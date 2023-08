Comunicado emitido pelo CAIXA TEM pode afetar seu Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela administração do Programa Bolsa Família e outros programas sociais do governo federal, iniciou o envio de um comunicado aos mais de 20 milhões de beneficiários do programa. Essa comunicação está sendo realizada por meio do aplicativo Caixa Tem e do aplicativo oficial do novo programa de transferência de renda.

Comunicado no app Caixa Tem sobre bloqueios do Bolsa Família

No comunicado, as famílias são lembradas da necessidade de realizar, neste segundo semestre, a verificação das condicionalidades para continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. Essas condicionalidades são requisitos relacionados à saúde e educação de crianças e gestantes que precisam ser observados e atendidos para que o grupo familiar garanta o recebimento dos valores mensais.

Em relação à saúde, é exigido que as mulheres gestantes realizem obrigatoriamente o acompanhamento pré-natal. Aquelas que ainda não estão realizando esse tipo de acompanhamento devem procurar o posto de saúde mais próximo e informar que são beneficiárias do programa de transferência de renda.

Quanto às crianças, é necessário que todas as vacinas obrigatórias estejam em dia. Os responsáveis devem verificar a caderneta de vacinação dessas crianças e, caso haja doses faltando, devem se dirigir ao posto de saúde mais próximo para a aplicação. Geralmente, essas vacinas são aplicadas até os sete anos de idade.

Além disso, é importante destacar as exigências relacionadas à educação. É necessário que as crianças estejam matriculadas na escola e que aquelas entre quatro e sete anos compareçam a, pelo menos, 60% das aulas. Já as crianças maiores de sete anos devem comparecer a, no mínimo, 75% das aulas. Cabe aos adultos do grupo familiar garantir o cumprimento dessa regra para que não ocorra a perda do benefício.

Vale ressaltar que o novo Programa Bolsa Família prevê pagamentos adicionais de R$50 para cada mulher gestante, R$50 para cada criança ou jovem entre sete e dezoito anos, e R$150 para cada criança menor de seis anos. No entanto, esses valores adicionais só são pagos se as condicionalidades acima forem atendidas.

Bolsa Família agosto: Cronograma de Pagamentos

É importante mencionar que muitos beneficiários que não cumpriram as regras e exigências foram cortados do programa Bolsa Família em agosto, e, portanto, não estão recebendo os valores desta rodada. Por outro lado, as demais famílias que atenderam às regras começaram a receber a partir do dia 18 e continuarão a receber até o dia 31. Veja abaixo o cronograma de pagamentos:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores disponíveis em 19 de agosto)

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores disponíveis em 26 de agosto)

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto



Você também pode gostar:

Benefícios Adicionais e Importância das Condicionalidades

O Programa Bolsa Família oferece benefícios adicionais para mulheres gestantes e crianças em diferentes faixas etárias. Esses benefícios têm como objetivo auxiliar no cuidado e desenvolvimento desses grupos, garantindo uma melhor qualidade de vida e oportunidades para o futuro.

Mulheres gestantes recebem um valor adicional de R$50 mensais. Esse valor é destinado para auxiliar nos gastos relacionados à gestação, como aquisição de alimentos adequados, suplementos vitamínicos e cuidados de saúde específicos.

Crianças e jovens entre sete e dezoito anos também recebem um benefício adicional de R$50 mensais. Esse valor visa auxiliar nas despesas relacionadas à alimentação, educação e outras necessidades específicas dessa faixa etária.

Já as crianças menores de seis anos recebem um benefício adicional de R$150 mensais. Esse valor é destinado para suprir as necessidades básicas dessas crianças, como alimentação adequada, cuidados de saúde e estímulo ao desenvolvimento.

É importante ressaltar que esses benefícios adicionais só serão pagos se as condicionalidades relacionadas à saúde e educação forem cumpridas. Portanto, é fundamental que as famílias beneficiárias estejam atentas e sigam as exigências estabelecidas pelo programa.

Ademais, o Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo federal que busca auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Para continuar recebendo o benefício, é necessário que as famílias cumpram as condicionalidades estabelecidas, especialmente as relacionadas à saúde e educação.

A verificação das condicionalidades é um processo fundamental para garantir que as famílias estejam cumprindo os requisitos necessários. Por meio desse processo, é possível assegurar que as mulheres gestantes estejam realizando o acompanhamento pré-natal, que as crianças estejam com a vacinação em dia e que todas estejam frequentando a escola regularmente.

Além dos benefícios mensais, o programa também oferece pagamentos adicionais para mulheres gestantes e crianças de diferentes faixas etárias. Esses valores extras têm como objetivo auxiliar no cuidado e desenvolvimento desses grupos, mas só serão pagos se as condicionalidades forem atendidas.

Portanto, é fundamental que as famílias beneficiárias estejam cientes das exigências do programa e busquem cumprir todas as condicionalidades. Dessa forma, poderão garantir o recebimento do Bolsa Família e aproveitar os benefícios que ele proporciona para uma vida melhor e mais digna.