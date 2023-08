Concurso ANEEL terá vagas para Especialista

Você quer trabalhar em um órgão federal com um papel fundamental na regulação e fiscalização do setor elétrico brasileiro? Então, você não pode perder essa chance: o governo autorizou a realização de um novo concurso ANEEL, que terá 40 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia. Neste artigo, vamos te mostrar por que esse é um dos concursos mais esperados e concorridos do ano, e como você pode se preparar para conquistar a sua vaga.

Vamos te dar todas as informações sobre esse concurso, como: a importância da ANEEL, as informações gerais do concurso, como fazer para se inscrever, como será a prova, quantas questões, conteúdos, entre outras informações.

Fique ligado e não deixe essa oportunidade passar!

A importância da ANEEL

A ANEEL tem sede em Brasília e conta com mais de 600 servidores públicos.

Trabalhar na ANEEL é uma oportunidade única de atuar em um órgão com uma grande relevância para o desenvolvimento econômico e social do país, além de oferecer uma excelente remuneração e benefícios.

Os servidores da ANEEL têm acesso a plano de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, adicional de qualificação e gratificação por desempenho. Além disso, os servidores da ANEEL têm a possibilidade de participar de cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, bem como de intercâmbios com outras instituições nacionais e internacionais.

As informações gerais do concurso

O concurso ANEEL foi autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação no dia 18 de julho de 2023, por meio da portaria n.º 3.265. O concurso terá 40 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, que exige nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 20.174,76.



O concurso será organizado pela Cebraspe, uma das principais bancas examinadoras do país. O edital ainda não foi publicado, mas a expectativa é que isso ocorra até o final do ano. Ou seja, prazo para a publicação do edital é de até seis meses, a partir da data da autorização do concurso.

O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova é de dois meses.

Esse é um dos concursos mais esperados e concorridos do ano por oferecer vagas para um cargo com uma alta demanda e uma baixa oferta no mercado. Além disso, o concurso ANEEL é uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar em um órgão com uma grande autonomia e prestígio no cenário nacional. Por isso, se você quer fazer parte desse time de excelência, não perca tempo e comece a se preparar hoje mesmo.

Como fazer para se inscrever

As inscrições para o concurso ANEEL serão feitas pela internet, no site da Cebraspe. Ainda não há uma data definida para o início e o término das inscrições, mas isso será informado no edital. A taxa de inscrição será de R$ 140,00.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma das cidades onde deseja realizar a prova escrita do concurso, que está previsto no edital.

A escolha da cidade de prova é muito importante, pois pode influenciar no seu desempenho e na sua classificação no concurso. Por isso, recomendamos que você escolha uma cidade que seja próxima da sua residência ou que tenha fácil acesso, para evitar imprevistos e atrasos no dia da prova.

Como será a prova

A prova escrita do concurso ANEEL será no dia 19 de dezembro de 2023, no período da tarde, com duração de quatro horas e meia. A prova terá 150 questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, haverá uma prova discursiva, que consistirá em uma peça técnica sobre um tema proposto pela banca.

Para ter a aprovação na prova escrita, o candidato deve acertar, no mínimo, 50% das questões objetivas e obter nota igual ou superior a cinco na prova discursiva. Os candidatos que passarem na prova escrita receberão a convocação para as demais etapas do concurso, as quais são: avaliação de títulos e curso de formação.

A prova escrita do concurso ANEEL é uma das mais difíceis e exigentes do país, por abranger uma grande quantidade e diversidade de conteúdos. Ademais, tem um alto grau de complexidade e profundidade.

Por isso, é essencial que você tenha uma boa preparação, com um plano de estudos eficiente, um material de qualidade e muita dedicação e disciplina. Você também deve fazer muitos exercícios e simulados para treinar o seu tempo, a sua resistência e a sua estratégia de prova.

Por fim, agora que você já está por dentro da oportunidade, não deixe de se inscrever e se preparar para garantir a sua vaga.