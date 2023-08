Concurso Anvisa terá 50 vagas, confira

Deseja ingressar na equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)? Se sim, fique atento às novidades, pois um novo concurso público está a caminho, após ter recebido a autorização do Ministério da Economia.

Neste artigo, apresentaremos uma visão abrangente do concurso da Anvisa, abordando as cargas disponíveis, as vagas oferecidas, os atrativos, as responsabilidades inerentes, as etapas do processo seletivo e as matérias abrangidas. Então, fiquem conosco!

Conhecendo a Anvisa

A Anvisa constitui uma autarquia de âmbito federal, vinculada ao Ministério da Saúde. Desse modo, o órgão tem como missão essencial de salvaguardar a saúde da população mediante a vigilância sanitária de produtos e serviços protegidos à sua vigilância.

Suas atribuições abarcam setores cruciais como medicamentos, alimentos, itens de beleza, produtos de limpeza, artigos médicos, bem como sangue, tecidos, órgãos humanos, serviços de saúde e pontos de entrada no país.

Delineamento dos Cargos do Concurso Anvisa

A seleção pública iminente da Anvisa objetiva o preenchimento de 50 vagas distribuídas em quatro diferentes cargas, cada qual exigindo níveis de escolaridade entre médio e superior. Assim, as remunerações iniciais oscilam entre R$ 7.648,17 e R$ 16.413,35. A seguir, detalhemos as cargas e suas responsabilidades:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Em primeiro lugar, exige formação superior. Oferece salário inicial de R$ 16.413,35. Então, confira as responsabilidades:

planejar, coordenar e executar ações de regulação e vigilância sanitária de produtos e serviços pertinentes à saúde pública;

fiscalizar a conformidade com as normas por parte dos atores do mercado regulamentado;

fornecer orientações a esses atores e ao público em geral; e,

promover estudos e pesquisas no campo da vigilância sanitária.



Analista Administrativo

Exige formação superior. A remuneração inicial é de R$ 15.050,25. Portanto, saiba quais são as atribuições:

experientes, coordenar e executivos atividades administrativas e logísticas associadas ao desempenho das competências constitucionais e legais atribuídas à Anvisa;

gerenciar projetos e processos;

criar e analisar documentos;

prestar assessoria à direção e às unidades organizacionais; e,

realizar pesquisas e estudos no âmbito administrativo.

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

Necessita de formação média. A remuneração inicial é de R$ 8.053,32. Assim, confira as responsabilidades:

oferecer suporte técnico especializado para as atividades de regulação, fiscalização, fiscalização e controle de instalações físicas, produção e distribuição de produtos e serviços sob vigilância sanitária;

instruir os atores do mercado regulamentado e público em geral; e,

executar demais tarefas fim inerentes à perícia da Anvisa.

Técnico Administrativo

Requer formação média. A remuneração inicial é de R$ 7.648,17. Desse modo, confira as atribuições:

executar atividades administrativas e logísticas financeiras relacionadas ao cumprimento das competências constitucionais e legais tributárias à Anvisa;

utilizar os recursos e ferramentas disponíveis para a execução dessas tarefas; e,

atender ao público interno e externo.

Importante mencionar que essas vagas foram autorizadas pelo Ministério da Economia para o concurso Anvisa. Entretanto, as necessidades do órgão ultrapassam essa oferta. Pois, a Anvisa solicitou, ao todo, 129 vagas ao governo federal.

Por conseguinte, existe a perspectiva de abertura de mais vagas ao longo da validade do concurso ou em um futuro próximo.

Estrutura do Concurso Anvisa

A organizadora do concurso Anvisa ainda não foi designada. Porém, estima-se que o edital será divulgado até fevereiro de 2022, respeitando o prazo estabelecido pela portaria de autorização. Dessa forma, o processo de seleção dos candidatos deve consistir em duas fases: a prova objetiva e a prova discursiva.

A prova objetiva deve conter 120 questões de múltiplas perguntas, distribuídas entre 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Enquanto, a prova discursiva deve requerer a elaboração de uma dissertação sobre um tópico relacionado à área de atuação do cargo.

No tocante às matérias exigidas na prova objetiva, elas compreendem:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Administração Pública;

Conhecimentos Específicos: Regulação e Vigilância Sanitária; Políticas Públicas de Saúde; Gestão da Qualidade; Gestão de Riscos; Epidemiologia; Bioestatística; Farmacologia; Toxicologia; Microbiologia; Imunologia; Parasitologia; Hematologia; Biologia Molecular; Genética; Biotecnologia; Biossegurança; Tecnologia de Alimentos; Engenharia Química; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Engenharia Biomédica; Engenharia Clínica; Engenharia de Produção; Engenharia Ambiental; Engenharia Sanitária; Física Médica; Radioproteção.

Preparando-se para o Concurso Anvisa

A preparação para o concurso Anvisa exige um planejamento de estudos sólido, que abranja todas as disciplinas do edital e seja adaptado ao seu ritmo e disponibilidade. Por exemplo, ter materiais de estudo de qualidade, atualizados e acompanhados ao conteúdo programático, são imprescindíveis.

Além disso, resolver diversas questões de edições anteriores da Anvisa e de outras agências reguladoras é uma estratégia essencial para consolidar o conhecimento e familiarizar-se com o estilo das provas.

Por fim, realizar simulados regularmente é igualmente crucial para avaliar o progresso, identificar pontos fortes e áreas de aprimoramento.

O concurso Anvisa se configura como uma excelente oportunidade para os interessados ??em ingressar na carreira pública de destaque. Afinal, conta com compensações financeiras atraentes. Sendo assim, não percam tempo e iniciem a jornada.