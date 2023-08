COMUNICADO! Banco do Brasil bate o martelo e agora vai oferecer novidade pelo WhatsApp

O Banco do Brasil (BB) está constantemente inovando para proporcionar aos seus clientes uma experiência bancária mais eficiente e conveniente.

Banco do Brasil revoluciona o gerenciamento financeiro com o WhatsApp: conheça o “Minhas Finanças”

Agora, os clientes do BB têm à disposição uma ferramenta revolucionária para administrar suas finanças de maneira mais inteligente e prática – o “Minhas Finanças” no WhatsApp. Entenda como essa nova ferramenta está transformando a forma como os clientes gerenciam seus gastos e investimentos.

Administração financeira pelo WhatsApp: introduzindo o “Minhas Finanças”

O Banco do Brasil está ampliando os horizontes da gestão financeira pessoal ao oferecer o “Minhas Finanças”. Pois esta é uma poderosa ferramenta que permite aos clientes administrar suas finanças diretamente pelo WhatsApp.

De forma sucinta, o aplicativo de mensagens se torna um ambiente aberto para o controle de despesas, acompanhamento de investimentos e planejamento financeiro de maneira descomplicada e eficaz.

A Inteligência Artificial no centro da inovação

Resumidamente, uma das principais características do “Minhas Finanças” no WhatsApp é a incorporação de um chatbot com inteligência artificial. Desse modo, isso significa que os clientes podem interagir com o sistema por meio de conversas naturais, permitindo que a ferramenta compreenda e responda às necessidades individuais de cada cliente. Assim, essa integração revolucionária garante uma experiência de usuário mais amigável e personalizada.

Recursos essenciais do “Minhas Finanças”

Em suma, o “Minhas Finanças” no WhatsApp oferece uma gama de recursos poderosos, todos acessíveis por meio do aplicativo de mensagens ou pelo site do banco. Deste modo, este gerenciador financeiro gratuito capacita os clientes a:



Traçar o perfil de consumo

Com o “Minhas Finanças”, os clientes podem entender melhor como estão gastando seu dinheiro, identificando padrões de consumo e áreas de otimização.

Programar despesas futuras e acompanhar investimentos

A ferramenta permite que despesas futuras sejam programadas, garantindo que os compromissos financeiros sejam atendidos a tempo. Além disso, o “Minhas Finanças” oferece uma visão abrangente dos investimentos, possibilitando que os clientes monitorem o desempenho e tomem decisões informadas.

Unificação de consultas e saldos

Através do conceito de Open Finance, os clientes podem consultar saldos e aplicações não apenas no Banco do Brasil, mas também em outras instituições financeiras.

Organização de lançamentos e metas

Os clientes podem categorizar seus gastos para uma análise mais detalhada, identificando áreas onde podem economizar. Definir metas de gastos é uma maneira eficaz de manter as finanças sob controle, e o “Minhas Finanças” torna esse processo simples e acessível. Assim, com base no comportamento financeiro, a ferramenta pode oferecer sugestões de investimentos alinhadas aos objetivos do cliente.

Acesso ao “Minhas Finanças” no WhatsApp

Acessar os serviços do Banco do Brasil pelo WhatsApp é simples.Para realizar esse processo, é suficiente salvar o número de telefone (61) 4004-0001 e iniciar uma conversa no aplicativo. Conforme informações oficiais, desde 2018, o BB vem aprimorando gradualmente sua presença no WhatsApp, permitindo que os clientes acessem contas, façam consultas e transações, e até mesmo realizem o pagamento de impostos e taxas.

Uma jornada de constante inovação

De modo geral, o lançamento do “Minhas Finanças” no WhatsApp é apenas mais um marco na jornada de inovação do Banco do Brasil. Pois, desde a implementação de operações Pix pelo aplicativo de mensagens até a expansão de serviços como emissão de boletos e compartilhamento de saldo via Open Finance, o banco continua a estabelecer novos padrões na indústria bancária.

Certamente, o Banco do Brasil está redefinindo a maneira como os clientes gerenciam suas finanças pessoais. Com recursos abrangentes, uma interface amigável e a integração da inteligência artificial, essa ferramenta está capacitando os clientes a ter um controle mais efetivo sobre seus gastos, investimentos e planejamento financeiro.

Em um mundo em constante evolução, o BB mais uma vez demonstra seu compromisso em oferecer soluções inovadoras que atendem às necessidades em constante mudança de seus clientes.