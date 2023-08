como usar objetos reciclados para fazer vasos e arranjos

Você gosta de plantas, mas não tem muito espaço ou dinheiro para comprar vasos e acessórios? Assim, que tal usar objetos reciclados que você tem em casa para criar vasos e arranjos originais e sustentáveis?

Neste artigo, vamos mostrar como você pode transformar garrafas, latas, caixas, pneus e outros materiais em lindos recipientes para as suas plantas.

Além de economizar e ajudar o meio ambiente, você vai deixar o seu jardim ou a sua casa mais bonitos e criativos!

Por que usar objetos reciclados na jardinagem?

A reciclagem é uma prática que traz diversos benefícios para o planeta e para as pessoas. Ao reutilizar materiais que iriam para o lixo, você evita o desperdício de recursos naturais, a poluição do solo, da água e do ar, e a emissão de gases de efeito estufa.

Na jardinagem, a reciclagem também tem vantagens. Pois, você pode criar vasos e arranjos personalizados, com cores, formas e tamanhos diferentes. Ainda, é possível aproveitar espaços pequenos, como paredes, varandas e janelas, para fazer jardins verticais ou suspensos.

Há possibilidade de usar materiais que retêm água, como garrafas PET, para fazer sistemas de irrigação simples e eficientes. Além disso, também pode utilizar materiais orgânicos, como cascas de frutas e legumes, para fazer adubo natural para as suas plantas.

Além disso, usar objetos reciclados na jardinagem é uma forma de expressar a sua criatividade e personalidade. Logo, é possível combinar diferentes materiais e estilos para criar um jardim ou uma casa que reflita o seu gosto e a sua identidade.

Como usar objetos reciclados na jardinagem?

Existem muitas formas de usar objetos reciclados na jardinagem, usando a sua criatividade e imaginação para transformar materiais simples em vasos e arranjos incríveis. Para isso, veja alguns exemplos:

Garrafas PET

Assim, entre as opções de customização de garrafas pet é possível:

Cortar as garrafas ao meio e usar a parte de cima ou de baixo como vaso;

Fazer furos no fundo para drenar a água;

Por isso, pintar as garrafas com tinta spray ou colar tecidos, ou papéis coloridos;

Pendurar as garrafas na parede ou no teto com barbante, ou arame;

Assim como, fazer uma horta vertical com garrafas PET.

Latas

Entre as opções para fazer vasos e arranjos tem-se:

Em primeiro lugar, usar latas de alumínio, como as de refrigerante ou cerveja, como vasos para plantas pequenas, como suculentas ou cactos;

Furar o fundo das latas com um prego ou uma furadeira;

Por fim, pintar as latas com cores diferentes ou colar adesivos, ou fitas decorativas.

Caixas

As caixas de papelão, como as de sapato ou de pizza, podem ser utilizadas como vasos temporários para mudas ou sementes. Assim, forre as caixas com plástico ou jornal para evitar que elas se desfaçam com a água. Desse modo, é possível decorar as caixas com desenhos ou colagens.

Pneus

Você pode usar pneus velhos como canteiros para plantas maiores, como flores ou arbustos. Para tanto, corte os pneus em formas diferentes, como flores ou animais. Depois pinte os pneus com cores vivas ou estampas divertidas.

Rolhas de cortiça

As rolhas de cortiça podem ser utilizadas como mini vasos para plantas muito pequenas, como musgos ou microverdes. Assim, faça um furo na rolha com uma faca ou uma tesoura. Outra opção é colar as rolhas em uma placa de madeira ou de metal e fazer um quadro vivo.

Sapatos velhos

Você pode usar sapatos velhos, como botas, tênis ou sandálias, como vasos para plantas médias, como ervas ou flores. Desta forma, fure o solado dos sapatos para drenar a água. Em seguida, é possível optar por pintar os sapatos com cores alegres ou deixá-los com o aspecto original.

É possível colocar os sapatos no chão ou pendurá-los em uma cerca ou em uma árvore.

Xícaras e bules

É possível utilizar xícaras e bules de porcelana, como os de chá ou café, como vasos para plantas delicadas, como violetas ou orquídeas. Assim, fure o fundo das xícaras e dos bules com uma broca. Em seguida, pinte as xícaras e os bules com desenhos florais ou geométricos.

Dicas para usar objetos reciclados na jardinagem

Para usar objetos reciclados na jardinagem, é importante seguir algumas dicas:

Lave bem os objetos antes de usá-los;

Escolha objetos que sejam adequados ao tamanho e ao tipo das plantas que você quer cultivar. Por exemplo, se você quer plantar uma árvore frutífera, não use uma garrafa PET como vaso;

Desse modo, faça furos nos objetos para permitir a drenagem da água e a aeração das raízes;

Proteja os objetos da exposição direta ao sol, à chuva ou ao vento, para evitar que eles se deteriorem ou se danifiquem;

Use substratos adequados para as plantas que você quer cultivar. Você pode usar terra, areia, cascalho, casca de coco, fibra de coco, musgo ou vermiculita.