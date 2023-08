Como TRABALHAR EM CASA? Veja 7 opções de EMPREGO REMOTO

A pandemia trouxe além de muitos problemas, novos desafios para quem manteve o isolamento. Por exemplo, a possibilidade de ter como trabalhar em casa abriu novas oportunidades de empregos remotos, e mudou o cenário corporativo.

Então, para quem quer começar a trabalhar sem sair do conforto do lar, mas não sabe por onde começar, aqui é o lugar certo. Afinal, deixamos 7 opções de empregos remotos, onde você pode começar agora mesmo sem precisar sair de casa para ganhar dinheiro.

Por onde começar a trabalhar em casa?

A primeira parte para conseguir trabalhar em casa é entender quais as suas habilidades e competências. Algumas vezes, vale a pena investir em algo que você já sabe fazer, e em outras é melhor investir em um novo aprendizado.

Portanto, pesquise quais as suas aptidões e como elas se encaixam no mercado de trabalho atual. Além disso, faça uma pesquisa de mercado para entender quais são as melhores oportunidades de lucro e nichos disponíveis.

Veja 7 opções para trabalhar em casa agora mesmo

Então, agora que você sabe como funcionam os trabalhos remotos, é hora de entender quais as opções disponíveis. Portanto, separamos 7 alternativas disponíveis para ver se alguma delas se alinha com suas habilidades e competências.

1.Freelancer

A primeira opção para ter como trabalhar em casa são as oportunidades como freelancer, pela internet. Assim, existem várias empresas que contratam profissionais variados para pequenas, medias e parcerias mais longas, até mesmo com contratos.



Dessa maneira, existem várias áreas disponíveis para conseguir trabalhos online. Por isso, separamos algumas sugestões principais, que você pode utilizar para começar a ganhar dinheiro sem sair de casa:

Redação e otimização de textos para blogs, redes sociais e vendas;

Criação de designs e outros tipos de audiovisuais;

Gestão e organização de redes sociais e canais no Youtube;

Avaliação de produtos e escrita de resenhas para sites;

Programação de sites, aplicativos e softwares;

Assistentes virtuais, traduções e legendagem.

Ainda, existem vários outros tipos de vagas disponíveis para esse modelo de contratação. Portanto, vale a pena buscar plataformas específicas de freelancers e ver quais os serviços que os contratantes mais buscam.

2.Culinária e Gastronomia

Outro setor que cresceu muito desde a pandemia é o de trabalhos informais no ramo da culinária. Assim, pequenos produtores de refeições acabaram se tornando cada vez mais incidentes no mercado consumidor.

Porém, com a grande competitividade, é importante usar seus dotes culinários com sabedoria e planejamento. Verifique se existem outros concorrentes próximos de você, e quais serviços oferecem antes de colocar a mão na massa.

Depois, é só caprichar na propaganda e no tempero para começar com os primeiros clientes. Então, vale lembrar que para trabalhar em casa nesse ramo é importante obedecer todas as regras sanitárias durante o preparo dos alimentos.

3.Artesanato – como trabalhar em casa

Além disso, é possível criar artesanato e itens feitos à mão para vender e conquistar seus clientes. Dessa maneira, você pode usar suas habilidades criativas para começar uma linha de produção de itens sem sair do conforto do lar.

Então, vale a pena investir em quase tudo: artesanato, itens de coleção, peças para decoração e até mesmo ecoartesanato. O limite para as criações quem determina é sua própria criatividade, deixe ela fluir e aproveite os lucros.

4.Sites de microtarefas

Ainda, outra forma de trabalhar em casa é acessando sites de microtarefas para trabalhadores. Normalmente, grandes empresas publicam opções de serviços pequenos, como calibrar a inteligência artificial, pesquisas informações e outras.

A intenção é contratar de forma temporária trabalhadores para realizar essas microtarefas. Dessa maneira, economizam tempo e recursos para outros tipos de atividades maiores dentro das corporações.

Assim, algumas plataformas como a Appen e Amazon possuem esse sistema de microtarefas, com alguns requisitos básicos. Portanto, cada uma delas possui regras específicas, e algumas exigências

5.Redes sociais – como trabalhar em casa

Existe também a opção de trabalhar em casa pelas redes sociais, de várias formas diferentes. Uma delas, é a criação de conteúdos para outras pessoas consumirem, como os digital influencers fazem.

Porém, esse tipo de trabalho irá exigir um pouco mais de dedicação de sua parte, já que requer um número bom de seguidores. Além disso, é possível criar lojas virtuais pelas redes sociais, ou até mesmo gerenciar outras contas de usuários.

6.Vagas de emprego remoto

Ainda, também é possível encontrar vagas tradicionais, porém para trabalho remoto na internet. Algumas empresas estão utilizando esse modelo de contratação para admitir novos funcionários.

Claro que algumas atividades possuem incompatibilidade com esse modelo de trabalho, mas outras admitem o teletrabalho. Portanto, os sites de empregos hoje já anunciam suas vagas nessa modalidade, ou na opção semipresencial.

7.E-commerce

Por fim, outra maneira simples de trabalhar em casa é utilizar o e-commerce para vender produtos. Você pode selecionar seus próprios itens para comercializar, ou entrar como afiliado de outras empresas para revender.

Por exemplo, a Amazon possui um excelente programa de afiliados, onde você anuncia os produtos e recebe uma comissão por cada venda. Ainda, quanto maior o valor dos itens que conseguir encaminhar para os clientes, maior a possibilidade de lucro.

Porém, existem várias regras para conseguir se tornar um afiliado, e algumas vão exigir que você tenha uma página ou blog na internet. Vale a pena conferir cada política de empresas e ver quais delas trazem mais lucro para suas atividades na hora de trabalhar em casa.

Dicas para aprender como trabalhar em casa

Aprender como encontrar trabalho em casa é apenas uma parte de todo o processo. Assim, existem outros pontos importantes para considerar na execução do trabalho remoto. Separamos algumas dicas para te ajudar a entender por onde começar:

Crie uma boa rotina de trabalho;

Prepare um ambiente confortável e livre de interrupções;

Não exagere nas horas de atividades;

Estabeleça um bom planejamento diário;

Faça pausas regulares e se alongue (principalmente no trabalho pelo computador).

Além disso, é importante manter as atualizações e capacitações em dia para garantir uma qualidade maior na hora de trabalhar em casa. Dessa maneira, você consegue mais clientes, se especializa em sua área e se consolida no mercado como prestador de serviços.

Ainda, se quiser conhecer outras dicas incríveis e úteis para sua rotina, continue acompanhando nossos conteúdos. Afinal, deixamos mais tópicos com sugestões para facilitar ainda mais sua vida e trazer soluções para o dia a dia.