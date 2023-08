Como usar a ALEXA? Veja as 10 MELHORES FUNÇÕES da assistente virtual da Amazon

A assistente da Amazon possui mais de 50 comandos integrados, que funcionam para diferentes tipos de ações. Por isso, aprender como usar a Alexa pode ajudar a incorporar essas mecânicas em suas tarefas de forma eficaz.

Então, se você não conhece as principais funções da assistente, continue conosco por aqui. Afinal, separamos algumas maneiras divertidas e úteis de aproveitar a tecnologia para facilitar processos em sua rotina diária.

O que é a Alexa?

A Alexa é a assistente virtual da Amazon, que funciona através dos echo dots (os dispositivos de gadget físicos). Ela opera com a inteligência artificial, juntando compilados de informações para realizar tarefas, simulando as reações e atividades humanas.

Assim, ela possui diversos tipos de integrações com dispositivos eletrônicos e funções super úteis. Ela possui mais de 250 comandos disponíveis para utilizar, em diferentes tipos de atividades de organização, planejamento e entretenimento.

Veja 10 dicas de como usar a Alexa

Assim, deixamos as 10 principais funções para aprender como usar a Alexa de forma mais otimizada. Confira quais são as melhores ferramentas que ela possui e como incorporar esses recursos em suas atividades.

1.Listas de compras



Uma das funções mais legais que a Alexa possui é a capacidade de fazer listas de compras para sua casa. Dessa maneira, é possível incluir ou remover itens com algumas poucas palavras para seu echo dot.

Por exemplo, você consegue adicionar itens somente solicitando para que a Alexa inclua na lista. Então, quando for fazer compras, basta solicitar para que ela te envie o documento, e é só ir direto ao mercado.

2.Casa inteligente – como usar a Alexa

Os dispositivos inteligentes são os que funcionam com controles sem fio e automações. Confira alguns dos dispositivos que possuem integração com a Alexa e que são possíveis de controlar com a assistente virtual:

Lâmpadas inteligentes;

Portas e trancas automáticas;

Aparelhos eletrônicos (Ar condicionado, som e outros);

Abertura e fechamento de cortinas;

Janelas inteligentes.

Ainda, existem vários outros tipos de equipamentos e dispositivos que também possuem integração com a Alexa. Dessa maneira, você pode tornar sua casa completamente automatizada, dispensando os controles e outros acessórios.

3.Encontrar músicas ou filmes

Outro recurso muito útil da Alexa é a possibilidade de encontrar músicas ou filmes usando o mecanismo de pesquisa. Assim, você pode reproduzir suas faixas favoritas através da assistente, ou integrar com o aparelho de som.

Além disso, reproduzir filmes em sua Smart TV também pode se tornar muito mais simples, usando a assistente. Se não lembrar de um nome, pode usar o mecanismo de pesquisa para encontrar o título que estiver procurando.

4.Ouvir livros (audiobooks) – como usar a Alexa

Para quem gosta de ouvir livros enquanto realiza outras tarefas, essa também é uma boa forma de usar a Alexa. Afinal, ela possui um leitor que seleciona seus principais PDFs para realizar a leitura dos audiobooks.

Ainda, com a integração direta nas caixas de som, é possível transmitir o conteúdo nos alto falantes. Dessa maneira, fica muito simples de sincronizar os livros do Amazon Kindle para reproduzir na assistente virtual.

5.Organizar a rotina diária

Outra forma de aprender como usar a Alexa é a organização da rotina. Assim, fica simples de conseguir anotar praticamente tudo usando a assistente virtual. Compromissos, tarefas e outros tipos de apontamento ficam disponíveis através dela.

Então, basta solicitar à Alexa que realize as anotações e te lembre mais tarde. Ainda, é possível configurar alarmes para te lembrar dessas atividades, e não perder nenhum evento importante ou obrigação em sua rotina.

6.Ficar atualizado sobre as notícias

Ao aprender como usar a Alexa, você também pode ficar por dentro de tudo que acontece nas notícias. Dessa maneira, a assistente virtual consegue fornecer conteúdos sobre trânsito, atualidades, principais atualizações e muito mais.

Ainda, você pode encontrar dados sobre o clima em sua cidade e até mesmo as melhores rotas para o trabalho. Basta chamar a Alexa e perguntar, que ela pesquisa as fontes e te informa assim que finalizar a busca.

7.Fazer ligações – como usar a Alexa

Ainda, é possível usar a Alexa para realizar ligações e conversar com seus contatos que estão na agenda do celular. Dessa maneira, você pode falar usando o próprio echo dot ou somente usar para realizar a ligação e transferir para o smartphone.

Com isso, fica mais simples de falar ao telefone sem precisar segurar o aparelho ou discar os números. Ainda, você consegue pedir que ela disque um determinado número, que não estiver em sua agenda.

8.Rastreamento de pedidos

Fez um pedido pelo iFood e quer saber onde ele está? Assim, você pode aprender como usar a Alexa para rastrear seus pedidos no delivery. A função é bem útil e super importante, se você não quiser pegar o celular para ver onde a comida está.

Dessa maneira, ela funciona integrando o Uber Eats e iFood. Basta perguntar à Alexa onde está seu pedido e ela te informa quanto tempo falta até chegar. Portanto, fica mais simples se organizar para não perder a entrega.

9.Entretenimento e funções divertidas

Então, também dá para usar a Alexa para se divertir? Sim, ela possui vários tipos de jogos e diversões diferentes. Por exemplo, o Perguntados funciona bem com a assistente virtual, para testar seus conhecimentos.

Outro jogo super divertido é o Akinator, onde a assistente adivinha o personagem em que você está pensando. Basta responder às perguntas que ela faz sobre ele, e ela chegará até uma resposta final com a personalidade em que você pensou.

10.Treinar idioma – como usar a Alexa

Por fim, ainda existe outra função muito interessante da Alexa, que ajuda os estudantes de idioma a praticarem. Assim, você consegue pedir à assistente que converse com você em outra língua, ou configurar o idioma para o que estiver estudando.

Por fim, ainda existe outra função muito interessante da Alexa, que ajuda os estudantes de idioma a praticarem. Assim, você consegue pedir à assistente que converse com você em outra língua, ou configurar o idioma para o que estiver estudando.