Como tirar vírus do celular? Veja 5 possíveis soluções para o problema

Os smartphones com Android são uma das ferramentas mais úteis, deixando de ser apenas um luxo, para se tornarem essenciais. Por isso, é fundamental aprender como tirar vírus do celular e evitar o mal funcionamento do aparelho e furto de dados.

Afinal, é comum que alguns tipos de conteúdos na internet tenham malwares e vírus escondidos, que infectam o celular. Nessa hora, é preciso saber como identificar o problema, possíveis correções e como evitar que aconteça.

O que o vírus faz com o celular?

Os vírus são tipos de malwares (arquivos maliciosos) que se espalham em vários componentes do sistema operacional. Assim, cada um deles possui funções específicas para prejudicar o desempenho de seu aparelho, como:

Roubo de dados e informações pessoais;

Problemas de funcionamento (travamento, lentidão, operações incorretas);

Consumo de bateria em excesso;

Invasão de aplicativos financeiros;

Spam em aplicativos de comunicação.

Além disso, alguns tipos de vírus podem gravar e enviar para o desenvolvedor, praticamente tudo que você digita no aparelho. Por isso, saber quando seu celular se encontra nessa situação é fundamental para começar a remover os arquivos.

Como saber se o celular está com vírus?

A presença de vírus não passa despercebida para o usuário do Android. Afinal, esses conteúdos acabam modificando ações importantes no celular e deixando rastros para você entender se realmente está com algum arquivo nocivo.

Portanto, se verificar algum funcionamento incomum, desconfie. Ainda, separamos uma lista com indícios mais comuns de que seu aparelho pode estar com vírus. Confira quais são e já aproveite para fazer a verificação do seu smartphone:

Seus apps começam a abrir sozinhos;

Erros de funcionamento incomuns;

Aplicativos que fecham sozinhos;

Aparecimento de mensagens que você não digitou

Lentidão ou travamento do aparelho.

Ainda, em casos mais graves, você pode perceber spam em seus aplicativos de mensagens. Ou mesmo transações bancárias que não realizou começam a aparecer, e essa é uma situação que exige ações imediatas para evitar maiores prejuízos.

Confira 5 possíveis soluções para ter como tirar vírus do celular

Sabemos que essa é uma situação que pode acontecer com todo mundo. Pegar vírus não é uma exclusividade de quem está começando a mexer em smartphones. Afinal, existem arquivos maliciosos em aplicativos, páginas, documentos e até mesmo em e-mails.

Portanto, aprender o que fazer nessa hora é fundamenta. Então, se você sentir que seu aparelho está com este problema, a melhor opção é aplicar uma das 5 alternativas que deixamos para te ensinar como tirar vírus do celular Android.

1.Instale um antivírus confiável no celular

Então, se você ainda não possui um serviço de proteção em seu aparelho de telefone, é hora de começar a reverter essa situação. Afinal, o antivírus é o principal recurso para evitar que os arquivos maliciosos chegam ao seu celular.

Porém, é preciso procurar fontes seguras para baixar esse tipo de aplicativo. Outra forma, caso você utilize um aparelho para trabalhos ou conteúdos mais formais, é pagar a assinatura de um dos serviços disponíveis no mercado, como forma de tirar vírus do celular.

2.Apague o cache do Chrome

Existem alguns tipos de malware que funcionam através dos dados que o Google Chrome armazena de forma temporária. Então, enquanto esses arquivos estiverem em seu celular, ele continuará não funcionando corretamente.

Para acessar esse recurso, selecione as Configurações no menu inicial. Depois, acesse as opções de Privacidade e Segurança, e selecione Remover dados de navegação. Aguarde até o final do processo e reinicie o aparelho.

3.Use o Play Protect – como tirar vírus do celular

O serviço Play Protect da Google também é uma maneira eficaz de verificar a integridade de seu aparelho e remover os vírus. Assim, ele funciona como uma proteção adicional para os celulares com Android, e pode ajudar a eliminar vírus.

Para ativar a função, abra o aplicativo da Play Store e selecione sua foto de perfil, que fica no canto direito. Em seguida, toque em Play Protect e depois em Verificar. Por fim, aguarde até que o aplicativo termine a varredura e execute os reparos no smartphone.

4.Formate seu aparelho

Porém, se nenhuma das outras formas funcionar, existe uma chance de conseguir tirar vírus do celular formatando o aparelho. Esse é um procedimento que remove todos os arquivos, inclusive os que estão prejudicando o funcionamento correto.

Porém, é importante realizar um backup dos arquivos mais importantes, aqueles que você não quer perder. Afinal, o celular terminará o processo sem nenhum dado, como se tivesse acabado de sair da loja.

5.Procure ajuda especializada – como tirar vírus do celular

Por fim, se nenhuma dessas soluções funcionar, pode ser a hora de procurar ajuda. Alguns tipos de vírus exigem ajuda profissional para serem removidos. Assim, verifique todos os problemas que seu celular apresenta e leve a uma assistência técnica.

Nessa hora, não esqueça de informar ao técnico todos as informações relevantes. Por exemplo, os seus hábitos utilizando o celular, possíveis focos do vírus, ou mesmo as alterações que notou durante o uso.

Tem como tirar vírus do celular iPhone?

Sim, é possível também remover vírus do iPhone, caso isso tenha acontecido com você. Porém, como o sistema é mais restrito, o risco de invasão é muito menor, ainda que não seja impossível isso acontecer.

No caso do iPhone, ele possui ferramentas específicas para te auxiliar nesse processo, e você não conta com recursos como a Play Protect ou o Google Chrome. Porém, contará com o iTunes ou o iCloud para realizar a restauração dos arquivos e sistema.

Dicas para evitar vírus no celular

Além de aprender como tirar vírus do celular, é preciso entender também como evitar que esse problema aconteça. Dessa maneira, algumas ações simples podem dificultar que esses arquivos estejam em seu aparelho, veja as principais:

Não clique em links desconhecidos ou suspeitos;

Mantenha um antivírus confiável rodando em seu aparelho;

Evite baixar aplicativos de fontes desconhecidas;

Faça a limpeza do cache periodicamente;

Evite liberar permissões para aplicativos suspeitos.

Ainda, se conseguir, sempre mantenha suas proteções ativas e atualizadas. Assim, você evita que alguns malwares passem por seu sistema de proteção e acabem danificando seu celular durante o uso.

Por fim, aproveite também para conferir mais dicas incríveis e melhore seu conhecimento sobre os recursos e soluções para seu aparelho.