Comunicado IMPORTANTE para quem usa cartão de crédito acaba de sair; Confira

Um estudo global com 48 mil entrevistados revelou mudanças significativas no comportamento dos consumidores em relação aos meios de pagamento no e-commerce. De acordo com o relatório, o cartão de crédito está perdendo espaço gradualmente, enquanto métodos de pagamentos instantâneos, como o PIX e as carteiras digitais estão ganhando cada vez mais espaço.

Os dados específicos para o Brasil mostram que em 2022 o cartão de crédito representou apenas 39% dos pagamentos realizados em compras online, marcando uma queda de 6 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. O estudo, denominado “The Global Payments Report”, foi conduzido pela processadora de pagamentos Worldpay e suas descobertas foram divulgadas na última quarta-feira (2).

Os resultados do estudo reforçam a tendência de uma transformação significativa no cenário de pagamentos no e-commerce, com a expectativa de que o uso do cartão de crédito continue a diminuir em favor de alternativas mais modernas e eficientes. Isso tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções financeiras, tornando o mercado de pagamentos digitais ainda mais competitivo e diversificado.

Essa mudança de comportamento também tem implicações para o setor de varejo e as empresas que atuam no comércio eletrônico, uma vez que devem adaptar suas plataformas e estratégias para atender às preferências e necessidades dos consumidores que estão buscando uma experiência de compra online mais ágil e segura.

Cartão de crédito vem perdendo espaço entre os consumidores

De acordo com o estudo, o cartão de crédito registrou uma queda em sua participação no valor total de transações no mundo em 2022, ficando bem atrás das carteiras digitais populares, como AliPay, ApplePay e GooglePay.

Em 2022, o cartão de crédito foi responsável por apenas 20% do valor transacionado, representando quase US$ 1,2 trilhão. Esse número demonstra uma redução em relação aos anos anteriores e indica um declínio no uso desse meio de pagamento no cenário global.

Carteiras digitais no e-commerce

Por outro lado, as carteiras digitais conquistaram uma fatia significativa do mercado, respondendo por impressionantes 49% do valor total transacionado em 2022, o que equivale a aproximadamente US$ 2,9 trilhões. Esse crescimento expressivo destaca a crescente preferência dos consumidores pelas opções de pagamentos digitais, que oferecem praticidade, segurança e agilidade nas transações.



Para contextualizar a mudança, em 2020 o cartão de crédito detinha 22,8% da participação no valor transacionado, enquanto as carteiras digitais representavam 44,5%. Em 2021, o cartão de crédito ainda registrou uma leve queda, com 21% de participação, enquanto as carteiras digitais continuaram a ganhar força, alcançando a mesma parcela de 49% que se manteve em 2022.

Essa tendência de crescimento das carteiras digitais em detrimento do uso do cartão de crédito reflete a busca dos consumidores por métodos de pagamento mais modernos, seguros e adaptados ao ambiente digital. As carteiras digitais oferecem facilidade de uso, integração com dispositivos móveis e diversas opções de pagamento, o que as torna uma escolha cada vez mais atrativa.

Embora o cartão de crédito ainda mantenha sua relevância como opção de pagamento, os números apresentados pelo estudo apontam para uma transformação significativa no cenário de pagamentos globais. Hoje as carteiras digitais estão se consolidando como uma alternativa confiável e eficiente para os consumidores em todo o mundo.