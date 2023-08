Compreendendo o impacto da variante ‘Eris’ do COVID-19, quão mortal é?

TA pandemia de Covid 19 já acabou há algum tempo, no entanto, o vírus continuou a sofrer mutações, criando assim diferentes variantes, esta última chamada Eris foi dita como persistente e ensinada a permanecer por muito tempo.

De acordo com Dr. Brett Osbornum médico credenciado que falou com a Fox News, a nova variante “veio para ficar, mas não é uma grande preocupação para a maioria das pessoas”.

Quão contagioso é Eris?

Eris vem como uma subvariante de Omicron e é bastante contagiosa a ponto de ser responsável por mais de 17% dos casos nos EUA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) chamou a variante de Eris, que é oficialmente chamada de EG.5, uma “variante de interesse”, porém não é uma variante alarmante.

“Coletivamente, as evidências disponíveis não sugerem que EG.5 tenha riscos adicionais à saúde pública em relação às outras linhagens descendentes de Omicron atualmente em circulação”, disse a OMS em uma avaliação de risco.

A nova variante foi detectada em muitos países, incluindo China, Japão, Coreia do Sul e Canadá.

Osborne elaborou “As pessoas não devem se preocupar demais com Eris. Basicamente, você se sente mal por vários dias e depois se recupera sem nenhuma sequela adversa (efeito colateral), semelhante à infecção pelo vírus influenza”,

Eris é uma variante Omicron

“No momento, o que estamos vendo com as mudanças nos vírus, eles ainda são suscetíveis à nossa vacina, ainda são suscetíveis aos nossos medicamentos, ainda são detectados pelos testes,” Ele mencionou.

“Uma coisa que os americanos devem entender: o SARS-CoV-2 e suas variantes nunca vão desaparecer”, disse Osborne à agência de notícias “Está aqui para ficar porque sua taxa de mutação é alta, assim como a gripe”.

“Os vírus de RNA geralmente se tornam menos virulentos com o tempo – mais contagiosos, talvez, mas menos fatais,” ele adicionou. “Portanto, não altere nada por conta do surgimento de Eris ou qualquer outra variante, a menos que o CDC instrua o contrário.” Concluiu.