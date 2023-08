Como vai ficar o tempo na sua região nesta segunda-feira? Confira a previsão do INMET

Você está planejando o que fazer nesta segunda-feira, dia 07 de agosto de 2023, mas não sabe como vai ficar o tempo na sua região? Então, não se preocupe, nós temos a solução para você! Neste artigo, nós vamos te mostrar a previsão do tempo para todo o Brasil, baseada nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o órgão oficial responsável por monitorar e divulgar as condições climáticas no país. Além disso, nós vamos te alertar sobre os possíveis riscos de chuva forte, ventos intensos, baixa umidade e outros fenômenos que podem afetar a sua saúde e a sua segurança. Por isso, fique ligado e acompanhe na previsão do INMET.

Região Norte: chuva no extremo norte e tempo seco no restante da região

Se você mora na região Norte, você deve ficar atento à previsão do tempo para esta segunda-feira. Pois, ela pode variar bastante dependendo da área em que você está.

No extremo norte do país, que abrange o centro e o noroeste do Amazonas, o sul e o leste de Roraima e o noroeste do Pará, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Aliás, essas chuvas podem ser provocadas pela atuação de uma frente fria no sul da região e pelo transporte de umidade vindo da Amazônia.

Essas áreas estão sob um alerta amarelo emitido pelo INMET, o que significa que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No entanto, é recomendável evitar se expor ao mau tempo e seguir as orientações da Defesa Civil.

Nas demais áreas da região Norte, como em Rondônia, Acre, Tocantins e sul da região, o tempo deve ficar seco e sem chuvas. Isso se deve à presença de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens. Assim, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que representa um alerta laranja para a saúde.

Região Nordeste: nebulosidade e chuvas passageiras no litoral e tempo quente e seco no interior

Se você mora na região Nordeste, você deve saber que o tempo nesta segunda-feira deve variar entre nebulosidade e chuvas passageiras em toda a faixa litorânea, principalmente no litoral baiano no início da semana. Aliás, isso se deve ao transporte de umidade vindo do oceano Atlântico, que favorece a formação de nuvens carregadas sobre a costa.

As chuvas podem ser moderadas a fortes em alguns momentos, mas sem risco de transtornos maiores. No entanto, essas chuvas podem trazer alívio para o calor e a baixa umidade que predominam na região.



Nas demais áreas da região Nordeste, como no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no interior e norte da região, o tempo deve continuar quente e seco. Por isso, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, o que exige cuidados com a hidratação e a proteção solar.

Região Centro-Oeste: tempo estável e sem chuva durante a semana

Se você mora na região Centro-Oeste, você deve estar preparado para enfrentar uma semana de tempo estável e sem chuva. Afinal, isso se deve à presença de uma massa de ar seco que domina a região e impede a formação de nuvens.

As temperaturas devem ficar elevadas, podendo ultrapassar os 39 °C em algumas localidades. Desse modo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%, o que representa um alerta vermelho para a saúde.

Região Sudeste: tempo seco e sem chuva na maior parte da região, exceto no Rio de Janeiro e no sul de São Paulo

Se você mora na região Sudeste, você deve saber que o tempo também deve ficar seco e sem chuva na maior parte da região. Pois, as temperaturas devem variar entre 15 °C e 35 °C, dependendo da localidade.

Região Sul: chuva no sul do Rio Grande do Sul e tempo firme e sem chuva no restante da região

Se você mora na região Sul, você deve ficar atento à previsão do tempo para esta segunda-feira, pois há previsão de chuva no sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva pode ser acompanhada de trovoadas e rajadas de vento.

Pois, o INMET emitiu um alerta amarelo para essa área, o que significa que há risco de tempestades, alagamentos e descargas elétricas. No entanto, é recomendável evitar se expor ao mau tempo e seguir as orientações da Defesa Civil.

Nas demais áreas da região Sul, o tempo deve ficar firme e sem chuva durante o dia. Isso se deve à influência de uma massa de ar frio que mantém as temperaturas amenas, podendo chegar a 25 °C em alguns pontos. Logo, o tempo deve ficar ensolarado e com poucas nuvens.