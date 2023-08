Como verificar se eu vou receber o Bolsa Família em agosto?

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que visa auxiliar famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Através desse programa, as famílias recebem um auxílio financeiro para melhorar suas condições de vida e garantir o acesso a necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação.

Para ser elegível ao Bolsa Família, é necessário atender a certos critérios estabelecidos pelo governo. Neste artigo, vamos explorar esses requisitos e mostrar como você pode verificar se foi aprovado no programa e irá receber o benefício neste mês.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ingressar no Programa Bolsa Família, é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que pode ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua localidade. Além disso, a renda per capita mensal do grupo familiar não deve ultrapassar R$ 218.

Verificando a aprovação no programa

Verificar se o seu cadastro no Bolsa Família foi aprovado e se você irá receber o benefício é um processo simples. Para isso, você pode consultar a sua inscrição no CadÚnico ou utilizar o aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível para Android e iOS.

Outra opção é acessar o Portal Cidadão da Caixa ou o site Calendário Bolsa Família. No último, basta selecionar a opção “Consulte seu dia de pagamento”, informar o mês e o último número do NIS, e você receberá a data de pagamento do benefício.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: depósito em 18 de agosto

NIS final 2: depósito em 21 de agosto

NIS final 3: depósito em 22 de agosto

NIS final 4: depósito em 23 de agosto

NIS final 5: depósito em 24 de agosto

NIS final 6: depósito em 25 de agosto

NIS final 7: depósito em 28 de agosto

NIS final 8: depósito em 29 de agosto

NIS final 9: depósito em 30 de agosto

NIS final 0: depósito em 31 de agosto



Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Através de requisitos estabelecidos pelo governo, é possível verificar se você foi aprovado no programa e irá receber o benefício.

Utilize as opções de consulta disponíveis, como o CadÚnico, o aplicativo do Bolsa Família, o Portal Cidadão da Caixa ou o site Calendário Bolsa Família. Não deixe de verificar o calendário de pagamentos para garantir que você receberá o benefício dentro do prazo estabelecido.

Lembre-se de que o Bolsa Família é um programa de extrema importância e que contribui para a redução da desigualdade social no país. Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não deixe de se inscrever e aproveitar os benefícios oferecidos.