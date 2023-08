Concurso Bombeiros PB recebe inscrições a partir desta terça (01); 200 vagas para soldados

O concurso público para o Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba recebe a partir desta terça-feira, 01 de agosto, as inscrições dos interessados em participar do certame.

O prazo de inscrição fica aberto até o dia 30 de agosto, diretamente pela banca responsável pela organização do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Para participar, o candidato deve comprovar nível médio completo.

Vale citar que o edital de concurso para a Polícia Militar da Paraíba também foi divulgado. Clique aqui para mais informações.

Vagas e salários Bombeiros PB

Ao todo, o Corpo de Bombeiros da Paraíba oferece 200 vagas para contratação imediata ao cargo de soldado.

Confira a disponibilidade de vagas por comandos e regionais a seguir:

1º CRBM – João Pessoa

Masculino ampla concorrência: 52 vagas

Masculino cotas: 13 vagas;

Feminino ampla concorrência: 8 vagas;

Feminino cotas: 2 vagas.

2º CRBM – Campina Grande



Masculino ampla concorrência: 32 vagas

Masculino cotas: 8 vagas;

Feminino ampla concorrência: 4 vagas;

Feminino cotas: 1 vaga.

3º CRBM – Patos

Masculino ampla concorrência: 33 vagas

Masculino cotas: 9 vagas;

Feminino ampla concorrência: 22 vagas;

Feminino cotas: 1 vaga.

4º CRBM – Guarabira

Masculino ampla concorrência: 26 vagas

Masculino cotas: 7 vagas;

Feminino ampla concorrência:1 vaga;

Feminino cotas: 1 vaga.

O salário oferecido é de R$ 4.206,87 podendo chegar a R$ 6.510,87 com o acréscimo de R$ 2.304,00 referente ao Plantão Extra Remunerado.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível médio completo, além de possuir entre 18 e 32 anos de idade.

Também é necessário possuir estatura mínima de 1,60 (homens) e 1,55 (mulheres). Além disso, o candidato ainda deve comprovar os demais requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições Bombeiros PB

Os interessados em participar do concurso do Corpo de Bombeiros PB têm entre os dias 1 a 30 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto IBFC.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Quais as principais funções de um bombeiro?

Exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;

Respeitar a dignidade da pessoa humana;

Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;

Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;

Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;

Praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;

Empregar todas as suas energias em benefício do serviço;

Ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada;

Abster – se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;

Acatar as autoridades civis;

Cumprir seus deveres de cidadão;

Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

Garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir – se como chefe de família modelar;

Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro de bombeiro – militar;

Observar as normas de boa educação.

Etapas concurso Bombeiros PB

O concurso público para o Corpo de Bombeiros contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame Psicológico, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Saúde, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de outubro de 2023 nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira.

Os candidatos serão avaliados por meio de 80 questões de múltipla escolha, divididas entre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: 15 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Geografia e História da Paraíba: 10 questões;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol): 10 questões;

Noções de Informática: 10 questões;

Noções de Direito e Sociologia: 25 questões.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.