Companhia aérea decide vender passagens a R$ 111. Veja detalhes

Já imaginou pegar um voo para visitar amigos ou familiares, ou visitar aquele lugar que você sempre desejou por apenas R$ 111? Com a atual realidade econômica do Brasil, esta possibilidade soa como impossível, mas trata-se de um sistema que está próximo de sair do papel. É o que revela uma matéria publicada pela revista Veja nesta semana.

De acordo com a coluna, a companhia aérea Latam decidiu se antecipar ao governo federal e apresentar passagens mais baratas mais rapidamente. A ideia da empresa é criar uma espécie de promoção que vai permitir que o cidadão faça a sua viagem de avião por preços a partir de R$ 111 para qualquer lugar do país.

A companhia deverá oferecer passagens por estes preços reduzidos até às 23h59 do próximo domingo (20) em seu site oficial. O valor reduzido ainda vai contar com as taxas inclusas. Neste sentido, bilhetes internacionais poderão ser comprados a partir de R$ 992, sendo um valor de ida e volta já com taxas inclusas.

A empresa também contou que deverá oferecer pacotes de viagens com preços promocionais. A ideia é ofertar até 60% de desconto para estes sistemas que garantem a passagem de avião e o hotel. Para além disso, a Latam também planeja realizar uma redução temporária dos preços em seu site oficial.

Afronta ao governo?

Vale lembrar que o anúncio destas promoções da Latam estão ocorrendo às vésperas do lançamento do programa Voa Brasil, do governo federal. Trata-se de um projeto capitaneado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e que tem o objetivo de oferecer passagens de R$ 200 para qualquer trecho do Brasil.

Ainda segundo informações da revista Veja, a Latam não está indicando estas promoções com o intuito de se antecipar ao governo. Pelo contrário. Desde o início das tratativas, a companhia vem se mostrando publicamente otimista em relação ao lançamento do programa de barateamento das passagens.

Voa Brasil

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), a ideia é lançar o Voa Brasil ainda neste mês de agosto. Contudo, ainda não há uma data definida para o lançamento deste projeto do governo federal.

Em declaração recente, o ministro voltou a dizer que a ideia do Voa Brasil é atender apenas o público que não costuma viajar de avião normalmente. Estamos falando de pessoas com baixo poder aquisitivo que acabam deixando de viajar com este meio de transporte, porque não possuem dinheiro suficiente para pagar uma passagem.



“Logo no início da minha chegada ao ministério (de Portos e Aeroportos), as três empresas brasileiras de aviação me procuraram para comentar as dificuldades e pedir ajuda na redução do valor do combustível e dos impostos“, disse França.

“Eles sugeriram que nós fizéssemos um programa de até R$ 200 com acento pra qualquer trecho. Não pra todo mundo. Mas para aqueles 90% que não voam, ou seja, ir buscar o passageiro que não está habituado a voar”, disse.

França ainda completou: “Eles (as empresas) não tem esse dado (das pessoas que não costumam voar), quem tem esse dado somos nós. Cada companhia tem o CPF de todo mundo que voou. Mas uma companhia, não tem CPF da outra companhia. Mas nós temos de todas, então nós sabemos quem não voou. O que que eles nos pedem? Que no aplicativo deles mesmos sem nenhum subsídio, eles implantem os voos que vão ser a R$ 200 e nós vamos dizer, essa pessoa não voou há um ano, então pode comprar“.

Aplicativo das passagens de avião

O novo programa do governo federal vai contar com um aplicativo. A ideia é que ele funcione da seguinte forma:

Passo 1 : o cidadão terá que baixar o aplicativo no celular;

: o cidadão terá que baixar o aplicativo no celular; Passo 2 : será preciso digitar o CPF;

: será preciso digitar o CPF; Passo 3: o sistema vai conferir se o cidadão tem direito de fazer parte do programa.

Entre outros pontos, o sistema vai conseguir identificar através do CPF do indivíduo se ele voou de avião nos últimos 12 meses. Também será possível confirmar se ele atende aos demais critérios que foram definidos pelo Governo Federal.

Caso o cidadão não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses e atenda aos demais critérios, o sistema vai seguir:

Passo 4 : Será preciso definir qual é o seu destino de saída e o destino de chegada;

: Será preciso definir qual é o seu destino de saída e o destino de chegada; Passo 5 : O aplicativo vai apontar quais são os dias e horários disponíveis para a sua viagem;

: O aplicativo vai apontar quais são os dias e horários disponíveis para a sua viagem; Passo 6: Basta selecionar o seu voo de preferência e escolher a forma de pagamento. São R$ 200 para a ida e mais R$ 200 para a volta, assim como dito pelo Ministro.