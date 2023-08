Concurso Bombeiros PE está autorizado, saiba mais

No dia 31 de julho, durante o lançamento do programa “Juntos Pela Segurança” do Governo do Estado, a governadora Raquel Lyra autorizou o aguardado Concurso Bombeiro PE. Neste artigo, exploraremos detalhes sobre o concurso, requisitos para participar, remunerações, etapas do processo seletivo e a importância desses profissionais para a sociedade.

Essa notícia representa uma grande oportunidade para quem sonha em ingressar na carreira pública. Visto que, serão ofertadas 2.700 vagas para os cargos de Soldado e Oficial no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Oportunidade e Remuneração

O Concurso Bombeiro PE oferece vagas para duas categorias:

Soldado, que requer ensino médio completo;

Oficial, destinado a candidatos com formação superior em qualquer área.

Serão disponibilizadas 600 vagas para Soldados e 60 vagas para Oficiais, com remunerações iniciais de R$ 2.819,88 para Soldados e R$ 9.007,56 para Oficiais. Além do salário, os servidores têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, gratificação, fardamento, plano de saúde e assistência psicológica, tornando a carreira ainda mais atrativa.

Requisitos e Perfil do Candidato

Para se tornar um Bombeiro PE, é necessário atender a alguns requisitos específicos para cada cargo.

Para concorrer à vaga de Soldado, o candidato precisa ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria “B”, altura mínima de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens, além de ter idade entre 18 e 28 anos.



Você também pode gostar:

Já para o cargo de Oficial, é exigido ensino superior em qualquer área, carteira de habilitação categoria “B”, altura mínima de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens, e idade entre 18 e 28 anos.

Edições Anteriores do Concurso Bombeiro PE

Para os interessados em se preparar para o concurso, é importante conhecer como foram as edições anteriores.

O último certame para Oficial ocorreu em 2018, com 20 vagas ofertadas. Já para o cargo de Soldado, o concurso aconteceu em 2017, com 300 vagas disponíveis.

Ambos os concursos seguiram etapas comuns, como prova objetiva, prova discursiva, exames de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, curso de formação e investigação social.

Etapas do Processo Seletivo

A prova objetiva é a primeira fase do processo seletivo, com questões de múltipla escolha que avaliam o conhecimento dos candidatos em diversas disciplinas. Sendo essas: Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação Específica.

A prova discursiva é a oportunidade para os candidatos demonstrarem habilidades de escrita, sendo geralmente uma redação dissertativa.

Após essa fase, os aprovados são submetidos a exames de aptidão física, que avaliam a capacidade física dos candidatos para o desempenho das funções de bombeiro. Além disso, há avaliação psicológica e exames médicos para garantir que os aprovados estejam em condições adequadas para o trabalho.

A fase de curso de formação é essencial para preparar os candidatos para as atividades específicas da carreira, como resgate, combate a incêndios e salvamento.

Por fim, a investigação social tem o intuito de verificar a idoneidade dos candidatos e garantir que eles tenham o perfil necessário para serem integrantes da corporação.

O que faz o bombeiro nas funções de Soldado e Oficial?

O concurso para Bombeiro nas funções de Soldado e Oficial é uma chance única de ingressar em uma carreira nobre, onde sua dedicação e comprometimento farão a diferença na vida de milhares de pessoas.

Como Soldado, você estará na linha de frente do atendimento às emergências, sendo a esperança para aqueles que necessitam de socorro. Já na posição de Oficial, além de vivenciar as experiências emocionantes e desafiadoras do dia a dia. Deste modo, você terá a oportunidade de liderar equipes e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais segura e resiliente.

Além disso, o Corpo de Bombeiros oferece ótimas condições de trabalho, capacitações constantes e oportunidades de crescimento profissional. Seja parte de uma instituição admirada e respeitada, onde o trabalho árduo e dedicado é recompensado com a satisfação de auxiliar o próximo e proteger a comunidade.

Desta forma, o Concurso Bombeiro PE representa uma oportunidade única para aqueles que desejam fazer parte de uma instituição valorosa, dedicada à proteção e salvamento de vidas. As vagas ofertadas para os cargos de Soldado e Oficial atraem candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Visto que, as remunerações e benefícios oferecidos tornam a carreira ainda mais atrativa.

A preparação para o concurso requer esforço, disciplina e dedicação, mas a recompensa é a possibilidade de fazer parte de uma corporação respeitada e essencial para a segurança da sociedade.

Ademais, importância dos Bombeiros Militares de Pernambuco é indiscutível, e aqueles que escolherem seguir essa carreira terão a oportunidade de servir ao próximo e deixar um legado de bravura e compromisso com a vida.

Por fim, se você tem o perfil para ser um Bombeiro PE, não perca essa oportunidade e inicie sua preparação quanto antes!