Complete 2023-2024 NBA Schedule is released, check out when is every In-Season tournament game

The moment the NBA schedule is released is precisely when NBA fans start to get excited about their team’s chances… or they begin to look towards who might be the elite talents in the next NBA entry draft.

Thursday saw the 2023-24 NBA schedule released in full and there are some incredibly exciting match-ups that we’re going to see.

The traditional Christmas Day games are back, whilst Martin Luther King Day also has a full program of games to enjoy.

It remains to be seen whether the Denver Nuggets will be able to defend their crown and win a second successive championship, but they will kick-off the defense of their title at home to the Los Angeles Lakers and LeBron James, which promises to be prime-time viewing.

Important NBA Games Schedule for 2023-24 season

* Opening day: Lakers vs Nuggets at Denver

* Finals Rematch: Miami Heat vs Denver Nuggets at Denver on 29/02/2024 and at Miami on 13/03/2024

* NBA In-Season Tournament Semifinals: November 3

* NBA In-Season Tournament Finals: December 9

* NBA All-Star Game 2024: Teams yet to be confirmed. Match will take place in Indiana on February 18

* Final NBA Game of Regular Season: Trailblazers vs King at Sacramento

NBA Christmas Games Schedule for 2023-24 season

* New York Knicks vs Milwaukee Bucks at New York

* Miami Heat vs Philadelphia 76ers at Miami

* Los Angeles Lakers vs Boston Celtics at Los Angeles

* Phoenix Suns vs Dallas Mavericks at Phoenix

* Denver Nuggets vs Golden State Warriors at Denver

NBA MLK Day Games Schedule for 2023-24 season

* Mon. 1/15/24 Houston vs. Philadelphia 1:00 PM 1:00 PM NBA TV

* Mon. 1/15/24 New Orleans vs. Dallas 1:30 PM 2:30 PM

* Mon. 1/15/24 Orlando vs. New York 3:00 PM 3:00 PM

* Mon. 1/15/24 Detroit vs. Washington 3:00 PM 3:00 PM

* Mon. 1/15/24 San Antonio vs. Atlanta 3:30 PM 3:30 PM TNT

* Mon. 1/15/24 Golden State vs. Memphis 5:00 PM 6:00 PM TNT

* Mon. 1/15/24 Chicago vs. Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

* Mon. 1/15/24 Miami vs. Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

* Mon. 1/15/24 Boston vs. Toronto 7:30 PM 7:30 PM

* Mon. 1/15/24 Indiana vs. Utah 7:00 PM 9:00 PM

* Mon. 1/15/24 Oklahoma City vs. L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

NBA International Games Schedule for 2023-24 season

* Thu. 11/9/23 Atlanta vs. Orlando 8:30 PM 9:30 PM NBA TV in Mexico City

* Thu. 1/11/24 Brooklyn vs. Cleveland 8:00 PM 2:00 PM NBA TV in Paris

* Sun. 3/17/24 Brooklyn vs. San Antonio 6:00 PM 7:00 PM NBA TV in Austin

Full NBA Schedule for 2023-24 season

NBA Schedule 2023-24 Week 1

Tue. 10/24/23 L.A. Lakers Denver 5:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 10/24/23 Phoenix Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

Wed. 10/25/23 Atlanta Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 10/25/23 Washington Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 10/25/23 Boston New York 7:00 PM 7:00 PM ESPN

Wed. 10/25/23 Houston Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 10/25/23 Cleveland Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 10/25/23 Detroit Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 10/25/23 Minnesota Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 10/25/23 Oklahoma City Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 10/25/23 New Orleans Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 10/25/23 Sacramento Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 10/25/23 Dallas San Antonio 8:30 PM 9:30 PM ESPN

Wed. 10/25/23 Portland LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Thu. 10/26/23 Philadelphia Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 10/26/23 Phoenix L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 10/27/23 Detroit Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 10/27/23 Denver Memphis 6:00 PM 7:00 PM

Fri. 10/27/23 New York Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 10/27/23 Miami Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 10/27/23 Oklahoma City Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 10/27/23 Toronto Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 10/27/23 Houston San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 10/27/23 Brooklyn Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Fri. 10/27/23 LA Clippers Utah 7:30 PM 9:30 PM

Fri. 10/27/23 Orlando Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 10/27/23 Golden State Sacramento 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Sat. 10/28/23 Chicago Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 10/28/23 Memphis Washington 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 10/28/23 New York New Orleans 6:00 PM 7:00 PM NBA TV

Sat. 10/28/23 Indiana Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 10/28/23 Philadelphia Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 10/28/23 Miami Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 10/28/23 Utah Phoenix 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Sun. 10/29/23 Denver Oklahoma City 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 10/29/23 Golden State Houston 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 10/29/23 Atlanta Milwaukee 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 10/29/23 Portland Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM

Sun. 10/29/23 San Antonio LA Clippers 6:00 PM 9:00 PM

Sun. 10/29/23 L.A. Lakers Sacramento 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 10/30/23 Brooklyn Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 10/30/23 Chicago Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 10/30/23 Boston Washington 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 10/30/23 Minnesota Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 10/30/23 Portland Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 10/30/23 Dallas Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 10/30/23 Miami Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 10/30/23 Golden State New Orleans 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Mon. 10/30/23 Detroit Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 10/30/23 Utah Denver 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 10/30/23 Orlando L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

NBA Schedule 2023-24 Week 2

Tue. 10/31/23 New York Cleveland 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 10/31/23 San Antonio Phoenix 7:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 10/31/23 Orlando LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Wed. 11/1/23 Portland Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/1/23 Milwaukee Toronto 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/1/23 Washington Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/1/23 Indiana Boston 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/1/23 Brooklyn Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/1/23 Cleveland New York 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/1/23 New Orleans Oklahoma City 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 11/1/23 Charlotte Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/1/23 Denver Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/1/23 Chicago Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 11/1/23 Memphis Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 11/1/23 Sacramento Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Wed. 11/1/23 LA Clippers L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 11/2/23 Toronto Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Thu. 11/2/23 Detroit New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 11/2/23 Orlando Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 11/2/23 San Antonio Phoenix 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Fri. 11/3/23 Cleveland Indiana 7:00 PM 7:00 PM I

Fri. 11/3/23 New York Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM ESPN I

Fri. 11/3/23 Washington Miami 8:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/3/23 Brooklyn Chicago 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/3/23 Golden State Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/3/23 Dallas Denver 8:00 PM 10:00 PM ESPN I

Fri. 11/3/23 Memphis Portland 7:00 PM 10:00 PM I

Sat. 11/4/23 Phoenix Philadelphia 1:00 PM 1:00 PM

Sat. 11/4/23 Charlotte Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/4/23 L.A. Lakers Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/4/23 Atlanta New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/4/23 Boston Brooklyn 8:00 PM 8:00 PM

Sat. 11/4/23 Sacramento Houston 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 11/4/23 Utah Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 11/4/23 Chicago Denver 7:00 PM 9:00 PM NBA TV

Sun. 11/5/23 Phoenix Detroit 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 11/5/23 Toronto San Antonio 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 11/5/23 Golden State Cleveland 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/5/23 Charlotte Dallas 6:30 PM 7:30 PM

Sun. 11/5/23 Memphis Portland 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 11/6/23 Golden State Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/6/23 San Antonio Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/6/23 Dallas Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/6/23 Washington Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/6/23 Milwaukee Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 11/6/23 L.A. Lakers Miami 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Mon. 11/6/23 LA Clippers New York 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 11/6/23 Utah Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/6/23 Sacramento Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/6/23 Boston Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/6/23 Atlanta Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/6/23 New Orleans Denver 7:00 PM 9:00 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 3

Wed. 11/8/23 Washington Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/8/23 Utah Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/8/23 Boston Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/8/23 LA Clippers Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/8/23 San Antonio New York 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 11/8/23 Phoenix Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 L.A. Lakers Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 Miami Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 Detroit Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 New Orleans Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 Cleveland Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/8/23 Toronto Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 11/8/23 Golden State Denver 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 11/8/23 Portland Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 11/9/23 Milwaukee Indiana 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Thu. 11/9/23 Atlanta Orlando 8:30 PM 9:30 PM NBA TV A

Fri. 11/10/23 Philadelphia Detroit 7:00 PM 7:00 PM I

Fri. 11/10/23 Charlotte Washington 7:00 PM 7:00 PM I

Fri. 11/10/23 Brooklyn Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN I

Fri. 11/10/23 New Orleans Houston 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/10/23 Utah Memphis 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/10/23 Minnesota San Antonio 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/10/23 LA Clippers Dallas 7:30 PM 8:30 PM I

Fri. 11/10/23 L.A. Lakers Phoenix 8:00 PM 10:00 PM ESPN I

Fri. 11/10/23 Oklahoma City Sacramento 7:00 PM 10:00 PM I

Sat. 11/11/23 Milwaukee Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 11/11/23 Toronto Boston 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/11/23 Miami Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 11/11/23 Cleveland Golden State 5:30 PM 8:30 PM NBA TV

Sun. 11/12/23 Charlotte New York 12:00 PM 12:00 PM

Sun. 11/12/23 Washington Brooklyn 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 11/12/23 Memphis LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 11/12/23 Indiana Philadelphia 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/12/23 Detroit Chicago 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 11/12/23 Denver Houston 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 11/12/23 Dallas New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 11/12/23 Miami San Antonio 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 11/12/23 Oklahoma City Phoenix 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 11/12/23 Minnesota Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sun. 11/12/23 Portland L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 11/13/23 New York Boston 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Mon. 11/13/23 Washington Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 11/13/23 Chicago Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/13/23 Cleveland Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 11/14/23 Miami Charlotte 7:00 PM 7:00 PM I

Tue. 11/14/23 Atlanta Detroit 7:00 PM 7:00 PM I

Tue. 11/14/23 Indiana Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM I

Tue. 11/14/23 Orlando Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/14/23 San Antonio Oklahoma City 6:30 PM 7:30 PM TNT I

Tue. 11/14/23 Dallas New Orleans 7:00 PM 8:00 PM I

Tue. 11/14/23 Portland Utah 7:00 PM 9:00 PM I

Tue. 11/14/23 LA Clippers Denver 8:00 PM 10:00 PM TNT I

Tue. 11/14/23 Minnesota Golden State 7:00 PM 10:00 PM I

Tue. 11/14/23 Memphis L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 4

Wed. 11/15/23 Dallas Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/15/23 New York Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/15/23 Boston Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 11/15/23 Milwaukee Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/15/23 Orlando Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/15/23 Minnesota Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 11/15/23 Sacramento L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 11/15/23 Cleveland Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 11/16/23 Brooklyn Miami 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Thu. 11/16/23 Oklahoma City Golden State 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Fri. 11/17/23 Milwaukee Charlotte 7:00 PM 7:00 PM I

Fri. 11/17/23 New York Washington 7:00 PM 7:00 PM I

Fri. 11/17/23 Philadelphia Atlanta 7:30 PM 7:30 PM I

Fri. 11/17/23 Detroit Cleveland 7:30 PM 7:30 PM I

Fri. 11/17/23 Boston Toronto 7:30 PM 7:30 PM I

Fri. 11/17/23 Sacramento San Antonio 6:30 PM 7:30 PM ESPN I

Fri. 11/17/23 Orlando Chicago 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/17/23 Denver New Orleans 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/17/23 Phoenix Utah 8:00 PM 10:00 PM ESPN I

Fri. 11/17/23 L.A. Lakers Portland 7:00 PM 10:00 PM I

Fri. 11/17/23 Houston LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM I

Sat. 11/18/23 New York Charlotte 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 11/18/23 Minnesota New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/18/23 Miami Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 11/18/23 Dallas Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Sat. 11/18/23 Memphis San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 11/18/23 Oklahoma City Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sun. 11/19/23 Philadelphia Brooklyn 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 11/19/23 Orlando Indiana 5:00 PM 5:00 PM

Sun. 11/19/23 Denver Cleveland 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/19/23 Detroit Toronto 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/19/23 Sacramento Dallas 6:30 PM 7:30 PM

Sun. 11/19/23 Boston Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sun. 11/19/23 Phoenix Utah 6:00 PM 8:00 PM NBA TV

Sun. 11/19/23 Oklahoma City Portland 6:00 PM 9:00 PM

Sun. 11/19/23 Houston L.A. Lakers 6:30 PM 9:30 PM

Mon. 11/20/23 Boston Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/20/23 Denver Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/20/23 Milwaukee Washington 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/20/23 Miami Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/20/23 New York Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/20/23 Sacramento New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/20/23 LA Clippers San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/20/23 Houston Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Tue. 11/21/23 Toronto Orlando 7:00 PM 7:00 PM I

Tue. 11/21/23 Indiana Atlanta 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/21/23 Cleveland Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM TNT I

Tue. 11/21/23 Portland Phoenix 7:00 PM 9:00 PM I

Tue. 11/21/23 Utah L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM TNT I

NBA Schedule 2023-24 Week 5

Wed. 11/22/23 Washington Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/22/23 Denver Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/22/23 Brooklyn Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/22/23 Milwaukee Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 11/22/23 Miami Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/22/23 Toronto Indiana 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/22/23 Memphis Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/22/23 Philadelphia Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/22/23 Sacramento New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/22/23 Chicago Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/22/23 LA Clippers San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/22/23 Golden State Phoenix 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 11/22/23 Utah Portland 7:00 PM 10:00 PM

Wed. 11/22/23 Dallas L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Fri. 11/24/23 Boston Orlando 2:30 PM 2:30 PM NBA TV I

Fri. 11/24/23 Phoenix Memphis 4:00 PM 5:00 PM NBA TV I

Fri. 11/24/23 Miami New York 7:30 PM 7:30 PM ESPN I

Fri. 11/24/23 Chicago Toronto 7:30 PM 7:30 PM I

Fri. 11/24/23 Detroit Indiana 8:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/24/23 Denver Houston 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/24/23 Washington Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/24/23 Sacramento Minnesota 7:00 PM 8:00 PM I

Fri. 11/24/23 San Antonio Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN I

Fri. 11/24/23 New Orleans LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM I

Sat. 11/25/23 Philadelphia Oklahoma City 4:00 PM 5:00 PM

Sat. 11/25/23 Miami Brooklyn 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 11/25/23 Atlanta Washington 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 11/25/23 L.A. Lakers Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 11/25/23 New Orleans Utah 7:30 PM 9:30 PM

Sat. 11/25/23 Dallas LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Sun. 11/26/23 Portland Milwaukee 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 11/26/23 Atlanta Boston 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/26/23 Phoenix New York 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/26/23 Charlotte Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/26/23 Minnesota Memphis 5:00 PM 6:00 PM

Sun. 11/26/23 Chicago Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Sun. 11/26/23 Toronto Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Sun. 11/26/23 San Antonio Denver 6:00 PM 8:00 PM

Mon. 11/27/23 Washington Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/27/23 Portland Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 11/27/23 L.A. Lakers Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Mon. 11/27/23 New Orleans Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 11/27/23 Denver LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Tue. 11/28/23 Chicago Boston 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/28/23 Toronto Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/28/23 Atlanta Cleveland 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/28/23 Milwaukee Miami 7:30 PM 7:30 PM TNT I

Tue. 11/28/23 Charlotte New York 7:30 PM 7:30 PM I

Tue. 11/28/23 Oklahoma City Minnesota 7:00 PM 8:00 PM I

Tue. 11/28/23 Houston Dallas 7:30 PM 8:30 PM I

Tue. 11/28/23 Golden State Sacramento 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 6

Wed. 11/29/23 L.A. Lakers Detroit 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Wed. 11/29/23 Washington Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 11/29/23 Phoenix Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 11/29/23 Utah Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/29/23 Philadelphia New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 11/29/23 Houston Denver 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 11/29/23 LA Clippers Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Thu. 11/30/23 Portland Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 11/30/23 Charlotte Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 11/30/23 Indiana Miami 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Thu. 11/30/23 Detroit New York 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 11/30/23 Milwaukee Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 11/30/23 Utah Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 11/30/23 L.A. Lakers Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 11/30/23 Atlanta San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 11/30/23 LA Clippers Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 12/1/23 Washington Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/1/23 Philadelphia Boston 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/1/23 New York Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/1/23 Memphis Dallas 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 12/1/23 San Antonio New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 12/1/23 Denver Phoenix 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Sat. 12/2/23 Golden State LA Clippers 1:00 PM 4:00 PM

Sat. 12/2/23 Minnesota Charlotte 5:00 PM 5:00 PM

Sat. 12/2/23 Orlando Brooklyn 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/2/23 Cleveland Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/2/23 Indiana Miami 8:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/2/23 New Orleans Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/2/23 Atlanta Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/2/23 Oklahoma City Dallas 8:00 PM 9:00 PM

Sat. 12/2/23 Memphis Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Sat. 12/2/23 Portland Utah 7:30 PM 9:30 PM

Sat. 12/2/23 Denver Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Sat. 12/2/23 Houston L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Mon. 12/11/23 Miami Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/11/23 Indiana Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/11/23 Cleveland Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/11/23 Washington Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/11/23 Denver Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 12/11/23 Toronto New York 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 12/11/23 San Antonio Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 12/11/23 Dallas Memphis 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Mon. 12/11/23 Chicago Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 12/11/23 Minnesota New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 12/11/23 Utah Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 12/11/23 Brooklyn Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 12/11/23 Portland LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 12/12/23 Cleveland Boston 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 12/12/23 L.A. Lakers Dallas 6:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 12/12/23 Denver Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/12/23 Golden State Phoenix 8:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 12/12/23 Sacramento LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 7

Wed. 12/13/23 Philadelphia Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/13/23 New Orleans Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/13/23 Charlotte Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 12/13/23 Atlanta Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 12/13/23 Memphis Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/13/23 Indiana Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/13/23 L.A. Lakers San Antonio 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Wed. 12/13/23 Brooklyn Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 12/13/23 New York Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 12/14/23 Cleveland Boston 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Thu. 12/14/23 Chicago Miami 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 12/14/23 Minnesota Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Thu. 12/14/23 Brooklyn Denver 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 12/14/23 Utah Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 12/14/23 Oklahoma City Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 12/14/23 Golden State LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Fri. 12/15/23 New Orleans Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/15/23 Detroit Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/15/23 Indiana Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/15/23 Orlando Boston 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/15/23 Atlanta Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/15/23 L.A. Lakers San Antonio 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 12/15/23 Houston Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 12/15/23 New York Phoenix 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Sat. 12/16/23 Detroit Milwaukee 5:00 PM 6:00 PM

Sat. 12/16/23 Philadelphia Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/16/23 Atlanta Cleveland 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Sat. 12/16/23 Chicago Miami 8:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/16/23 Indiana Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/16/23 Brooklyn Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sat. 12/16/23 Oklahoma City Denver 7:00 PM 9:00 PM

Sat. 12/16/23 Dallas Portland 6:00 PM 9:00 PM

Sat. 12/16/23 Utah Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Sat. 12/16/23 New York LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Sun. 12/17/23 Orlando Boston 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 12/17/23 New Orleans San Antonio 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 12/17/23 Houston Milwaukee 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 12/17/23 Washington Phoenix 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 12/17/23 Golden State Portland 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 12/18/23 Houston Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/18/23 LA Clippers Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/18/23 Chicago Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 12/18/23 Detroit Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 12/18/23 Minnesota Miami 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 12/18/23 Charlotte Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 12/18/23 Memphis Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 12/18/23 Dallas Denver 7:00 PM 9:00 PM NBA TV

Mon. 12/18/23 Brooklyn Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 12/18/23 Washington Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 12/18/23 New York L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 12/19/23 Memphis New Orleans 6:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 12/19/23 San Antonio Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/19/23 Boston Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 12/19/23 Phoenix Portland 7:00 PM 10:00 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 8

Wed. 12/20/23 Utah Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/20/23 Charlotte Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/20/23 Miami Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/20/23 Minnesota Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Wed. 12/20/23 New York Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 12/20/23 Denver Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 12/20/23 L.A. Lakers Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/20/23 Atlanta Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/20/23 LA Clippers Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 12/20/23 Boston Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Thu. 12/21/23 Utah Detroit 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Thu. 12/21/23 New Orleans Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 12/21/23 San Antonio Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/21/23 Indiana Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/21/23 Orlando Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/21/23 LA Clippers Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/21/23 L.A. Lakers Minnesota 8:00 PM 9:00 PM

Thu. 12/21/23 Washington Portland 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Fri. 12/22/23 Toronto Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/22/23 Denver Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Fri. 12/22/23 Atlanta Miami 8:00 PM 8:00 PM

Fri. 12/22/23 Dallas Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 12/22/23 Washington Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 12/22/23 Phoenix Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Sat. 12/23/23 Milwaukee New York 12:30 PM 12:30 PM NBA TV

Sat. 12/23/23 Boston LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sat. 12/23/23 Denver Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/23/23 Orlando Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/23/23 Houston New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/23/23 Memphis Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 12/23/23 Detroit Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 12/23/23 Utah Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 12/23/23 Cleveland Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/23/23 L.A. Lakers Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/23/23 San Antonio Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Sat. 12/23/23 Portland Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sat. 12/23/23 Minnesota Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 12/25/23 Milwaukee New York 12:00 PM 12:00 PM ESPN

Mon. 12/25/23 Golden State Denver 12:30 PM 2:30 PM ABC/ESPN

Mon. 12/25/23 Boston L.A. Lakers 2:00 PM 5:00 PM ABC/ESPN

Mon. 12/25/23 Philadelphia Miami 8:00 PM 8:00 PM ESPN

Mon. 12/25/23 Dallas Phoenix 8:30 PM 10:30 PM ESPN

Tue. 12/26/23 Brooklyn Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 12/26/23 Orlando Washington 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 12/26/23 Atlanta Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/26/23 Indiana Houston 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Tue. 12/26/23 Memphis New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/26/23 Minnesota Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/26/23 Utah San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 12/26/23 Sacramento Portland 7:00 PM 10:00 PM

Tue. 12/26/23 Charlotte LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

NBA Schedule 2023-24 Week 9

Wed. 12/27/23 Philadelphia Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 12/27/23 Toronto Washington 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Wed. 12/27/23 Milwaukee Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 12/27/23 Phoenix Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/27/23 New York Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 12/27/23 Cleveland Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Thu. 12/28/23 Detroit Boston 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Thu. 12/28/23 Indiana Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/28/23 Dallas Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/28/23 Utah New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 12/28/23 Memphis Denver 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 12/28/23 Miami Golden State 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Thu. 12/28/23 San Antonio Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 12/28/23 Charlotte L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Fri. 12/29/23 New York Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/29/23 Brooklyn Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 12/29/23 Sacramento Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/29/23 Toronto Boston 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 12/29/23 Milwaukee Cleveland 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Fri. 12/29/23 Philadelphia Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 12/29/23 Oklahoma City Denver 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 12/29/23 Charlotte Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 12/29/23 San Antonio Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 12/29/23 Memphis LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Sat. 12/30/23 Miami Utah 3:00 PM 5:00 PM

Sat. 12/30/23 Toronto Detroit 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 12/30/23 New York Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 12/30/23 Philadelphia Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/30/23 L.A. Lakers Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 12/30/23 Dallas Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sun. 12/31/23 Atlanta Washington 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 12/31/23 L.A. Lakers New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 12/31/23 Brooklyn Oklahoma City 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 12/31/23 Boston San Antonio 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 12/31/23 Sacramento Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sun. 12/31/23 Orlando Phoenix 6:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/1/24 Minnesota New York 3:00 PM 3:00 PM NBA TV

Mon. 1/1/24 Cleveland Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/1/24 Detroit Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/1/24 Indiana Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/1/24 Charlotte Denver 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/1/24 Portland Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/1/24 Dallas Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/1/24 Miami LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 1/2/24 Chicago Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Tue. 1/2/24 San Antonio Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/2/24 Brooklyn New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/2/24 Boston Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/2/24 Orlando Golden State 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 1/2/24 Charlotte Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 10

Wed. 1/3/24 Washington Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/3/24 Milwaukee Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/3/24 Oklahoma City Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/3/24 Chicago New York 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 1/3/24 Brooklyn Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/3/24 Toronto Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/3/24 New Orleans Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/3/24 Portland Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 1/3/24 LA Clippers Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 1/3/24 Detroit Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 1/3/24 Miami L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 1/3/24 Orlando Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 1/4/24 Milwaukee San Antonio 6:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 1/4/24 Denver Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 1/5/24 Utah Boston 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/5/24 Atlanta Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/5/24 Oklahoma City Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 1/5/24 Washington Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 1/5/24 New York Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 1/5/24 Charlotte Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/5/24 Minnesota Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/5/24 LA Clippers New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/5/24 Portland Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Fri. 1/5/24 Orlando Denver 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 1/5/24 Miami Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 1/5/24 Detroit Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 1/5/24 Memphis L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 1/5/24 Toronto Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Sat. 1/6/24 Boston Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/6/24 New York Washington 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/6/24 Utah Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 1/6/24 Milwaukee Houston 7:00 PM 8:00 PM

Sun. 1/7/24 San Antonio Cleveland 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 1/7/24 Portland Brooklyn 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 1/7/24 Atlanta Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/7/24 New Orleans Sacramento 3:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/7/24 Minnesota Dallas 6:30 PM 7:30 PM

Sun. 1/7/24 Detroit Denver 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 1/7/24 Memphis Phoenix 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 1/7/24 Toronto Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sun. 1/7/24 LA Clippers L.A. Lakers 6:30 PM 9:30 PM

Mon. 1/8/24 Chicago Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/8/24 Boston Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/8/24 Oklahoma City Washington 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/8/24 Houston Miami 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/8/24 Utah Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/8/24 Phoenix LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Tue. 1/9/24 Sacramento Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 1/9/24 Minnesota Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 1/9/24 Portland New York 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 1/9/24 Memphis Dallas 7:30 PM 8:30 PM NBA TV

Tue. 1/9/24 Toronto L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 11

Wed. 1/10/24 Minnesota Boston 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/10/24 Sacramento Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/10/24 San Antonio Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/10/24 Washington Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/10/24 Philadelphia Atlanta 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 1/10/24 Oklahoma City Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/10/24 Houston Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/10/24 Denver Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 1/10/24 New Orleans Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 1/10/24 Toronto LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Thu. 1/11/24 Brooklyn Cleveland 8:00 PM 2:00 PM NBA TV B

Thu. 1/11/24 Boston Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 1/11/24 Portland Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 1/11/24 New York Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Thu. 1/11/24 Phoenix L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 1/12/24 Sacramento Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/12/24 Indiana Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 1/12/24 Houston Detroit 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 1/12/24 Orlando Miami 8:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/12/24 Golden State Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/12/24 LA Clippers Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/12/24 Portland Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/12/24 New Orleans Denver 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 1/12/24 Toronto Utah 7:30 PM 9:30 PM

Fri. 1/12/24 Charlotte San Antonio 9:00 PM 10:00 PM ESPN

Sat. 1/13/24 Houston Boston 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/13/24 Washington Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 1/13/24 New York Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 1/13/24 Golden State Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Sat. 1/13/24 Orlando Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 1/13/24 New Orleans Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Sat. 1/13/24 Chicago San Antonio 7:30 PM 8:30 PM

Sat. 1/13/24 L.A. Lakers Utah 7:30 PM 9:30 PM

Sun. 1/14/24 Indiana Denver 1:30 PM 3:30 PM

Sun. 1/14/24 Charlotte Miami 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/14/24 Sacramento Milwaukee 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 1/14/24 LA Clippers Minnesota 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 1/14/24 Phoenix Portland 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/15/24 Houston Philadelphia 1:00 PM 1:00 PM NBA TV

Mon. 1/15/24 New Orleans Dallas 1:30 PM 2:30 PM

Mon. 1/15/24 Orlando New York 3:00 PM 3:00 PM

Mon. 1/15/24 Detroit Washington 3:00 PM 3:00 PM

Mon. 1/15/24 San Antonio Atlanta 3:30 PM 3:30 PM TNT

Mon. 1/15/24 Golden State Memphis 5:00 PM 6:00 PM TNT

Mon. 1/15/24 Chicago Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/15/24 Miami Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/15/24 Boston Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/15/24 Indiana Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/15/24 Oklahoma City L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Tue. 1/16/24 Denver Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 1/16/24 Sacramento Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 1/16/24 Oklahoma City LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 12

Wed. 1/17/24 Minnesota Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/17/24 Orlando Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/17/24 San Antonio Boston 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/17/24 Milwaukee Cleveland 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 1/17/24 Houston New York 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/17/24 Miami Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/17/24 Charlotte New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/17/24 Golden State Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 1/17/24 Dallas L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 1/17/24 Brooklyn Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 1/18/24 Washington New York 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 1/18/24 Chicago Toronto 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 1/18/24 Oklahoma City Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 1/18/24 Memphis Minnesota 9:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 1/18/24 Indiana Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 1/19/24 San Antonio Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/19/24 Philadelphia Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/19/24 Denver Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 1/19/24 Atlanta Miami 8:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/19/24 Phoenix New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/19/24 Dallas Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 1/19/24 Indiana Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 1/19/24 Brooklyn L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Sat. 1/20/24 Milwaukee Detroit 3:00 PM 3:00 PM

Sat. 1/20/24 Philadelphia Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/20/24 San Antonio Washington 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/20/24 Cleveland Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 1/20/24 Toronto New York 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 1/20/24 Memphis Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 1/20/24 Utah Houston 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 1/20/24 Oklahoma City Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sun. 1/21/24 Brooklyn LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 1/21/24 Miami Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/21/24 Denver Washington 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/21/24 Boston Houston 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 1/21/24 Indiana Phoenix 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 1/21/24 Portland L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 1/22/24 Milwaukee Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/22/24 Cleveland Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/22/24 San Antonio Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Mon. 1/22/24 Memphis Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/22/24 Charlotte Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/22/24 Boston Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Mon. 1/22/24 Chicago Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/22/24 Atlanta Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 1/23/24 Denver Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 1/23/24 New York Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 1/23/24 Utah New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/23/24 Portland Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/23/24 L.A. Lakers LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 13

Wed. 1/24/24 Charlotte Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/24/24 Minnesota Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/24/24 Memphis Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/24/24 Oklahoma City San Antonio 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 1/24/24 Portland Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/24/24 Cleveland Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/24/24 Phoenix Dallas 9:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 1/24/24 Atlanta Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 1/25/24 Philadelphia Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 1/25/24 Utah Washington 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 1/25/24 Minnesota Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 1/25/24 Boston Miami 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 1/25/24 Denver New York 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 1/25/24 Sacramento Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 1/25/24 Chicago L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Fri. 1/26/24 Dallas Atlanta 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Fri. 1/26/24 Houston Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/26/24 Phoenix Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 1/26/24 LA Clippers Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 1/26/24 Orlando Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/26/24 Cleveland Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/26/24 Oklahoma City New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 1/26/24 Portland San Antonio 8:30 PM 9:30 PM NBA TV

Sat. 1/27/24 Washington Detroit 12:00 PM 12:00 PM

Sat. 1/27/24 Miami New York 3:00 PM 3:00 PM ABC

Sat. 1/27/24 Philadelphia Denver 3:30 PM 5:30 PM ABC

Sat. 1/27/24 Houston Brooklyn 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 1/27/24 LA Clippers Boston 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/27/24 Utah Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 1/27/24 New Orleans Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 1/27/24 Minnesota San Antonio 7:30 PM 8:30 PM

Sat. 1/27/24 L.A. Lakers Golden State 5:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 1/27/24 Sacramento Dallas 8:00 PM 9:00 PM

Sun. 1/28/24 Memphis Indiana 3:30 PM 3:30 PM

Sun. 1/28/24 Toronto Atlanta 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/28/24 Oklahoma City Detroit 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/28/24 Phoenix Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 1/28/24 Chicago Portland 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/29/24 New York Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/29/24 LA Clippers Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 1/29/24 New Orleans Boston 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/29/24 Utah Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 1/29/24 Phoenix Miami 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Mon. 1/29/24 L.A. Lakers Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/29/24 Sacramento Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/29/24 Minnesota Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/29/24 Washington San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 1/29/24 Orlando Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Mon. 1/29/24 Milwaukee Denver 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 1/29/24 Philadelphia Portland 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 1/30/24 L.A. Lakers Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 1/30/24 Indiana Boston 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 1/30/24 Utah New York 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 1/30/24 Toronto Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 1/30/24 Philadelphia Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 14

Wed. 1/31/24 Chicago Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/31/24 Detroit Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/31/24 LA Clippers Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 1/31/24 Phoenix Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 1/31/24 Sacramento Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 1/31/24 New Orleans Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/31/24 Dallas Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/31/24 Orlando San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 1/31/24 Denver Oklahoma City 9:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 1/31/24 Milwaukee Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 2/1/24 L.A. Lakers Boston 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 2/1/24 Indiana New York 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 2/1/24 Philadelphia Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 2/1/24 Cleveland Memphis 9:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 2/2/24 LA Clippers Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 2/2/24 Miami Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 2/2/24 Phoenix Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 2/2/24 Sacramento Indiana 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 2/2/24 Toronto Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/2/24 Golden State Memphis 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Fri. 2/2/24 Orlando Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/2/24 Charlotte Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/2/24 New Orleans San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/2/24 Portland Denver 7:00 PM 9:00 PM

Sat. 2/3/24 Brooklyn Philadelphia 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 2/3/24 Golden State Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 2/3/24 Sacramento Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 2/3/24 L.A. Lakers New York 8:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 2/3/24 Milwaukee Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Sat. 2/3/24 Cleveland San Antonio 7:30 PM 8:30 PM

Sun. 2/4/24 Orlando Detroit 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 2/4/24 Phoenix Washington 3:30 PM 3:30 PM NBA TV

Sun. 2/4/24 Memphis Boston 6:00 PM 6:00 PM ESPN

Sun. 2/4/24 Indiana Charlotte 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 2/4/24 LA Clippers Miami 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 2/4/24 Houston Minnesota 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 2/4/24 Toronto Oklahoma City 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 2/4/24 Milwaukee Utah 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 2/4/24 Portland Denver 6:30 PM 8:30 PM NBA TV

Mon. 2/5/24 L.A. Lakers Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/5/24 Sacramento Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/5/24 Dallas Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/5/24 LA Clippers Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 2/5/24 Golden State Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Mon. 2/5/24 Toronto New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/6/24 Houston Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 2/6/24 Dallas Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 2/6/24 Orlando Miami 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/6/24 Memphis New York 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/6/24 Minnesota Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/6/24 Oklahoma City Utah 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 2/6/24 Milwaukee Phoenix 8:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 15

Wed. 2/7/24 Toronto Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/7/24 Golden State Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/7/24 Cleveland Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/7/24 Atlanta Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 2/7/24 San Antonio Miami 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 2/7/24 New Orleans LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 2/7/24 Detroit Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 2/8/24 Golden State Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/8/24 San Antonio Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/8/24 Cleveland Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 2/8/24 Dallas New York 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 2/8/24 Chicago Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 2/8/24 Minnesota Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 2/8/24 Utah Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 2/8/24 Denver L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 2/8/24 Detroit Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 2/9/24 Atlanta Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Fri. 2/9/24 Washington Boston 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 2/9/24 Houston Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 2/9/24 Charlotte Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/9/24 Denver Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 2/9/24 New Orleans L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Sat. 2/10/24 Oklahoma City Dallas 2:00 PM 3:00 PM NBA TV

Sat. 2/10/24 Detroit LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sat. 2/10/24 San Antonio Brooklyn 6:00 PM 6:00 PM

Sat. 2/10/24 Memphis Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 2/10/24 Chicago Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 2/10/24 Philadelphia Washington 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 2/10/24 Houston Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 2/10/24 Indiana New York 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 2/10/24 Cleveland Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 2/10/24 Phoenix Golden State 5:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 2/10/24 New Orleans Portland 7:00 PM 10:00 PM

Sun. 2/11/24 Boston Miami 2:00 PM 2:00 PM ABC

Sun. 2/11/24 Sacramento Oklahoma City 2:00 PM 3:00 PM

Mon. 2/12/24 Indiana Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/12/24 Philadelphia Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/12/24 Chicago Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 2/12/24 San Antonio Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 2/12/24 New York Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 2/12/24 New Orleans Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 2/12/24 Denver Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 2/12/24 Washington Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Mon. 2/12/24 Golden State Utah 7:00 PM 9:00 PM NBA TV

Mon. 2/12/24 Minnesota LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 2/13/24 Boston Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/13/24 Oklahoma City Orlando 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 2/13/24 Miami Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/13/24 Sacramento Phoenix 8:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 2/13/24 Minnesota Portland 7:00 PM 10:00 PM

Tue. 2/13/24 Detroit L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 16

Wed. 2/14/24 Atlanta Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/14/24 New York Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/14/24 Miami Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/14/24 Brooklyn Boston 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 2/14/24 Chicago Cleveland 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 2/14/24 Indiana Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 2/14/24 Houston Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 2/14/24 Washington New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 2/14/24 San Antonio Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 2/14/24 Sacramento Denver 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 2/14/24 Detroit Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 2/14/24 L.A. Lakers Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 2/14/24 LA Clippers Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 2/15/24 Milwaukee Memphis 7:30 PM 8:30 PM TNT

Thu. 2/15/24 Minnesota Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 2/22/24 Orlando Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/22/24 Detroit Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/22/24 New York Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/22/24 Brooklyn Toronto 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/22/24 Phoenix Dallas 6:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 2/22/24 Boston Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 2/22/24 Houston New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 2/22/24 LA Clippers Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 2/22/24 Washington Denver 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 2/22/24 Charlotte Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 2/22/24 L.A. Lakers Golden State 7:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 2/22/24 San Antonio Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 2/23/24 Toronto Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 2/23/24 Cleveland Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 2/23/24 Phoenix Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/23/24 LA Clippers Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/23/24 Milwaukee Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/23/24 Washington Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 2/23/24 Miami New Orleans 9:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 2/23/24 Charlotte Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 2/23/24 Denver Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 2/23/24 San Antonio L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Sat. 2/24/24 Orlando Detroit 8:00 PM 8:00 PM

Sat. 2/24/24 Brooklyn Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 2/24/24 Boston New York 8:30 PM 8:30 PM ABC

Sun. 2/25/24 Milwaukee Philadelphia 1:00 PM 1:00 PM ABC

Sun. 2/25/24 L.A. Lakers Phoenix 1:30 PM 3:30 PM ABC

Sun. 2/25/24 Dallas Indiana 5:00 PM 5:00 PM

Sun. 2/25/24 Cleveland Washington 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 2/25/24 Orlando Atlanta 7:00 PM 7:00 PM

Sun. 2/25/24 Oklahoma City Houston 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 2/25/24 Chicago New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 2/25/24 Denver Golden State 4:00 PM 7:00 PM ESPN

Sun. 2/25/24 San Antonio Utah 6:00 PM 8:00 PM

Sun. 2/25/24 Charlotte Portland 6:00 PM 9:00 PM

Sun. 2/25/24 Sacramento LA Clippers 6:30 PM 9:30 PM ESPN

Mon. 2/26/24 New York Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 2/26/24 Toronto Indiana 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Mon. 2/26/24 Brooklyn Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 2/26/24 Miami Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 2/27/24 Dallas Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 2/27/24 Brooklyn Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 2/27/24 Golden State Washington 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 2/27/24 Utah Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/27/24 Philadelphia Boston 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 2/27/24 New Orleans New York 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/27/24 San Antonio Minnesota 6:30 PM 7:30 PM

Tue. 2/27/24 Detroit Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/27/24 Charlotte Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/27/24 Houston Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 2/27/24 Miami Portland 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 17

Wed. 2/28/24 New Orleans Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 2/28/24 Dallas Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 2/28/24 Memphis Minnesota 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 2/28/24 Cleveland Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 2/28/24 Sacramento Denver 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 2/28/24 L.A. Lakers LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 2/29/24 Milwaukee Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/29/24 Utah Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 2/29/24 Atlanta Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 2/29/24 Golden State New York 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 2/29/24 Oklahoma City San Antonio 7:30 PM 8:30 PM

Thu. 2/29/24 Houston Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 2/29/24 Miami Denver 8:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 2/29/24 Washington L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Fri. 3/1/24 Cleveland Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/1/24 Charlotte Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/1/24 Dallas Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 3/1/24 Golden State Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 3/1/24 Portland Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/1/24 Sacramento Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/1/24 Indiana New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/1/24 Milwaukee Chicago 9:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 3/1/24 Washington LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Sat. 3/2/24 Atlanta Brooklyn 3:00 PM 3:00 PM

Sat. 3/2/24 Utah Miami 5:00 PM 5:00 PM NBA TV

Sat. 3/2/24 Portland Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/2/24 Denver L.A. Lakers 5:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 3/2/24 Houston Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Sun. 3/3/24 Philadelphia Dallas 12:00 PM 1:00 PM ABC

Sun. 3/3/24 Golden State Boston 3:30 PM 3:30 PM ABC

Sun. 3/3/24 LA Clippers Minnesota 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 3/3/24 Detroit Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/3/24 Charlotte Toronto 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/3/24 New York Cleveland 7:00 PM 7:00 PM ESPN

Sun. 3/3/24 Indiana San Antonio 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/3/24 Oklahoma City Phoenix 7:30 PM 9:30 PM ESPN

Mon. 3/4/24 Memphis Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 3/4/24 LA Clippers Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Mon. 3/4/24 Portland Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/4/24 Washington Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 3/4/24 Chicago Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 3/4/24 Oklahoma City L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Tue. 3/5/24 Orlando Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 3/5/24 Boston Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 3/5/24 Philadelphia Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 3/5/24 Detroit Miami 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 3/5/24 Atlanta New York 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 3/5/24 New Orleans Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 3/5/24 San Antonio Houston 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 3/5/24 Indiana Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Tue. 3/5/24 Phoenix Denver 8:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 18

Wed. 3/6/24 Orlando Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/6/24 Cleveland Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 3/6/24 Memphis Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 3/6/24 LA Clippers Houston 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/6/24 Chicago Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 3/6/24 Milwaukee Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 3/6/24 Oklahoma City Portland 7:00 PM 10:00 PM

Wed. 3/6/24 Sacramento L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Thu. 3/7/24 Brooklyn Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 3/7/24 Minnesota Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 3/7/24 Miami Dallas 6:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 3/7/24 Toronto Phoenix 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 3/7/24 Boston Denver 8:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 3/7/24 Chicago Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 3/7/24 San Antonio Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 3/8/24 New Orleans Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/8/24 Charlotte Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/8/24 Minnesota Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 3/8/24 Orlando New York 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 3/8/24 Atlanta Memphis 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Fri. 3/8/24 Miami Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/8/24 Milwaukee L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Fri. 3/8/24 Houston Portland 7:00 PM 10:00 PM

Sat. 3/9/24 Chicago LA Clippers 1:00 PM 4:00 PM NBA TV

Sat. 3/9/24 Brooklyn Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/9/24 Dallas Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/9/24 Boston Phoenix 6:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 3/9/24 San Antonio Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sat. 3/9/24 Utah Denver 7:00 PM 9:00 PM

Sat. 3/9/24 Toronto Portland 7:00 PM 10:00 PM

Sun. 3/10/24 Milwaukee LA Clippers 12:00 PM 3:00 PM

Sun. 3/10/24 New Orleans Atlanta 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/10/24 Washington Miami 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/10/24 Philadelphia New York 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/10/24 Indiana Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/10/24 Houston Sacramento 3:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/10/24 Brooklyn Cleveland 7:00 PM 7:00 PM ESPN

Sun. 3/10/24 Memphis Oklahoma City 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/10/24 Minnesota L.A. Lakers 6:30 PM 9:30 PM ESPN

Mon. 3/11/24 Charlotte Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 3/11/24 Phoenix Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 3/11/24 Dallas Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/11/24 Golden State San Antonio 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Mon. 3/11/24 Toronto Denver 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 3/11/24 Boston Portland 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Tue. 3/12/24 Philadelphia New York 7:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 3/12/24 Washington Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 3/12/24 Indiana Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 3/12/24 Houston San Antonio 7:30 PM 8:30 PM

Tue. 3/12/24 Boston Utah 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 3/12/24 Minnesota LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 3/12/24 Milwaukee Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 19

Wed. 3/13/24 Toronto Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/13/24 Brooklyn Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/13/24 Chicago Indiana 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 3/13/24 Denver Miami 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 3/13/24 Charlotte Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/13/24 Cleveland New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/13/24 Golden State Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Wed. 3/13/24 Atlanta Portland 7:00 PM 10:00 PM

Wed. 3/13/24 L.A. Lakers Sacramento 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 3/14/24 Phoenix Boston 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 3/14/24 LA Clippers Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 3/14/24 Washington Houston 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 3/14/24 Philadelphia Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 3/14/24 Dallas Oklahoma City 9:00 PM 10:00 PM TNT

Thu. 3/14/24 New York Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 3/15/24 Phoenix Charlotte 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Fri. 3/15/24 Miami Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/15/24 Orlando Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 3/15/24 LA Clippers New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/15/24 Denver San Antonio 7:30 PM 8:30 PM C

Fri. 3/15/24 Atlanta Utah 7:30 PM 9:30 PM NBA TV

Sat. 3/16/24 Cleveland Houston 4:00 PM 5:00 PM

Sat. 3/16/24 Brooklyn Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/16/24 Charlotte Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/16/24 Portland New Orleans 6:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/16/24 Washington Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/16/24 Oklahoma City Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/16/24 Golden State L.A. Lakers 5:30 PM 8:30 PM ABC

Sat. 3/16/24 Minnesota Utah 7:30 PM 9:30 PM

Sat. 3/16/24 New York Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Sun. 3/17/24 Phoenix Milwaukee 12:00 PM 1:00 PM ABC

Sun. 3/17/24 Miami Detroit 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 3/17/24 Denver Dallas 2:30 PM 3:30 PM ABC

Sun. 3/17/24 Toronto Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/17/24 Boston Washington 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/17/24 Brooklyn San Antonio 6:00 PM 7:00 PM NBA TV C

Sun. 3/17/24 Atlanta LA Clippers 6:30 PM 9:30 PM NBA TV

Mon. 3/18/24 Cleveland Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 3/18/24 Detroit Boston 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 3/18/24 Miami Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Mon. 3/18/24 Portland Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/18/24 Minnesota Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 3/18/24 New York Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Mon. 3/18/24 Memphis Sacramento 7:00 PM 10:00 PM

Mon. 3/18/24 Atlanta L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 3/19/24 Charlotte Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 3/19/24 Houston Washington 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 3/19/24 New Orleans Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 3/19/24 Dallas San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 3/19/24 Denver Minnesota 8:00 PM 9:00 PM NBA TV

NBA Schedule 2023-24 Week 20

Wed. 3/20/24 Miami Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/20/24 Indiana Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/20/24 Milwaukee Boston 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 3/20/24 Sacramento Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 3/20/24 Utah Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/20/24 Memphis Golden State 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 3/20/24 Philadelphia Phoenix 7:00 PM 10:00 PM

Wed. 3/20/24 LA Clippers Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 3/21/24 New Orleans Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 3/21/24 Sacramento Washington 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 3/21/24 Chicago Houston 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 3/21/24 Brooklyn Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Thu. 3/21/24 Utah Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Thu. 3/21/24 New York Denver 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 3/21/24 Atlanta Phoenix 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Fri. 3/22/24 Boston Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/22/24 Oklahoma City Toronto 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/22/24 New Orleans Miami 8:00 PM 8:00 PM NBA TV

Fri. 3/22/24 Cleveland Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/22/24 Memphis San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/22/24 Indiana Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 3/22/24 LA Clippers Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 3/22/24 Philadelphia L.A. Lakers 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Sat. 3/23/24 Brooklyn New York 1:00 PM 1:00 PM

Sat. 3/23/24 Sacramento Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/23/24 Charlotte Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Sat. 3/23/24 Toronto Washington 8:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/23/24 Boston Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/23/24 Utah Houston 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 3/23/24 Phoenix San Antonio 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Sat. 3/23/24 Denver Portland 7:00 PM 10:00 PM

Sun. 3/24/24 New Orleans Detroit 3:00 PM 3:00 PM

Sun. 3/24/24 Philadelphia LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 3/24/24 Cleveland Miami 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/24/24 Oklahoma City Milwaukee 6:00 PM 7:00 PM NBA TV

Sun. 3/24/24 Golden State Minnesota 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/24/24 Indiana L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Mon. 3/25/24 Charlotte Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 3/25/24 Boston Atlanta 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Mon. 3/25/24 Detroit New York 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 3/25/24 Brooklyn Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Mon. 3/25/24 Washington Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/25/24 Portland Houston 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/25/24 Phoenix San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 3/25/24 Memphis Denver 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 3/25/24 Dallas Utah 7:00 PM 9:00 PM

Mon. 3/25/24 Philadelphia Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Mon. 3/25/24 Indiana LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Tue. 3/26/24 Golden State Miami 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 3/26/24 L.A. Lakers Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 3/26/24 Oklahoma City New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 3/26/24 Dallas Sacramento 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 21

Wed. 3/27/24 Cleveland Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/27/24 Golden State Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/27/24 Brooklyn Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 3/27/24 Portland Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 3/27/24 LA Clippers Philadelphia 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 3/27/24 New York Toronto 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 3/27/24 Indiana Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/27/24 L.A. Lakers Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/27/24 Detroit Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/27/24 Houston Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 3/27/24 San Antonio Utah 7:00 PM 9:00 PM

Wed. 3/27/24 Phoenix Denver 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 3/28/24 Boston Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 3/28/24 Milwaukee New Orleans 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Fri. 3/29/24 Golden State Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/29/24 L.A. Lakers Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/29/24 LA Clippers Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/29/24 Detroit Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 3/29/24 Chicago Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 3/29/24 Philadelphia Cleveland 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Fri. 3/29/24 Portland Miami 8:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/29/24 Phoenix Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/29/24 New York San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 3/29/24 Minnesota Denver 7:00 PM 9:00 PM

Fri. 3/29/24 Houston Utah 7:30 PM 9:30 PM

Fri. 3/29/24 Dallas Sacramento 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Sat. 3/30/24 Boston New Orleans 4:00 PM 5:00 PM NBA TV

Sat. 3/30/24 Memphis Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 3/30/24 Milwaukee Atlanta 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Sun. 3/31/24 Cleveland Denver 1:30 PM 3:30 PM NBA TV

Sun. 3/31/24 L.A. Lakers Brooklyn 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/31/24 LA Clippers Charlotte 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/31/24 Philadelphia Toronto 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/31/24 Miami Washington 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 3/31/24 Oklahoma City New York 7:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/31/24 Dallas Houston 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/31/24 Chicago Minnesota 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 3/31/24 Golden State San Antonio 6:00 PM 7:00 PM NBA TV

Sun. 3/31/24 Utah Sacramento 6:00 PM 9:00 PM

Mon. 4/1/24 Boston Charlotte 7:00 PM 7:00 PM NBA TV

Mon. 4/1/24 Memphis Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 4/1/24 Brooklyn Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 4/1/24 Portland Orlando 7:00 PM 7:00 PM

Mon. 4/1/24 Atlanta Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Mon. 4/1/24 Phoenix New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/2/24 Oklahoma City Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/2/24 L.A. Lakers Toronto 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/2/24 Milwaukee Washington 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/2/24 New York Miami 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 4/2/24 Golden State Dallas 6:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 4/2/24 Houston Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/2/24 San Antonio Denver 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 4/2/24 Cleveland Utah 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 4/2/24 LA Clippers Sacramento 7:00 PM 10:00 PM TNT

NBA Schedule 2023-24 Week 22

Wed. 4/3/24 Portland Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 4/3/24 L.A. Lakers Washington 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 4/3/24 Detroit Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 4/3/24 Oklahoma City Boston 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 4/3/24 Indiana Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 4/3/24 Memphis Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 4/3/24 Toronto Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 4/3/24 Orlando New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 4/3/24 Cleveland Phoenix 7:00 PM 10:00 PM ESPN

Thu. 4/4/24 Philadelphia Miami 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 4/4/24 Sacramento New York 7:30 PM 7:30 PM

Thu. 4/4/24 Golden State Houston 7:00 PM 8:00 PM

Thu. 4/4/24 Denver LA Clippers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 4/5/24 Orlando Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 4/5/24 Oklahoma City Indiana 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 4/5/24 Portland Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 4/5/24 Sacramento Boston 7:30 PM 7:30 PM NBA TV

Fri. 4/5/24 New York Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/5/24 Miami Houston 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/5/24 Detroit Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/5/24 Toronto Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/5/24 San Antonio New Orleans 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/5/24 Atlanta Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Fri. 4/5/24 Minnesota Phoenix 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Fri. 4/5/24 Utah LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Sat. 4/6/24 Cleveland L.A. Lakers 12:30 PM 3:30 PM

Sat. 4/6/24 Detroit Brooklyn 7:00 PM 7:00 PM

Sat. 4/6/24 Philadelphia Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Sat. 4/6/24 Atlanta Denver 7:00 PM 9:00 PM

Sun. 4/7/24 Houston Dallas 2:30 PM 3:30 PM NBA TV

Sun. 4/7/24 Cleveland LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/7/24 Miami Indiana 5:00 PM 5:00 PM

Sun. 4/7/24 Portland Boston 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 4/7/24 Oklahoma City Charlotte 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 4/7/24 Chicago Orlando 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 4/7/24 Washington Toronto 6:00 PM 6:00 PM

Sun. 4/7/24 New Orleans Phoenix 3:00 PM 6:00 PM

Sun. 4/7/24 New York Milwaukee 6:00 PM 7:00 PM NBA TV

Sun. 4/7/24 Philadelphia San Antonio 6:00 PM 7:00 PM

Sun. 4/7/24 Sacramento Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Sun. 4/7/24 Utah Golden State 5:30 PM 8:30 PM

Sun. 4/7/24 Minnesota L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM NBA TV

Tue. 4/9/24 Dallas Charlotte 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/9/24 Detroit Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/9/24 Indiana Toronto 7:00 PM 7:00 PM

Tue. 4/9/24 Miami Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Tue. 4/9/24 Boston Milwaukee 6:30 PM 7:30 PM TNT

Tue. 4/9/24 New York Chicago 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/9/24 Orlando Houston 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/9/24 San Antonio Memphis 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/9/24 Washington Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/9/24 Sacramento Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Tue. 4/9/24 Denver Utah 7:00 PM 9:00 PM

Tue. 4/9/24 Golden State L.A. Lakers 7:00 PM 10:00 PM TNT

Tue. 4/9/24 LA Clippers Phoenix 7:00 PM 10:00 PM

Tue. 4/9/24 New Orleans Portland 7:00 PM 10:00 PM

NBA Schedule 2023-24 Week 23

Wed. 4/10/24 Memphis Cleveland 7:00 PM 7:00 PM

Wed. 4/10/24 Charlotte Atlanta 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 4/10/24 Toronto Brooklyn 7:30 PM 7:30 PM

Wed. 4/10/24 Dallas Miami 7:30 PM 7:30 PM ESPN

Wed. 4/10/24 Orlando Milwaukee 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 4/10/24 San Antonio Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Wed. 4/10/24 Minnesota Denver 8:00 PM 10:00 PM ESPN

Wed. 4/10/24 Phoenix LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Thu. 4/11/24 Chicago Detroit 7:00 PM 7:00 PM

Thu. 4/11/24 New York Boston 7:30 PM 7:30 PM TNT

Thu. 4/11/24 Houston Utah 7:00 PM 9:00 PM

Thu. 4/11/24 Golden State Portland 7:00 PM 10:00 PM

Thu. 4/11/24 New Orleans Sacramento 7:00 PM 10:00 PM TNT

Fri. 4/12/24 Orlando Philadelphia 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 4/12/24 Chicago Washington 7:00 PM 7:00 PM

Fri. 4/12/24 Charlotte Boston 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 4/12/24 Indiana Cleveland 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 4/12/24 Brooklyn New York 7:30 PM 7:30 PM

Fri. 4/12/24 Toronto Miami 8:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/12/24 L.A. Lakers Memphis 7:00 PM 8:00 PM NBA TV

Fri. 4/12/24 Atlanta Minnesota 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/12/24 Milwaukee Oklahoma City 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/12/24 Denver San Antonio 7:00 PM 8:00 PM

Fri. 4/12/24 Detroit Dallas 7:30 PM 8:30 PM

Fri. 4/12/24 New Orleans Golden State 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 4/12/24 Houston Portland 7:00 PM 10:00 PM

Fri. 4/12/24 Utah LA Clippers 7:30 PM 10:30 PM

Fri. 4/12/24 Phoenix Sacramento 7:30 PM 10:30 PM NBA TV

Sun. 4/14/24 Washington Boston 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Charlotte Cleveland 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Atlanta Indiana 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Toronto Miami 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Chicago New York 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Milwaukee Orlando 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Brooklyn Philadelphia 1:00 PM 1:00 PM

Sun. 4/14/24 Denver Memphis 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Phoenix Minnesota 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 L.A. Lakers New Orleans 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Dallas Oklahoma City 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Detroit San Antonio 2:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Utah Golden State 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Houston LA Clippers 12:30 PM 3:30 PM

Sun. 4/14/24 Portland Sacramento 12:30 PM 3:30 PM