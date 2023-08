Como verificar a integridade dos arquivos de jogos 2023: formas de trabalho

Existem milhares de jogos que estão sendo lançados todos os dias. Alguns jogos são de tamanho pequeno, enquanto outros são de tamanho maior. Ao baixar esses jogos, muitas vezes ficamos confusos sobre o que aconteceria se o jogo não fosse executado. Este é um pensamento comum que todos nós temos. Mesmo depois de baixar o jogo, muitos usuários continuam enfrentando problemas como travar, travar, não carregar e muito mais. Às vezes, há falhas que ocorrem no back-end do jogo, enquanto, às vezes, os problemas começam a surgir devido aos arquivos de instalação e pequenos bugs.

Existem muitos métodos de solução de problemas disponíveis para os usuários implementarem em seus sistemas. No entanto, é difícil para os usuários corrigir o problema do jogo que está ocorrendo nos arquivos do jogo. Mas há um recurso nas lojas de jogos que os usuários podem usar sem hesitar para verificar se há algum problema devido aos arquivos do jogo instalados. Este não é outro senão o Verifique a integridade dos arquivos de jogos. Neste guia, explicaremos todas as informações importantes sobre o recurso que você obterá na loja do jogo. Então, vamos começar com este guia para entender mais sobre isso.

O que significa verificar a integridade dos arquivos de jogos?

Há muitos usuários que podem não entender o Verifique os recursos de integridade dos arquivos de jogos. Este é um recurso fornecido com a loja de jogos mais recente, para que os usuários que estão baixando o jogo possam corrigir facilmente os pequenos problemas que estão enfrentando. Os jogadores podem usar esse recurso quando estiverem enfrentando problemas relacionados ao problema de instalação. Para quem não sabe, mas quando você está baixando o jogo, há chances de que alguns problemas possam ter ocorrido ali devido ao fato de o jogo não estar rodando corretamente.

Então você não precisa se preocupar com isso. Em nossa opinião, esse é um dos grandes recursos que os usuários estão obtendo com a loja de jogos. Caso contrário, você terá que instalar o jogo novamente após desinstalá-lo. Todos sabemos que os jogos que estão sendo lançados consistem em tamanhos maiores, como mais de 30 GB, 50 GB e muito mais. E não é possível para os usuários baixá-los novamente e esperar por tanto tempo.

Verifique as etapas envolvidas em “Verificar a integridade dos arquivos do jogo”. Não se preocupe, pois explicaremos as etapas para você de maneira detalhada.

Maneiras de verificar a integridade dos arquivos de jogos 2023

Os usuários estão procurando as etapas para usar o recurso de Verifique a integridade dos arquivos de jogos. Vamos listar as etapas para as diferentes plataformas para Verifique a integridade dos arquivos de jogos. Vamos dar uma olhada. Como existem muitas lojas de jogos disponíveis, tentaremos listar os passos para os mais famosos. Não se preocupe, também listaremos as etapas para as outras lojas de jogos para que você não precise se esforçar muito para corrigir os problemas que estão ocorrendo devido aos arquivos do jogo.

Como verificar a integridade dos arquivos de jogos no Steam

Steam é uma das famosas lojas de jogos usadas por milhões de usuários para baixar jogos diferentes. Os usuários usam mais esta loja de jogos por causa da interface de usuário simples e ótimo desempenho. Os usuários podem lidar facilmente com muitos jogos em sua biblioteca com a ajuda da loja de jogos Steam.

Além disso, existem muitos jogos que continuam sendo lançados no Steam, então essa é uma das vantagens de os usuários baixarem o Steam em seu sistema. Existem muitos usuários que também usam diferentes tipos de Game Stores em seus PCs, pois todos sabemos que diferentes jogos são lançados em diferentes plataformas. Depende da empresa e dos desenvolvedores que gostam de gerar mais lucro.

Listaremos as etapas para verificar a integridade dos arquivos de jogos para que você também possa fazer isso sem problemas em seu sistema. Certifique-se de ler as etapas corretamente se precisar usar esse recurso para corrigir alguns problemas que você enfrenta no jogo.

Em primeiro lugar, abra o Aplicativo Steam em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Biblioteca opção.

Selecione os jogo para o qual você deseja verificar e reparar os arquivos do jogo.

para o qual você deseja verificar e reparar os arquivos do jogo. Clique com o botão direito no jogo e selecione Propriedades.

Clique em Arquivos Instalados .

. Agora, você verá a opção de “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Você verá que o processo foi iniciado.

Aguarde que seja concluído. Isso levará algum tempo, então não se preocupe.

Assim que o processo estiver concluído, reinicie seu sistema. Agora, você pode iniciar o jogo para jogar novamente.

Como verificar a integridade dos arquivos de jogos no iniciador da Epic Games

Muitos usuários estão usando a Epic Games para baixar jogos diferentes. Muitos jogos exclusivos estão disponíveis apenas na Epic Games. Muitos usuários podem ter que escanear os arquivos do jogo com a ajuda da Epic Games. Vamos listar os passos que são necessários para você seguir. Você não precisa se preocupar, pois as etapas são semelhantes às do Steam. Você pode verificar as etapas que vamos listar abaixo.

Abra o Iniciador de jogos épicos em seu sistema.

em seu sistema. Agora, vá para o Biblioteca Aba.

Aba. Clique no três pontos à direita da linha de jogo.

à direita da linha de jogo. Selecione a opção de Gerenciar.

Agora, clique no Verificar botão.

Você tem que esperar até que o processo seja concluído.

Como verificar a integridade dos arquivos de jogos em outras lojas de jogos

Os usuários que estiverem usando qualquer outra loja de jogos deverão seguir os passos que listaremos abaixo. Certifique-se de entender as etapas corretamente se precisar reparar os arquivos do jogo sem problemas.

Primeiro, abra o Loja de jogos de onde você baixou o jogo.

de onde você baixou o jogo. Agora, vá para o Biblioteca de onde você gerencia todos os jogos.

de onde você gerencia todos os jogos. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Propriedades .

. Agora, encontre a opção de Repare os arquivos do jogo ou Verifique os arquivos do jogo . Você pode encontrá-lo no Arquivos Instalados ou seção relacionada.

ou . Você pode encontrá-lo no ou seção relacionada. Se a opção estiver lá, clique nela e dê a confirmação.

Aguarde até que o processo seja concluído. Depois disso, reinicie o computador e tente executar o jogo novamente.

Observação: Estas não são etapas reais de nenhuma loja de jogos. Acabamos de fornecer instruções sobre como você pode reparar os arquivos do jogo na outra loja de jogos. Além disso, ao fazer isso, certifique-se de verificar se a loja de jogos que você está usando oferece suporte ao recurso Verificar integridade dos arquivos do jogo / Reparar arquivos do jogo. Se não for compatível, você não poderá fazer isso.

Empacotando

Sabemos que os jogadores estão baixando muito jogos recém-lançados. Eles também estão enfrentando muitos problemas diferentes devido aos quais não podem jogar. A principal causa dos problemas são pequenos bugs ou problemas no arquivo de instalação. Neste guia, explicamos uma das maneiras importantes de corrigir esse problema. Explicamos a importância de “Verifique a integridade dos recursos de arquivos de jogos.”Também explicamos como você pode usar esse recurso para resolver o erro que está recebendo.

