Como verificar os AirPods originais da Apple com número de série (2023)

Como os produtos falsificados estão inundando o mercado, os consumidores devem ter certeza de que os produtos que compram são autênticos. Não é segredo que os AirPods da Apple são um dos fones de ouvido sem fio mais populares do mercado. Usar o número de série nos AirPods da Apple garantirá que você esteja investindo em produtos genuínos e não em versões falsificadas.

Aqui, iremos guiá-lo passo a passo para verificar a originalidade dos AirPods da Apple usando o número de série. Com estas instruções, você tem a garantia de obter AirPods genuínos da Apple com desempenho e aparência melhores do que qualquer outro no mercado. Então, vamos ver como o Verificação do número de série do Airpod funciona.

Qual é a importância dos números de série nos produtos da Apple?

As impressões digitais estão incorporadas em todas as unidades Apple AirPods genuínas. Ao determinar a autenticidade de um produto e determinar o status da garantia, esse número de série desempenha um papel importante.

É essencial para os clientes e para a própria Apple que os números de série sejam usados ​​para rastrear a produção, distribuição e vendas. Se você verificar o número de série de seus AirPods, poderá determinar que eles foram fabricados e vendidos por canais legítimos e não são produtos falsificados ou não autorizados.

Como verificar o Apple AirPods Original com número de série

Quer você compre de terceiros ou de um revendedor autorizado, há várias maneiras de verificar a autenticidade dos AirPods. Existe uma maneira de fazer isso por meio do número de série dos AirPods. Portanto, aqui estão alguns métodos usados ​​na verificação do número de série do Airpod:

1. Usando AirPods

Pode ser um desafio para algumas pessoas determinar se os Apple AirPods são originais. No entanto, você pode verificar se os AirPods são genuínos ou não de algumas maneiras.

Para começar, procure o número de série na parte de trás do estojo dos AirPods. Você pode usar esse número para registrar AirPods e verificar se eles estão registrados na Apple. Além disso, o número de série também deve estar impresso na caixa.

Na segunda etapa, examine a caixa dos AirPods para determinar o número do modelo. É importante que este número de modelo corresponda ao que está impresso na caixa.

2. Usando a Apple AirPods Box

Para verificar o número de série de seus AirPods ou AirPod Pro, observe o estojo de carregamento ou o próprio dispositivo. A maioria dos estojos de carregamento, estojos de carregamento sem fio e estojos de carregamento MagSafe têm números de série sob a tampa.

Usando o AirPods Max, você pode saber a verificação do número de série do Airpod removendo a almofada magnética esquerda. Para ajudá-lo a fazer isso, aqui estão algumas dicas:

Dê uma olhada no caso de carregamento . Ele deve ter uma porta Lightning na parte inferior e o logotipo da Apple na frente.

Inspecione os AirPods para o logotipo da Apple . Cada fone de ouvido deve ter a etiqueta visível do lado de fora.

Verifique os detalhes do produto . É importante garantir que o número do modelo, número de série e outros detalhes na caixa correspondam.

Para obter ajuda com o processo de verificação online ou para solicitar uma abordagem mais personalizada, entre em contato com o Suporte da Apple. O número de série pode ser verificado manualmente por eles, assim como a autenticidade de seus AirPods pode ser confirmada. Se você deseja entrar em contato com o Suporte da Apple, pode fazê-lo por:

https://support.apple.com/ Inicialmente, para obter mais informações, visite o site de suporte da Apple: Você pode selecionar seu país ou região. Selecione os categoria de AirPods e problema que se aplica a você. Para falar com um representante da Apple, clique em Entre em contato com o suporte.

Você será solicitado a fornecer o número de série durante a conversa, portanto, lembre-se de fornecê-lo. Para verificar a legitimidade de seus AirPods, o representante do suporte fornecerá assistência.

4. Usando a página de configurações

Para verificar a autenticidade de seus Apple AirPods, siga estas instruções no menu Configurações.

Configurações aplicativo e clique Em geralentão Sobre. Abra oaplicativo e cliqueentão Dê uma olhada no número de série de seus AirPods deslizando para baixo até a seção.

Agora, você pode conferir a confiabilidade desse número no site da Apple.

5. Visita à Apple Store

Considere visitar uma Apple Store se preferir uma experiência prática. Os AirPods podem ser inspecionados fisicamente, os números de série podem ser verificados e a autenticidade pode ser confirmada instantaneamente pela equipe experiente da Apple.

6. Site oficial da Apple

É simples verificar a autenticidade dos seus AirPods visitando o site oficial da Apple. Aqui estão as etapas a seguir para obter a verificação do número de série do Airpod corretamente:

Acesse a página de suporte oficial da Apple: https://checkcoverage.apple.com/. número de série dos seus AirPods. No campo fornecido, digite odos seus AirPods. Se solicitado, conclua o captcha ou a verificação de segurança. Então clique Continuar.

A verificação do número de série e uma explicação dos detalhes do modelo, status da garantia e elegibilidade para garantia estendida são exibidos pelo sistema da Apple. Espero que as informações correspondam ao que você está procurando! Não há dúvida de que estes são AirPods genuínos da Apple.

7. Encontre o número de série no iOS ou iPad

Apple iOS e Apple iPad OS podem fornecer informações sobre o número de série dos AirPods. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para garantir a verificação do número de série do Airpod:

Vá para Configurações > Bluetooth. Selecione seus AirPods na lista. Para verificar o número de série de seus AirPods, clique no Mais informações botão ao lado deles.

Você pode verificar se seus AirPods são falsos copiando e colando o número de série no site de pesquisa de número de série da Apple e pressionando Digitar. Ao digitar o número de série, você deve receber informações detalhadas sobre seus AirPods. Como resultado, indica que os AirPods são falsos.

Dicas para comprar AirPods originais e verificar se os AirPods são falsos ou reais

Compre de revendedores autorizados

Compre seus AirPods apenas nas lojas oficiais da Apple, revendedores autorizados ou varejistas conhecidos e respeitáveis. Evite comprar de fontes não verificadas ou mercados online com preços suspeitosamente baixos.

Se você estiver comprando AirPods usados, certifique-se de que o vendedor forneça um comprovante de compra e a embalagem original.

Verifique a embalagem original

Inspecione a embalagem de perto para ver a marca, o logotipo e a impressão de alta qualidade da Apple. A embalagem dos AirPods genuínos geralmente tem uma aparência premium.

Procure detalhes como etiquetas de número de série, códigos de barras e informações regulamentares na caixa.

Examine o estojo dos AirPods

As capas autênticas dos AirPods têm gravações precisas e limpas. Estojos falsificados podem ter gravações borradas ou rasas.

Verifique a luz LED na frente do gabinete. Os estojos autênticos têm uma luz suave e sutil, enquanto os estojos falsificados podem ter um brilho de LED mais brilhante ou inconsistente.

Avalie a qualidade da construção

Os AirPods genuínos são conhecidos por sua qualidade de construção impecável. Procure costuras perfeitas, componentes bem ajustados e construção sólida.

Os AirPods falsificados podem parecer frágeis, ter peças desalinhadas ou apresentar acabamento ruim.

Verifique o posicionamento do número de série

O número de série pode ser encontrado na embalagem original e no estojo dos AirPods.

Procure na embalagem um adesivo ou etiqueta com o número de série. Ele deve corresponder ao número de série no estojo dos AirPods.

Pesquisar recursos on-line

Utilize o site oficial da Apple ou ferramentas de verificação dedicadas para confirmar a autenticidade de seus AirPods usando o número de série.

Se você tiver dúvidas sobre a autenticidade de seus AirPods, entre em contato com o Suporte da Apple com seu número de série. Eles podem ajudá-lo a confirmar se seus AirPods são genuínos ou falsificados.

Confie na sua intuição

Se algo sobre o produto parecer ruim ou bom demais para ser verdade, pode ser um sinal de que os AirPods são falsificados. Confie em seus instintos e tenha cuidado.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você em como o número de série dos AirPods verifica funciona o processo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Caso você ainda enfrente problemas ao verificar o número de série do seu Airpod, não se esqueça de comentar abaixo e nos informar.

