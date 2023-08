O Google Docs é um editor de textos online e integra os aplicativos do Google Workspace. Então, além de criar seus documentos é possível editar, visualizar e compartilhar com seus amigos. Aliás, tem também um aplicativo que pode usar em seu celular.

Com tantas possibilidades, é indispensável que saiba como usar o Google Documentos e possa aproveitar todos os seus benefícios. Portanto, veja neste artigo algumas dicas que vão fazer com que não perca nada.

As melhores dicas de como usar o Google Docs

Há sete dicas que vão tornar seu uso da plataforma mais eficiente. São elas:

Use o Google Docs também no modo offline; Teste a ferramenta de transcrição de áudio; Recupere versões anteriores dos arquivos; Crie seu próprio dicionário; Explore as fontes; Faça uso do corretor ortográfico; Por fim, aprenda a configurar a página.

A seguir, entenda como usar não apenas o Google Docs, mas todas essas dicas que vão melhorar a sua experiência.

Use o Google Docs também no modo offline

O Google Documentos possui uma extensão para o Chrome que permite que os usuários façam uso da ferramenta no modo offline. Ela chama Documentos Google Offline e possibilita que as pessoas editem docs mesmo sem conexão com a internet.

Depois que foi restabelecida a conexão com a internet, o documento será sincronizado e a última versão é salva.

Teste a ferramenta de transcrição de áudio

Pensando sempre na facilidade dos usuários, o Google Docs conta com a transcrição de áudio e tradução de voz para texto. Então, veja qual o passo a passo para usá-la.

A princípio, conecte um microfone ao computador;

Abra um novo arquivo do Google Docs;

Clique em Ferramentas e depois em Digitação por Voz;

Em seguida, clique no ícone do microfone e comece a ditar o texto. Aliás, mantenha um ritmo calmo e fale de forma clara;

Para encerrar, clique no ícone do microfone novamente.

A ferramenta é essencial para quem precisa escrever longos textos ou quer ter uma transcrição de uma aula ou evento. Mas, não se esqueça de revisar o conteúdo ao final, porque a ferramenta pode não detectar alguns termos.

Recupere versões anteriores dos arquivos no Google Docs

Outra ferramenta do Google Docs que você precisa conhecer e usar é a possibilidade de recuperar versões anteriores de um documento. Ou seja, todas as edições que fizer na página são salvas. Assim, pode retornar à antiga caso deseje.

Em arquivo, há a opção “histórico de revisões” e ao clicar em ver histórico de revisões poderá conferir todas as versões salvas. Portanto, basta clicar na que deseja abrir.

Crie seu próprio dicionário

Mais uma facilidade na ferramenta é o dicionário pessoal. Dessa forma, você pode adicionar termos que não são reconhecidos pelo revisor ortográfico e eles não aparecerão mais como erro em seus textos.

Essa função é ideal para quem costuma usar nomes próprios, de marcas, palavras estrangeiras ou gírias. Com isso, não será mais sinalizado e poderá conferir apenas os erros que forem sinalizados.

Para conseguir adicionar um novo termo você deve:

Abrir o Google Docs;

Clicar em ferramentas e depois em ortografia e por fim em dicionário pessoal;

Em seguida, clique em adicionar uma nova palavra e escreva o termo que deseja inserir;

Por fim, clique em ok.

Você deve fazer esse mesmo processo com todas as palavras que deseja inserir no seu dicionário pessoal.

Explore as fontes

Um diferencial do Google Docs para outras ferramentas de edição de texto é que ele possui um vasto acervo de fontes além da padrão. Assim, você pode criar documentos mais estilizados, de acordo com a ocasião.

Vale também reforçar que conta com diversos alfabetos, por exemplo, japonês, grego, hebraíco, árabe, entre outros. Ou seja, você pode escrever no idioma que desejar e o Docs irá reconhecer.

Faça uso do corretor ortográfico

Para garantir textos mais corretos, não deixe de usar o corretor ortográfico do Google Docs. Dessa forma, serão apontados todos os erros, sejam de digitação ou concordância. Então, para ativá-lo clique em Ferramentas, depois em Ortografia e por fim ative a opção sublinhar erros.

Todos os erros que forem verificados em seu texto serão apontados. Assim, basta clicar em cima da palavra para realizar os ajustes.

Aprenda a configurar a página no Google Docs

Por fim, para garantir o melhor uso do Google Docs não deixe de fazer ajustes na configuração de sua página. Assim, pode realizar mudanças nas margens e no espaçamento entre linhas.

Isso é essencial para quem está fazendo trabalhos acadêmicos ou precisa criar um documento padronizado. Então, na aba configuração da página é possível fazer essas alterações.