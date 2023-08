Como transferir dinheiro da Apple para conta bancária ou cartão de débito em 2023

Com o aumento dos pagamentos digitais, o Apple Cash começou a ganhar o impulso que sempre merecia. Embora o Apple Pay já seja um modo de pagamento usado popularmente em quase todas as partes dos EUA, o Apple Cash ainda está em seus estágios iniciais. Como resultado, perguntas simples devem surgir. Um desses problemas entre os usuários é a capacidade de transferir o Apple Cash para uma conta bancária.

Curiosamente, existe uma maneira de transferir o Apple Cash para uma conta bancária. Se você é novo nos pagamentos da Apple e está achando difícil transferir o Apple Cash para uma conta bancária, não se preocupe. Neste guia, ajudaremos você a transferir facilmente todo o seu dinheiro do Apple Cash para sua conta bancária.

O que é o Apple Cash?

Se você já usou PayPal ou Google Pay, certamente sabe o que isso significa. Hoje em dia, as pessoas costumam fazer uso de carteiras digitais para enviar ou receber pagamentos mais rapidamente. Isso ocorre porque o uso da transferência tradicional de banco para banco leva algum tempo e muitos processos, como adicionar beneficiários, confirmar o código da agência e o código swift.

No entanto, usando uma carteira digital, você precisa do ID de e-mail da pessoa para quem deseja enviar dinheiro. É isso que o Apple Cash faz. Simplifica o processo.

Se você for um usuário do Apple Cash, poderá enviar e receber pagamentos para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Comer em uma lanchonete ou comprar combustível em um posto de gasolina, tudo pode ser feito com o Apple Cash.

O Apple Cash pode ser transferido para uma conta poupança?

Sim, é sempre possível transferir dinheiro do Apple Cash para suas contas bancárias. Não apenas agora, mas desde o lançamento do Apple Cash, sempre foi permitido, a critério do usuário, transferir o Apple Cash para uma conta bancária.

Nem todo mundo é como a Amazon, que restringe os usuários de transferir dinheiro do Amazon Pay para contas bancárias. A Apple, sendo uma grande empresa, está em conformidade com os padrões legais de negócios e permite aos usuários a liberdade de transferir o Apple Cash para uma conta bancária e adicioná-lo de volta sempre que o usuário desejar.

Como transferir dinheiro da Apple para conta bancária em 2023

No entanto, se você deseja transferir o Apple Cash para uma conta bancária, ficará feliz em saber que o processo não é nada difícil.

Em primeiro lugar, no seu iPhone, abra o aplicativo Apple Wallet. Agora, toque no cartão Apple Cash. Depois disso, toque nos três pontos no canto superior direito. Toque na segunda opção, ou seja, Transfer to Bank. Agora, digite o valor que deseja transferir. Toque em Transferir.

O processo é rápido e leva apenas 10 segundos para o dinheiro aparecer na sua conta bancária.

Como transferir dinheiro do Apple Cash para um cartão de débito?

Transferir dinheiro do Apple Cash para uma conta bancária parece ser um processo simples e direto. O mesmo vale para o cartão de débito. Se você deseja transferir do Apple Cash para um cartão de débito em vez de uma conta bancária, isso também é possível.

No entanto, você deve ter em mente que o valor transferido para o cartão de débito acabará refletindo em sua conta bancária. Isso é útil se você deseja transferir dinheiro para outra conta que não esteja vinculada ao Apple Cash.

Abra o aplicativo Apple Cash, toque no sinal de adição e selecione Cartão de débito. Depois disso, insira os detalhes do seu cartão de débito e siga as instruções na tela. O processo é semelhante ao que você precisa fazer no caso de uma transferência bancária.

O que fazer se o dinheiro transferido não aparecer no banco?

Chegamos ao nosso conhecimento de que alguns usuários que tentaram transferir dinheiro do Apple Cash para suas contas bancárias não receberam o dinheiro. Em outras palavras, o valor enviado não é refletido em seus extratos bancários.

Se a mesma coisa aconteceu com você, você deve registrar uma reclamação no seu banco. De acordo com a Apple and Banks, leva em torno de 7 dias úteis para que o valor seja transferido para sua conta bancária e reflita nos extratos. Como resultado, sua primeira opção é aguardar sete dias.

Agora, depois de sete dias, se você não vir o dinheiro, pode solicitar ao seu banco um extrato de conta detalhado e dar uma olhada. Mesmo assim, se não estiver presente, você pode entrar em contato com o suporte da Apple sobre isso. Agora, eles vão mergulhar no seu problema e ajudá-lo.

Existe algum limite no Apple Cash para transferências de contas bancárias?

Sim, há de fato um limite para transferências de dinheiro do Apple Cash para sua conta bancária. No entanto, o limite é bastante alto, como normalmente uma pessoa usaria. A partir de agora, o limite definido para Apple Cash para transferências de contas bancárias é de $ 10.000 por dia e um máximo de $ 20.000 por semana.

Isso significa que, se você transferir $ 10.000 por dois dias consecutivos, esgotará seu limite. Mas existem muitas outras opções de pagamento e cartões de crédito disponíveis no mercado que definitivamente o impediriam de colocar $ 10.000 no Apple Cash quando você pode simplesmente passar o cartão.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode transferir dinheiro do Apple Cash para suas contas bancárias. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você estiver enfrentando algum problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

