leve todos os comprovantes impressos em inglês.

Conheça os Tipos de Visto Americano Disponíveis

Existem vários tipos de visto americano, cada um para uma finalidade diferente. Vamos falar sobre alguns dos principais tipos disponíveis:

Visto Americano por Casamento

O visto de noivo(a) é um deles. O nome desse tipo de visto é K1 e ele consiste em algumas regras e exigências específicas. Em primeiro lugar, o visto K1 é para estrangeiros que são casados com americanos nativos ou naturalizados, e os mesmos terão o direito de viver e viajar livremente pelos EUA.

Infelizmente, muitas pessoas tentam conseguir esse visto agindo de má fé, fingindo um relacionamento com um nativo para ter direito ao documento. Por esse motivo, conseguir o visto americano por casamento é algo bastante burocrático atualmente.

Um detalhe importante é que o visto K1 pode ser solicitado até 90 dias antes do casamento. Dessa forma, dá tempo aos noivos para se programar, perfeitamente, para a legitimidade da união, seja nos EUA ou no país do estrangeiro. Esse tipo de visto americano não é considerado visto migratório, pois é o visto de permanência. Assim, dá direito ao estrangeiro nacionalizado emitir um visto para qualquer dependente que esteja sob sua tutela.

Visto para Visitas de Negócios

O visto de negócios para os Estados Unidos tem diversas modalidades. O visto B1 se encaixa nas atividades de vendas, trabalho voluntário, serviços de engenharia, palestrante, conferências, pesquisadores, empreendedores, estágio na área médica e empregados domésticos.

Visto de Turismo para os Estados Unidos

Para o visto de turismo para os Estados Unidos (Visto B2), listamos todos os procedimentos acima. O tempo de permanência nos Estados Unidos vai depender do oficial de imigração, mas normalmente o período concedido é de 3 a 6 meses.

Durante esse período, o turista não poderá trabalhar, apenas fazer turismo e também precisará comprovar que possui condições financeiras para se manter no país durante toda sua estada.

Visto de Trânsito

O visto de trânsito é para aqueles que farão uma escala nos Estados Unidos. Ele é chamado de visto C1 e inclusive crianças e bebês precisam solicitar o visto americano.

Visto de Estudante

O visto de estudo para os Estados Unidos tem diversas modalidades: para intercâmbio, estágio, estudos acadêmicos, estudo de inglês durante as férias, etc.

Para saber qual o visto solicitar, você deve saber qual a duração do seu curso nos Estados Unidos. O estudante também precisará comprovar rendas suficientes para se manter no país e pagar a escola/universidade.

Visto Americano por Ter Filhos nos EUA

Há várias possibilidades em se ter um visto americano e algumas delas são até bem inusitadas. Muitos brasileiros se perguntam se terão direito de permanência nos Estados Unidos se tiverem um filho que é cidadão americano e isso é totalmente possível, porém desafiador também.

Como primeiro requisito, o filho(a) que possui a cidadania precisa completar 21 anos, que é a maior idade nos EUA, para então requerer o visto de permanência dos pais.

Seguindo esse parâmetro, é recomendável que pais estrangeiros, que possuem filhos americanos, assim que possível realizem esse processo. Pode ser uma ótima oportunidade de ter em mãos a sua cidadania americana. Todos os trâmites podem ser feitos sem estar nos Estados Unidos, por via das embaixadas e meios online.

Visto de Trabalho para EUA

O visto americano de trabalho também é uma opção muito desejada por vários imigrantes. Seu código de referência é o H1B (de ocupação especializada). Ele é requerido por pessoas que irão para os EUA na intenção de exercer um trabalho pré-contratado.

Como Ser Contratado

É a parte mais burocrática de todo o processo para se ter um visto americano H-1B, sem dúvidas, é ser contratado. Para isso acontecer, você deve ter no mínimo uma formação universitária, a graduação, ou também um certificado de habilidades profissionais diferenciadas.

Em sequência, é necessário se candidatar a vaga e ter no seu currículo diferenciais que chamam a atenção do contratante. A embaixada dos EUA no Brasil disponibiliza anualmente várias oportunidades de vagas para estrangeiros e pelo site, você confere todas as exigências.

Áreas Mais Procuradas

Todos os anos, os EUA disponibilizam milhares de vagas em todos os setores, afinal o índice de empregabilidade do país é bem alto. Porém, há áreas que são muito mais visadas e que possibilitam maiores chances de contratação, principalmente para estrangeiros.

Assim, o setor de tecnologia é o que mais gera contratação no país. Áreas como desenvolvedor de web, marketing, TI, ciências da computação e outras no ramo têm mostrado grande número de requerimento nos últimos anos.

Currículo Perfeito

Você pode imaginar que para ter um visto americano de trabalho é necessário ter um perfil excelente para ser contratado. É por meio de um bom currículo que você irá conseguir mostrar esse perfil. Então, o ideal é que ele esteja totalmente propagando não só para a vaga respectiva, mas também para o estilo de currículo dos EUA.

Entenda o Que é Visto B1 e Visto B2

Em meio a tantos tipos de vistos diferentes, ainda é possível conseguir o visto B1 e B2, os quais muitas pessoas não sabem como funcionam exatamente. Apesar desses vistos serem bem parecidos, existem algumas diferenças consideráveis e para quem está querendo conhecer mais a América do Norte, é indispensável saber mais.

O visto B1 é ideal para quem está indo em uma viagem de negócios para os Estados Unidos. Com ele, é possível passar um tempo limite de até 6 meses por questões profissionais, mas pode ter a sua validade

Entendendo o Aumento dos Custos do Visto Americano

Em junho deste ano, os Estados Unidos implementaram um aumento no custo do seu visto. Este reajuste foi justificado pelos Estados Unidos como sendo necessário para cobrir os “custos reais da prestação dos serviços”. Vale ressaltar que o preço do visto para atividades como trabalho e turismo não era reajustado desde 2014.

Categorias de Visto e seus Novos Valores

Há diferentes categorias de vistos americanos, cada uma com seu próprio conjunto de taxas. Aqui estão os novos valores para as categorias mais comuns:

Negócios ou Turismo (B1/B2 e BCCs): US$ 185 (R$ 921,30)

Estudantes e Intercâmbio: US$ 185 (R$ 921,30)

Trabalhador Temporário (categorias H, L, O, P, Q, e R): US$ 205 (R$ 1.020,90)

Tratado de Comércio/Investidor (categoria E): US$ 315 (R$ 1.568,70)

Os valores acima estão sujeitos a flutuações cambiais e podem variar dependendo da taxa de câmbio atual.

Taxa de Processamento de Solicitação

Além das taxas acima, o Departamento de Estado dos EUA também cobra uma “taxa de processamento de solicitação” para os vistos de não-imigrantes após o registro do formulário DS-160 no site do governo americano. Por exemplo, para o visto de turista, o custo aumentou de US$ 160 para US$ 185.

Tempo de Espera para Agendar a Entrevista

Aqui estão os tempos de espera médios para agendar uma entrevista para a primeira emissão de visto americano nas categorias B1/B2: