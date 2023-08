Concurso ANA avança e deve sair em breve; confira!

O concurso ANA (Agência Nacional de Águas) não deve demorar de sair. Segundo informações, o certame já conta com comissão organizadora formada.

Além disso, o processo de escolha da banca já começou. Este é um processo essencial e que pode tornar o edital iminente. Os esclarecimentos foram divulgados pelo próprio órgão.

Vale lembrar que o anúncio foi feito pela ministra da Gestão, Esther Dweck que esclareceu também sobre o quantitativo de vagas. A publicação oficial com a autorização foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 19 de julho.

Vagas concurso ANA 2023

Foram autorizadas 40 vagas para Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. A escolaridade exigida é nível superior.

Os próximos passos envolvem a escolha da banca e a assinatura do contrato. Contudo, é importante destacar que o edital tem o prazo de 180 dias, seis meses para ser liberado, levando em conta a data de publicação do documento.

Após a liberação do edital do concurso ANA 2023, existe o prazo de dois meses para liberação da prova.

Atribuição

Confira as atribuições do cargo:

Regulação, outorga e fiscalização do uso de recursos hídricos, à implementação, operacionalização e avaliação dos instrumentos da política nacional de recursos hídricos, a análise e desenvolvimento de programas e projetos de despoluição de bacias hidrográficas, eventos críticos em recursos hídricos e promoção do uso integrado de solo e água.



Quando aconteceu o último edital ANA?

O último concurso aconteceu em 2012 e na ocasião foram ofertadas 45 vagas para a carreira de técnico administrativo.

Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva e discursiva. A fase objetiva, por sua vez, contou com as seguintes disciplinas;

Língua Portuguesa – 10 questões

Raciocínio Lógico – 12 questões

Ética – 4 questões

Noções de Informática – 4 questões

Legislação Aplicada à ANA – 6 questões

Noções de Direito Constitucional – 6 questões

Noções de Direito Administrativo – 8 questõesPor sua vez, a prova discursiva foi sobre um tema relacionado a alguns destes temas: Legislação Aplicada à ANA; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Administrativo.

Funções da ANA

A Agência Nacional de Águas é a agência reguladora vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) tem as principais funções:

Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União;

Regula os serviços públicos de irrigação (se em regime de concessão) e adução de água bruta;

Emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as outorgas;

É responsável pela fiscalização da segurança de barragens outorgadas por ela;

É responsável ainda por acompanhar a situação dos recursos hídricos do Brasil;

Coordena a Rede Hidrometeorológica Nacional que capta, com o apoio dos estados e outros parceiros, informações como nível, vazão e sedimentos dos rios ou quantidade de chuvas.

Outros concursos Federais

Na terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas