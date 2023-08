Concurso AFC tem comissão formada para 900 vagas, saiba mais

Se você sonha em ingressar na carreira fiscal, fique atento a esta notícia: o concurso para Auditor-Fiscal do Controle (AFC) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está cada vez mais próximo de se tornar realidade.

Pois, o certame já recebeu autorização do governo federal e terá 900 vagas para o cargo, que exige nível superior em qualquer área e oferece remuneração inicial de R$ 22.921,71.

Neste artigo, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre o concurso AFC, desde a situação atual até as dicas de preparação. Então, confira mais detalhes sobre o último processo seletivo e mais informações.

Situação atual do concurso

O concurso AFC teve um avanço importante no dia 8 de agosto de 2023, quando foi formada a comissão responsável pela organização do certame. Dessa forma, o grupo é composto por sete auditores fiscais do controle e um servidor do departamento de gestão de pessoas.

Em seguida, a comissão terá até o dia 31 de agosto para concluir os trabalhos e definir os detalhes do edital.

O concurso foi autorizado no dia 16 de junho de 2023, junto com outros 22 órgãos federais, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Desse modo, a autorização prevê um prazo de seis meses para a publicação do edital, ou seja, até dezembro de 2023.

Além disso, o governo anunciou que as nomeações dos aprovados no concurso AFC estão previstas para dezembro de 2024.

Cargos vagos e cotas



O concurso AFC vai ofertar 900 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal do Controle. Em suma, o profissional tem como atribuições planejar, coordenar e executar as atividades contábeis, financeiras e patrimoniais da administração federal. Bem como fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos públicos.

Para concorrer ao cargo, é necessário ter diploma de graduação em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, é preciso ter disponibilidade para viagens e mudanças de domicílio.

Ainda, segundo o ministro Luiz Marinho, o edital AFC terá 55% das vagas reservadas para cotas. Desse modo, pessoas com deficiência (PCD), pessoas transexuais, negros, pessoas indígenas e quilombolas são os grupos contemplados. Dessa maneira, a distribuição das vagas por cota no próximo concurso AFC deve ficar da seguinte forma:

Ampla concorrência: 405 vagas;

Negros: 180 vagas;

PCD: 36 vagas;

Indígenas: 18 vagas;

Transexuais: 18 vagas;

Quilombolas: 9 vagas.

Sobre a carreira de AFC

A carreira de Auditor-Fiscal do Controle (AFC) foi criada pela Lei nº 11.890/2008, que alterou a denominação do cargo de Analista de Finanças e Controle (AFC). Então, a mudança teve como objetivo valorizar a função fiscalizadora dos servidores e adequar a nomenclatura à realidade das atividades desempenhadas.

Nesse ínterim, a remuneração dos auditores fiscais do controle é composta por vencimento básico e gratificação de desempenho. Além do mais, a remuneração, os auditores fiscais do controle têm direito a outros benefícios. Por exemplo, como auxílio-alimentação de R$ 458,00 por mês, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Último concurso

O último concurso para Auditor-Fiscal do Controle (antigo Analista de Finanças e Controle) foi realizado em 2012 e ofertou 255 vagas para o cargo. Além disso, cinco delas serão reservadas para pessoas com deficiência.

Sendo assim, o concurso foi organizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) e teve mais de 21 mil inscritos. Dessa maneira, confira a distribuição das vagas das cinco áreas de conhecimento:

Contábil: 40 vagas;

Desenvolvimento Institucional: 40 vagas;

Econômico-Financeira: 100 vagas;

Tecnologia da Informação – Governança e Gestão em TI: 45 vagas;

Tecnologia da Informação – Gestão em Infraestrutura de TI: 30 vagas.

Etapas e provas do concurso

O concurso de 2012 foi composto por duas etapas: a primeira consistiu em quatro provas objetivas e duas provas discursivas. Enquanto, a segunda consistiu em um curso de formação. Dessa maneira, a aplicação das provas objetivas aconteceram em dois dias consecutivos e tiveram a seguinte estrutura:

Prova I: Conhecimentos Básicos – comum a todas as áreas (70 questões)

Língua Portuguesa (20 questões);

Língua Inglesa (15 questões);

Matemática Financeira (5 questões);

Estatística (10 questões);

Direito Constitucional (5 questões);

Direito Administrativo (5 questões);

Direito Civil (5 questões);

Direito Penal (5 questões).

Prova II: Conhecimentos Específicos I – comum a todas as áreas (50 questões)

Contabilidade Geral (10 questões);

Contabilidade Pública (10 questões);

Administração Financeira e Orçamentária (10 questões);

Administração Pública (10 questões);

Economia (10 questões).

A aplicação das provas discursivas aconteceu no mesmo dia das provas objetivas III e IV. Em síntese, consistiram em duas questões dissertativas sobre os conteúdos específicos de cada área.

Os candidatos aprovados na primeira etapa foram convocados para o curso de formação, que teve duração de quatro semanas, com carga horária de 40 horas semanais. Ademais, o curso teve caráter eliminatório e classificatório e exigiu frequência mínima de 75% e nota igual ou superior a seis pontos.

O concurso AFC é uma das melhores oportunidades para quem deseja ingressar na carreira fiscal. Para isso, estude com dedicação, disciplina e persistência.