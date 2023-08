Concurso ALESC terá nova comissão, saiba mais

Você quer trabalhar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um órgão que representa o poder legislativo estadual e tem como funções elaborar leis, fiscalizar o governo e representar os interesses da população? Então, você precisa ficar por dentro do concurso ALESC, que oferece 29 vagas de nível superior para os cargos de Analista Legislativo III e Consultor Legislativo.

Neste artigo, vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse concurso, como as atribuições, o salário, a jornada de trabalho, o último concurso e as expectativas para o próximo. Acompanhe!

O que é o concurso ALESC?

O concurso ALESC é um processo seletivo para ingresso na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi autorizado em janeiro de 2023 e teve o seu edital publicado em fevereiro do mesmo ano.

O certame oferece 29 vagas para os cargos de Analista Legislativo III e Consultor Legislativo, que exigem nível superior em áreas específicas. Assim, o salário inicial desses cargos é de R$ 13.675,31 + auxílio alimentação no valor de R$ 2.014,86.

O concurso ALESC tem como banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma instituição renomada e experiente em concursos públicos. Desse modo, a seleção dos candidatos será composta por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva.

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha, sendo 50 de conhecimentos básicos e 50 questões de conhecimentos específicos. Em seguida, a prova discursiva consistirá na elaboração de uma dissertação sobre um tema relacionado à área de atuação do cargo.

Quais são os cargos e as atribuições do concurso ALESC?

Dessa maneira, os cargos ofertados pelo concurso ALESC são os seguintes:

Analista Legislativo III



Exige nível superior em qualquer área ou em áreas específicas, conforme a especialidade escolhida pelo candidato. Assim, são 15 vagas distribuídas entre as seguintes especialidades:

Administrador (2);

Arquiteto (1);

Contador (1);

Economista (1);

Enfermeiro (1);

Engenheiro Civil (1);

Engenheiro Eletricista (1);

Jornalista (2);

Médico (1);

Pedagogo (1);

Psicólogo (1); e,

Redator (2).

As atribuições desse cargo são: planejar, coordenar e executar atividades técnicas especializadas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Assembleia Legislativa. Assim como, deve assessorar os parlamentares e as unidades organizacionais. Nesse interim, elaborar pareceres técnicos; realizar estudos e pesquisas; e executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

Consultor Legislativo

Exige nível superior em áreas específicas, conforme a área de conhecimento escolhida pelo candidato. Dessa forma, a distribuição de 14 vagas entre as seguintes áreas de conhecimento:

Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral (3);

Direito Civil, Processual Civil e do Consumidor (2);

Direito Penal e Processual Penal (2);

Direito Tributário, Financeiro e Orçamentário (2);

Administração Pública, Contabilidade Pública e Auditoria Governamental (2); e,

Economia e Finanças Públicas (3).

As atribuições desse cargo são: planejar, coordenar e executar atividades técnicas especializadas relativas à elaboração legislativa; assessorar os parlamentares nas comissões permanentes e temporárias. Aliás, também incluem, elaborar pareceres técnicos; realizar estudos e pesquisas; e executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

Qual é o salário e a jornada de trabalho do concurso ALESC?

O salário inicial dos cargos ofertados pelo concurso ALESC é de R$ 13.675,31 + auxílio alimentação no valor de R$ 2.014,86. Além disso, os servidores da Assembleia Legislativa têm direito a outros benefícios, como:

Auxílio-saúde, concedido na forma de auxílio financeiro mensal, para fins de ressarcimento das despesas mensais com plano único de saúde, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário;

Auxílio-transporte;

Auxílio-natalidade;

Auxílio-funeral;

Adicional noturno;

Adicional de insalubridade ou periculosidade;

Adicional por serviço extraordinário;

Adicional por qualificação.

A jornada de trabalho dos cargos ofertados pelo concurso ALESC é de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em horário flexível ou fixo, conforme a necessidade do órgão. Dessa forma, o servidor também pode trabalhar em regime de plantão ou sobreaviso.

Como foi o último concurso ALESC?

O último concurso ALESC foi realizado em 2009 e ofereceu 56 vagas para os cargos de Analista Legislativo III e Consultor Legislativo, com remuneração inicial de R$ 4.083,90 + benefícios. Dessa maneira, o certame foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e teve mais de 8 mil inscritos.

Dessa forma, a seleção foi composta por uma prova objetiva com 60 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

Quais são as expectativas para o próximo concurso ALESC?

As expectativas para o próximo concurso ALESC são altas, pois o certame, que estava suspenso desde fevereiro de 2023, deve ser retomado em breve, com a nomeação de uma nova comissão organizadora.

A comissão será responsável por acompanhar e fiscalizar todas as etapas do concurso ALESC, bem como por promover as adequações necessárias no edital.

Portanto, a expectativa é que o edital seja republicado até o final de 2023 ou início de 2024, com as devidas correções e ajustes. Desse modo, após a publicação do novo edital, será definido um novo cronograma do concurso ALESC, com as datas das inscrições, das provas e dos demais eventos.