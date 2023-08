Como ver notificações antigas no iPhone 2023: etapas rápidas e fáceis

Sempre que algo importante acontecer com seu telefone, você receberá uma notificação. Normalmente, o mesmo vale para mensagens, chamadas e mensagens do WhatsApp, chamadas perdidas e pagamentos. No entanto, se algo que estava disponível anteriormente, mas não agora, pode fazer com que você perca notificações importantes. Para isso, os iPhones costumavam ter Histórico da Central de Notificações, mas não é o caso do iOS 16.

No entanto, após o iOS 13, o recurso de histórico da central de notificações parece estar faltando. Como usuário do iPhone, você já sabe a importância de estar conectado ao mundo online. E, com este mundo online, vêm toneladas de notificações. Embora muitas notificações sejam inúteis, como notificações de upload de vídeos do YouTube ou atualizações do site do Safari, algumas notificações são realmente importantes e você não quer perder.

Se você também está em busca do histórico da central de notificações para procurar notificações mais antigas, você está no lugar certo. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como ver notificações antigas no iPhone.

Por que você precisa ver notificações antigas no iPhone?

Às vezes, pode haver um e-mail ou uma mensagem ao vivo do Instagram que não é possível ver se você não visualizar o histórico da central de notificações. A capacidade de visualizar notificações antigas no seu iPhone é extremamente importante se você não quiser perder atualizações importantes por e-mail, porque elas não serão exibidas duas vezes se você remover as notificações.

Se isso acontecer, você terá que abrir o aplicativo novamente e passar por todos os e-mails para descobrir qual deles era necessário. Agora, para contornar todos esses aborrecimentos desnecessários, você precisa ver notificações antigas.

O que é o histórico da Central de Notificações?

A Apple introduziu o Histórico da Central de Notificações no iOS 13. Esse recurso permitia aos usuários visualizar notificações mais antigas que desapareceriam ou se tornariam inutilizáveis. De uma forma estranha, o Centro de Histórico de Notificações não está presente desde o iOS 15.

Embora isso não tenha causado grandes problemas aos usuários, alguns usuários enfrentam problemas quando procuram notificações mais antigas. Como o histórico da central de notificações não está mais disponível e funcional, encontramos diferentes maneiras de ajudá-lo a ver notificações antigas no seu iPhone.

Veja notificações antigas no iPhone 2023: etapas rápidas e fáceis

Se você recebeu notificações recentemente, mas seu telefone está bloqueado, talvez você não consiga ver todas as notificações, exceto algumas. No entanto, ao desbloqueá-lo, todas as notificações deverão ficar visíveis mesmo quando você decidir não interagir com elas.

No entanto, depois de um certo tempo, essas notificações desaparecem por motivos desconhecidos. As notificações podem ou não ser visualizadas no seu iPhone com base nas configurações que você escolheu. No entanto, se precisar ver notificações antigas no seu iPhone, você precisa seguir alguns passos:

Desbloqueie seu telefone digitando a senha ou usando o Face ID. Agora, deslize de cima para baixo na tela para abrir o Painel de Notificação. Agora, dentro deste Painel de Notificação, você pode rolar para cima para ver o Histórico da Central de Notificações.

No entanto, às vezes, as notificações mais antigas parecem desaparecer depois de algum tempo. Para isso, você não tem outra opção a não ser usar um aplicativo de terceiros que possa resolver o problema. Esses tipos de aplicativos registram as notificações e as mantêm até que você decida removê-las.

Outra coisa a notar é que desde o lançamento do iOS 16, mesmo as notificações excluídas não podem ser recuperadas. Não sabemos por que isso foi implementado, talvez para melhorar a segurança e a privacidade. Mas que segurança e privacidade isso pode proporcionar se um usuário não puder verificar sua própria notificação?

Como ver o histórico de notificações excluídas no iPhone?

Infelizmente, não há como visualizar o histórico de não ficção excluído ou removido em iPhones. No entanto, nem sempre foi esse o caso. Quando o iOS 13 foi lançado, todos os aplicativos tinham a capacidade de manter e rastrear notificações mais antigas. Isso foi conseguido por meio de configurações simples no aplicativo, conhecidas como Mostrar Histórico.

No entanto, até o nome sugere que isso é história. O recurso não está disponível agora e tudo que você pode fazer é continuar rolando até encontrar a notificação desejada para verificar o que perdeu.

Mas há uma maneira de saber se há algo que você deveria saber. Este recurso é conhecido como Crachá de Notificação. Você pode ativar isso para saber qual aplicativo recebeu notificações que você não conseguiu ver. Aqui estão as etapas para ativar os emblemas de notificação:

Abrir Configurações. Agora, role para baixo e toque em Notificações. Agora toque no aplicativo onde deseja ver os emblemas, digamos Calendário. Alterne o botão ao lado Distintivos.

É isso. Agora, sempre que você receber uma notificação, ela estará presente na central de notificações. Porém, caso seja removido ou excluído por engano, haverá um pequeno emblema na parte superior do aplicativo, que o ajudará a identificar se há algo que você precisa procurar.

Existe alguma maneira de visualizar notificações OId?

No momento, não há como visualizar notificações antigas ou excluídas. No entanto, conforme mencionado acima, existem emblemas que podem ajudá-lo a ver de onde vêm as notificações.

Além disso, ao contrário do Android, não existem aplicativos de terceiros nesse sentido que possam ajudá-lo nesse propósito. Isso significa que você nem conseguirá ver as mensagens excluídas do WhatsApp usando o histórico da Central de Notificações, o que ainda é possível no Android.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ver o histórico da Central de Notificações no iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudar.

