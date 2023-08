Como usar o Linkedin? Descubra 10 maneiras de aproveitar a plataforma

Encontrar emprego e criar novas conexões de trabalho é muito importante. Hoje, existem várias ferramentas e plataformas que podem auxiliar, como usar o Linkedin. Porém, será que você sabe mesmo como usar esse recurso para potencializar seu perfil profissional?

Então, se ainda não descobriu tudo que o Linkedin pode oferecer para sua jornada no mercado de trabalho, continue por aqui. Afinal, deixamos 10 funções interessantes que a plataforma oferece aos usuários, não deixe de conferir quais são.

A plataforma de empregos Linkedin

As redes sociais são ferramentas não somente para interação com outras pessoas. No cenário do mercado atual, as plataformas passaram a ser um meio de trabalho e um recurso alternativo para ganhar dinheiro e aparecer no meio empresarial.

Dessa maneira, o Linkedin funciona como uma rede social focada em contatos profissionais. São mais de 500 milhões de usuários ao redor do mundo, buscando empregos, contratações, realizando processos seletivos e produzindo conteúdo.

Desde sua fundação, em 2003, o a plataforma evoluiu muito, criando novas funções e atualizações para melhorar a dinâmica online. Por isso, saber como usar o Linkedin pode facilitar (e muito) sua jornada no mercado de trabalho.

Como usar o Linkedin?

Então, agora que você entendeu o impacto que essa rede social profissional possui, que tal aprender como usar o Linkedin? Separamos algumas das melhores opções para utilizar a plataforma e conseguir mais visibilidade dentro dela.

1.Encontrar emprego online



A primeira forma de usar o Linkedin é para encontrar vagas de emprego através da internet. Essa foi uma das principais funções da plataforma desde o início: as empresas postam oportunidades de emprego, e você pode se candidatar usando seu perfil.

Porém, agora existe uma quantidade muito maior de companhias, e também é possível encontrar tipos diferentes de trabalho para desempenhar. Portanto, não deixe de preencher seu perfil de forma completa e otimizada, na hora de procurar por uma contratação.

2.Fortalecer seu perfil profissional

Provavelmente você já deve ter ouvido a frase: “quem não é visto, não é lembrado”. Então o Linkedin pode te ajudar com esse tipo de tarefa, criando um potencial maior para seu perfil de trabalho no mercado.

Assim, as empresas e pessoas estarão observando seus conteúdos, e você pode aproveitar isso para valorizar seu conteúdo. Portanto, otimize seu perfil, mantenha seus pontos fortes em alta e agregue valor para suas qualidades de trabalho.

3.Aumentar seu networking – como usar o Linkedin

Ainda, outra opção de como usar o Linkedin é para aumentar sua rede de contatos profissionais. Dentro da plataforma, é possível encontrar vários representantes de empresas, funcionários e pessoas com o mesmo estilo de trabalho.

Por isso, para conseguir ampliar suas conexões e contatos, pode ser uma excelente ideia começar a interagir na plataforma. Aproveite para ter boas trocas, encontrar pessoas com ideais semelhantes e conseguir parcerias de trabalho de forma mais simples.

4.Encontrar parceiros de trabalho

Ainda, é possível encontrar boas parcerias de trabalho através das conexões que o Linkedin oferece aos usuários. Por exemplo, imagine que você precisa do fornecimento de matéria prima para trabalhar, e pode encontrar uma empresa que oferece esse tipo de serviço.

Assim, é sempre interessante observar os potenciais parceiros e de que forma eles podem beneficiar seu negócio. Aproveite o networking para ampliar ainda mais a gama de bons contatos e fechar acordos lucrativos.

5.Divulgação de produtos e serviços – como usar o Linkedin

Além disso, o Linkedin também possui uma seção de anúncios, para você divulgar seu produto ou serviço. O nome do projeto é Linkedin Ads, e ele trabalha com o pagamento de anúncio de duas maneiras: Self Service ou Soluções corporativas.

Assim, a diferença entre os dois modos de propaganda fica por conta do valor de investimento. Abaixo de R$15 mil, as empresas entram no programa Self Service. Acima desse valor, já se enquadram nas Soluções Corporativas.

6.Trabalho de freelancer

Antigamente, a maioria dos trabalhos disponíveis eram vagas presenciais, em contratos fechados. Hoje, outra forma de ter como usar o Linkedin é encontrar jobs como freelancer ou contratos temporários.

Assim, as empresas também acabam contratando profissionais nessa modalidade de trabalho, o que gera ainda mais engajamento na plataforma. Portanto, se você é fã desse estilo de trabalho, pode ser uma excelente ideia garimpar oportunidades pelo Linkedin.

7.Elaboração de portfólio online

Para os trabalhadores que atuam em algumas áreas especializadas, mostrar um bom serviço é essencial. Então, o portfólio pode ser a porta de entrada para mais trabalhos ou contratações.

Portanto, é possível criar um portfólio online através do Linkedin, e expor suas principais criações para outros usuários. A plataforma conta com bons recursos para criar e divulgar esse tipo de conteúdo, como a integração com o Behance.

8.Contratar mão de obra especializada

Ainda, para quem busca áreas específicas de trabalho, pode encontrar mão de obra especializada de forma mais simples. Por isso, acaba facilitando o processo seletivo e entregando exatamente o tipo de profissional que sua empresa precisa.

Alguns dos recursos mecânicos da plataforma permitem a seleção de candidatos de forma mais precisa. Então, o Linkedin recomenda quem realmente irá suprir as necessidades que sua companhia tem para a vaga.

9.Company Pages – como usar o Linkedin

Outra forma interessante de usar a plataforma é criar Company pages, que são páginas empresariais, ao invés de perfis individuais. Dessa maneira, é possível promover seus produtos de forma mais assertiva.

Com a adição do feed de conteúdos, você pode postar imagens, vídeos e textos para que outras empresas e candidatos vejam. Essa também é uma maneira de fortalecer seu trabalho, dar visibilidade para sua marca e aumentar ainda mais o networking.

10.Fortalecer uma marca

Por fim, se você tem uma marca e está começando no mercado, aprender como usar o Linkedin pode te ajudar no fortalecimento e branding. Esse não é um processo tão simples, mas pode ser bem eficaz com a dedicação certa.

Assim, é importante criar boas estratégias para manter sua marca em evidência e começar a se destacar no mercado. Pode ser que leve um certo tempo, mas a maior rede profissional do mundo possui essa função, e vale a pena usar essa abordagem em seu branding.

Contudo, se você ainda quer encontrar mais dicas incríveis para sua vida profissional, é só continuar por aqui conosco. Afinal, temos vários conteúdos muito úteis para tornar sua busca por um emprego mais dinâmica, simples e facilitada.