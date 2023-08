COMUNICADO OFICIAL! INSS libera vagas extras de avaliação para o BPC neste sábado (12)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está adotando medidas para acelerar o processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) para indivíduos com deficiência.

A Agência da Previdência Social (APS) de Betim, localizada em Belo Horizonte, está implementando ações para reduzir o tempo de espera na fila e oferecer atendimentos suplementares.

Essa iniciativa busca proporcionar um atendimento mais eficaz aos cidadãos com deficiência da região.

Atendimentos suplementares para reduzir a espera

A partir do próximo sábado, 12 de agosto, a APS de Betim estará disponibilizando atendimentos suplementares aos beneficiários com requerimentos pendentes de BPC/Loas. Esse planejamento também contempla as datas subsequentes de 19 de agosto, além dos dias 2 e 9 de setembro.

A expectativa é realizar até 20 avaliações sociais por dia, podendo ser encaminhada também uma perícia médica, dependendo da situação de cada requerente.

Agendamento simplificado para o atendimento

Para agendar um atendimento e aproveitar essa oportunidade, o processo é simples e prático. Os interessados podem utilizar os canais remotos disponibilizados pelo INSS, como o portal Meu INSS e a Central de Atendimento 135. Mesmo aqueles que já possuem agendamento prévio para a análise do BPC/Loas podem utilizar esses canais para tentar antecipar o seu atendimento, otimizando assim o acesso aos serviços.

Programa de Redução da Espera na Previdência Social (PREPS)

Essa iniciativa da APS de Betim está inserida no âmbito do Programa de Redução da Espera na Previdência Social (PREPS), introduzido em julho deste ano pelo Ministério da Previdência em colaboração com o INSS. O PREPS tem como objetivo agilizar a análise dos requerimentos de BPC/Loas, buscando reduzir o tempo de espera e proporcionar um atendimento mais eficiente aos beneficiários.



O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa essencial do Governo Federal, destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem não ter meios para garantir sua subsistência, nem contar com o suporte de suas famílias. Esse benefício é uma importante forma de amparo social, garantindo recursos para aqueles que mais precisam.

A importância do Atendimento ágil e eficaz

A agilização do processo de concessão do BPC/Loas é de extrema importância para garantir que os indivíduos com deficiência recebam o auxílio necessário de forma rápida e eficiente. A espera prolongada pode acarretar dificuldades financeiras e emocionais para essas pessoas, que dependem do benefício para suprir suas necessidades básicas.

Acesso facilitado aos serviços do INSS

Com a disponibilização dos atendimentos suplementares na APS de Betim e o uso dos canais remotos de agendamento, o INSS busca facilitar o acesso aos serviços e reduzir a burocracia enfrentada pelos beneficiários. Essas medidas visam garantir que os cidadãos com deficiência recebam o apoio necessário de forma ágil e eficaz, melhorando sua qualidade de vida e promovendo a inclusão social.

Ademais, o INSS está empenhado em agilizar o processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) para pessoas com deficiência. Através da disponibilização de atendimentos suplementares na APS de Betim e do uso dos canais remotos de agendamento, busca-se reduzir o tempo de espera na fila e proporcionar um atendimento mais eficaz aos beneficiários.

Essas medidas fazem parte do Programa de Redução da Espera na Previdência Social (PREPS), que visa melhorar o acesso aos serviços e garantir que aqueles que mais necessitam recebam o apoio necessário de forma rápida e eficiente. O INSS reafirma o compromisso de promover o bem-estar e a inclusão social dos cidadãos com deficiência.