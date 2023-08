Concerto da turnê ‘Eras’ de Taylor Swift será exibido nos cinemas AMC na América do Norte

Taylor Swift os fãs na América do Norte estão tendo a chance de reviver sua turnê “Eras” – ou testemunhá-la pela primeira vez – porque o show em breve chegará às telonas!

TS diz que seu show chegará aos cinemas AMC em toda a América do Norte na sexta-feira, 13 de outubro – o número da sorte de Taylor. Será longo… cada minuto de seu show de mais de 3 horas será projetado na tela grande. Ela está pedindo aos fãs que se vistam bem e tragam aquelas pulseiras da amizade.

O filme será exibido pelo menos 4 vezes por dia, de quinta a domingo, em TODAS as locações da AMC na América, bem como em grandes teatros no Canadá e no México.