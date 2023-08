Concurso ANAC 2023/2024 fica mais próximo e anima brasileiros; veja as novidades

Os concurseiros de plantão têm motivo para se animar! O aguardado concurso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) está caminhando a passos sólidos para o lançamento do edital.

Concurso ANAC: comissão é definida e vagas são abertas para especialistas em regulação de Aviação Civil

Conforme informações oficiais, a mais recente movimentação da ANAC incluiu a definição da comissão responsável pelo concurso. De acordo com informações divulgadas pela própria instituição, o grupo já foi constituído e sua divulgação é iminente.

Em suma, este concurso da ANAC visa o preenchimento de 70 vagas na carreira de Especialista em Regulação de Aviação Civil, cargo de nível superior. Contudo, uma excelente notícia acompanha essas vagas: o salário inicial é de R$ 16.413,35, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Requisitos e etapas do concurso

De modo geral, para concorrer a esse cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil, os candidatos devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior na área de formação correspondente. Bem como, deve estar devidamente registrado no órgão de classe pertinente (se necessário), entre outros requisitos a serem especificados no edital.

A autorização para a realização do concurso foi dada em 19 de julho, pela então ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck. Desse modo, com esse aval, o certame tem até janeiro de 2024 para publicar seu edital, o que perfaz um prazo de seis meses. E, uma vez que o edital seja disponibilizado, os candidatos podem esperar pela realização das provas de seleção dentro de um período máximo de dois meses.

Solicitação e vagas anteriores

No ano de 2023, em maio, a ANAC já havia feito uma solicitação para abertura de 256 vagas. Assim, abrangendo tanto cargos de nível médio quanto superior.

Concisamente, essa solicitação foi encaminhada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Desse modo, tinha como objetivo suprir tanto vagas atualmente desocupadas quanto posições que poderiam se abrir devido a futuras aposentadorias.



Retrospectiva do último concurso

Para compreender melhor o que esse novo concurso pode oferecer, é válido dar uma olhada no último concurso da ANAC, ocorrido em 2015. Pois naquela ocasião, a agência disponibilizou 150 vagas em cargos de nível médio e superior. As oportunidades se dividiam da seguinte maneira:

Nível superior

Analista Administrativo (25 vagas)

Especialista em Regulação de Aviação Civil (diversas áreas) (65 vagas)

Nível médio

Técnico Administrativo (15 vagas)

Técnico em Regulação de Aviação Civil (45 vagas)

Os vencimentos para os Analistas variavam de R$ 11.071,29 a R$ 11.974,49, enquanto para os Técnicos eram de R$ 5.689,52 a R$ 5.957,52. Além disso, as etapas de seleção daquele concurso envolviam provas objetivas, prova discursiva, prova de títulos e um curso de formação para os aprovados.

Uma importante oportunidade

Certamente, o novo concurso da ANAC se mostra como uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira de Especialista em Regulação de Aviação Civil.

Desse modo, com vagas atrativas e uma remuneração inicial interessante, vale a pena ficar atento ao lançamento do edital e iniciar uma preparação focada nas áreas de conhecimento relevantes. Assim, enquanto aguardamos mais informações, é sempre bom lembrar que uma boa preparação é o primeiro passo para o sucesso em concursos tão concorridos como este.

Estude e eleve suas chances de sucesso

Por isso, faça um cronograma de estudos e analise provas anteriores. Sendo assim, separe um tempo do seu dia para se dedicar a essa preparação. Com certeza, o planejamento do candidato faz muita diferença no resultado de um concurso público. Dessa maneira, poderá elevar grandemente suas chances de sucesso profissional.

Em suma, a jornada rumo ao sucesso no concurso da ANAC pode ser desafiadora, mas também é extremamente recompensadora. Mantenha-se persistente, ajuste sua abordagem conforme necessário e aprenda com cada etapa do processo.