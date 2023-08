Como você pode obter dinheiro de uma conta 401K antiga que você possui?

Aos americanos estão dando adeus aos empregos em números recordes, estabelecendo um novo padrão para demissões no ano passado. Mas aqui está o problema: eles estão deixando para trás esquecidos contas 401(k)com uma média de $ 55.400, de acordo com um novo estudo.

Cerca de 1 em cada 5 trabalhadores dos EUA abandonou ou esqueceu completamente suas contas de aposentadoria 401(k), afirma a Capitalize, uma empresa de serviços financeiros. E isso é quase 60% a mais em comparação com 2020.

Ao se despedir do seu trabalho, você tem quatro opções para o seu 401(k):

1. Deixe-o com seu antigo empregador.

2. Faça o saque.

3. Enrole-o em uma conta de aposentadoria individual (IRA).

4. Combine-o com o 401(k) da sua nova empresa.

Para a maioria, deixá-lo intocado parece mais fácil. Mas mover seus fundos pode ser um pouco complicado devido à papelada, diz o planejador financeiro certificado Kevin Brady.

As contas 401(k) inativas não são todas rosas. Eles são como aquela meia perdida na lavanderia – você não tem certeza de onde ela foi parar. Além disso, as taxas administrativas podem corroer a economia.

Como consolidar uma conta 401(k) antiga?

Consolidar antigos 401(k)s em uma única conta de aposentadoria, como um IRA ou um novo 401(k), pode ser uma boa ideia. É mais simples de gerenciar, evita taxas e pode oferecer melhores investimentos. Antes de consolidar, você precisa encontrar essas contas esquecidas. Se você está se perguntando: “Eu tinha um 401 (k)?” – pergunte ao RH. Ou se você tiver uma papelada antiga, ela terá informações da conta.

A tecnologia ajuda. Verifica a Cadastro Nacional de Benefícios de Aposentadoria Não Reivindicados. Use seu número de Seguro Social para encontrar planos perdidos. A Associação Nacional de Administradores de Propriedades Não Reivindicadas também possui um banco de dados baseado em nomes.

Se você está preso, o Departamento de TrabalhoO banco de dados de planos abandonados pode ajudar. Depois de saber, fale com o administrador para transferir fundos. Mude para o plano do seu novo emprego ou para o seu IRA existente. Ou sacar, mas espere impostos e talvez uma multa se tiver menos de 59 anos.

Se o seu estoque estiver abaixo de $ 1.000, seu antigo chefe pode descontá-lo. $ 1.000 a $ 5.000 poderiam ir para um IRA. Ferramentas como o FreeERISA ajudam. O takeaway: não se esqueça do seu 401 (k). Esteja você mudando de emprego, se aposentando ou mais, certifique-se de que seus fundos de aposentadoria estejam a bordo. Lembre-se das opções – fique parado, role para o IRA, novo emprego ou saque. Decida cuidadosamente – é mais do que troco.