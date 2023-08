Compradores COMEMORAM anúncio feito pela SHOPEE

Desde que iniciou suas operações no Brasil, a Shopee já estabeleceu conexões com milhares de vendedores e clientes em todo o país. Além de atrair empreendedores e lojistas, a plataforma também está dedicada a fortalecer os laços com esse público.

Recentemente, o site de compras online lançou um novo conteúdo com o objetivo de fornecer dicas valiosas para empreendedores. Assim, a Shopee anuncia uma parceria especial com o Brasil, e você pode esperar por grandes novidades.

A plataforma de e-commerce

A Shopee é uma plataforma líder de comércio eletrônico em vários países. A empresa expandiu suas operações rapidamente e tornando-se uma das mais populares e maiores plataformas de compras online.

Ela se destaca por oferecer uma ampla variedade de produtos, incluindo eletrônicos, moda, beleza, artigos para casa e alimentos. Os consumidores desfrutam de uma experiência de compra amigável e intuitiva, com recursos inovadores, como promoções relâmpago, jogos interativos e cupons de desconto.

Além disso, a Shopee atrai vendedores e empreendedores, oferecendo-lhes uma plataforma para expandir seus negócios e alcançar uma base diversificada de clientes. O processo de venda é simplificado, e os vendedores têm acesso a ferramentas úteis para acompanhar o desempenho de seus produtos e aprimorar suas estratégias.

A empresa também investe significativamente em campanhas de marketing e parcerias com influenciadores, aumentando a conscientização sobre a plataforma e atraindo mais clientes. Seu aplicativo é altamente popular, proporcionando uma experiência de compra conveniente e acessível por meio de dispositivos móveis.

Ademais, a Shopee é conhecida por suas constantes promoções, oferecendo descontos e ofertas especiais para os consumidores. Com seu crescimento contínuo e abordagem centrada no cliente, a empresa continua a se destacar como uma das principais plataformas de e-commerce, proporcionando uma experiência de compra confiável e agradável para milhões de usuários.

Shopee anuncia parceria com o Brasil

A plataforma tem como objetivo auxiliar os vendedores brasileiros por meio de estratégias de marketing, especialmente aqueles que estão iniciando sua jornada no marketplace. Além disso, a Shopee estabeleceu uma parceria com influenciadores, analisando seus perfis, conteúdos e desempenho nas lojas, para compartilhar dicas úteis com os vendedores.



Outrossim, esses influenciadores também promoverão debates sobre empreendedorismo em diferentes regiões do Brasil. Isso oferecerá eventos gratuitos onde os vendedores podem interagir com especialistas e esclarecer dúvidas.

O programa “Shopee na Estrada” já alcançou mais de 1000 vendedores em várias cidades, incluindo

Franca;

São Paulo;

Nova Iguaçu;

Rio de Janeiro;

Londrina;

Curitiba;



Até o final deste ano, o programa “Na Estrada” planeja visitar outras cidades, como Recife, Belo Horizonte, Bahia, São José do Rio Preto e outras localidades. Se você é um vendedor da Shopee e deseja expandir seus negócios ou obter valiosas dicas para aumentar suas vendas, não deixe de acompanhar essa emocionante novidade anunciada pela plataforma.

Remessa Conforme teve início nesta terça-feira (01)

A Receita Federal do Brasil deu início ao programa “Remessa Conforme” nesta terça-feira (01), com o propósito de combater a evasão fiscal em compras eletrônicas internacionais. Assim, plataformas conhecidas do comércio virtual, como Shein, Shopee e Aliexpress, terão a opção de aderir voluntariamente a esse sistema.

A adesão implica na obrigação de cobrar antecipadamente os tributos no momento da compra do produto. Essa medida busca aprimorar a fiscalização e garantir a transparência nas transações internacionais.

A tributação seguirá o seguinte formato: as empresas como Shein, Shopee, AliExpress e outras companhias chinesas pagarão o tributo durante a aquisição do produto, em troca da isenção do Imposto de Importação para compras até US$ 50 (aproximadamente R$ 240).

Atualmente, apenas remessas entre pessoas físicas têm a isenção do Imposto de Importação. Porém, essa isenção não será aplicada ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um imposto estadual que terá uma alíquota padrão de 17% nessas operações.

Representantes da Shein se reuniram na sexta-feira passada com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e o chefe da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em São Paulo. Nessa reunião, forneceram informações cruciais sobre o novo programa. Ficou claro que as empresas que não aderirem serão fiscalizadas e taxadas, enquanto as que aderirem deverão estar plenamente integradas ao programa.

O objetivo do programa é fechar as brechas existentes no sistema de tributação de varejistas estrangeiras, que atualmente se beneficiam da isenção do Imposto de Importação ao se passarem por pessoas físicas. O plano inicial da Fazenda era eliminar completamente esse benefício, mas houve uma repercussão negativa nas redes sociais, o que levou a uma mudança de posição por parte da equipe econômica.