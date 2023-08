Como verificar o valor do seu cartão de alimentação

Atualmente, o cartão de alimentação se estabeleceu como uma forma prática e eficiente de gerenciar os benefícios relacionados à alimentação.

A Sodexo, renomada empresa de serviços, oferece um sistema de cartão alimentação que simplifica a vida de muitos trabalhadores. Neste artigo, exploraremos como verificar o saldo do seu cartão Sodexo alimentação, onde ele é aceito e se é possível transferir o valor do saldo.

Como Consultar o Saldo do Cartão Alimentação Sodexo?

Manter-se informado sobre o saldo do seu cartão Sodexo alimentação é essencial para planejar suas compras e garantir que você esteja utilizando seus benefícios de forma adequada. Felizmente, a Sodexo disponibiliza várias maneiras convenientes de verificar o saldo do seu cartão.

Uma opção é acessar o site oficial da Sodexo e fazer login na sua conta pessoal. Uma vez logado, você poderá visualizar o saldo atual, transações recentes e outras informações relevantes do seu cartão.

Além disso, a Sodexo oferece um aplicativo móvel dedicado que permite acesso rápido e fácil ao seu saldo, assim como o site, ademais, você tem acesso a notificações sobre movimentações na sua conta.

Para quem deseja usar o aplicativo, é bem simples:

Baixe o app pela Play Store ou App Store

Depois, informe os números do seu CPF

Clique em “consultar”

Pronto, o saldo pode ser visualizado

Mas, se preferir uma abordagem mais direta, também é possível consultar o saldo utilizando a central de atendimento telefônico da Sodexo. Basta ligar para o número fornecido no seu cartão, seguir as instruções e obter as informações necessárias sobre o saldo do seu cartão.

Onde Aceita Sodexo Alimentação?



A ampla aceitação do cartão Sodexo alimentação é um dos seus principais atrativos. Ele é aceito em uma vasta rede de estabelecimentos alimentícios, incluindo supermercados, restaurantes, lanchonetes, padarias e até mesmo alguns serviços de entrega de alimentos.

Isso proporciona aos beneficiários uma variedade de opções para utilizar seus benefícios de alimentação de acordo com suas preferências e necessidades.

Então, para descobrir quais estabelecimentos próximos aceitam o cartão Sodexo alimentação, você pode utilizar a ferramenta de busca disponibilizada no site ou no aplicativo da Sodexo. Isso garante que você possa desfrutar de suas refeições com conveniência e flexibilidade.

Dúvidas Frequentes

Veja abaixo as dúvidas mais frequentes.

É Possível Transferir o Valor do Saldo do Cartão de Alimentação Sodexo?

Uma dúvida comum entre os beneficiários do cartão Sodexo alimentação é se é possível transferir o saldo para outras contas ou cartões.

No entanto, vale ressaltar que, em geral, os saldos em cartões de alimentação não são transferíveis. Isso ocorre devido à natureza específica desses benefícios, que são destinados estritamente para despesas alimentares.

Todavia, caso você deseje compartilhar seus benefícios com familiares ou amigos, a melhor maneira é utilizar o seu próprio cartão para efetuar compras que possam beneficiar diretamente essas pessoas, como compras de alimentos para consumo comum.

Como pedir a 2° Via do Cartão de Alimentação Sodexo?

Em algumas situações imprevistas, como perda ou roubo do seu cartão Sodexo Alimentação, a obtenção de uma segunda via se torna uma necessidade. Contudo, o primeiro passo é bloquear o acesso ao cartão.

Para isso, entre no App Sodexo e selecione a opção “bloquear”. Após isso, entre em contato com o RH da sua empresa e faça a solicitação.

Como Saber o Saldo do Sodexo pelo WhatsApp?

Desse modo, com a era digital proporcionando novas e eficientes formas de comunicação, a Sodexo disponibiliza a opção de verificar o saldo do seu cartão Sodexo Alimentação por meio do WhatsApp. Entretanto, isso só está disponível para empresas. Se for o seu caso, adicione o número oficial da Sodexo no WhatsApp: (11) 2662-0580.

Inicie uma conversa com esse número e siga as instruções automatizadas para obter informações sobre o saldo do seu cartão. Essa é uma maneira conveniente de acessar rapidamente seus detalhes financeiros.

Como Falar com um Atendente Sodexo?

Entender as nuances do seu cartão Sodexo muitas vezes requer informações específicas e um toque humano. Portanto, se você precisar falar diretamente com um atendente Sodexo, há meios de fazer isso. No geral, a opção de contato com atendentes está disponível na central de atendimento da Sodexo.

Esqueci a Senha do Meu Cartão Sodexo?

A segurança dos seus dados é uma prioridade. A senha do seu cartão Sodexo Alimentação é uma informação sensível e pessoal. Para saber sua senha, você pode acessar o App Sodexo e selecionar a opção “esqueci a senha” e sua senha aparecerá.

Qual o Aplicativo do Sodexo Alimentação?

A Sodexo disponibiliza um aplicativo dedicado para auxiliar na gestão do seu cartão Sodexo Alimentação. O aplicativo pode ser encontrado nas lojas de aplicativos, como a App Store ou o Google Play.

Baixe e instale o aplicativo “Sodexo Brasil” e siga as instruções para configurar sua conta. Assim, com esse aplicativo, você poderá consultar seu saldo, ver transações recentes, encontrar estabelecimentos que aceitam o cartão e muito mais, tudo na palma da sua mão.