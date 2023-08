Concurso Câmara dos Deputados avança e edital com 140 vagas pode sair em breve

O concurso Câmara dos Deputados avança mais uma fase e edital pode sair nos próximos dias. Ao todo serão 140 vagas.

O certame já conta com banca contratada. O extrato de licitação foi publicado nesta segunda-feira, 14 de agosto. A FGV será a empresa responsável.

Pois bem, as provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil. Já as provas, serão realizadas em dois dias, dois domingos distintos.

Como serão as provas do concurso Câmara dos Deputados

Veja os detalhes das provas nos dias que serão aplicados:

1° domingo

Provas objetivas e discursiva de Analista Legislativo, nas atribuições de: Assistente Social Contador Enfermeiro Farmacêutico Informática Legislativa Médico Técnico em Material e Patrimônio.

de Analista Legislativo, nas atribuições de: Provas objetivas de Analista Legislativo na atribuição Consultoria: Consultoria Legislativa Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira).

de Analista Legislativo na atribuição Consultoria:

2° domingo

Provas objetivas e discursiva de Analista Legislativo na atribuição:

de Analista Legislativo na atribuição: Provas discursivas de Analista Legislativo – atribuição Consultoria Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira).

de Analista Legislativo – atribuição Consultoria

O certame já conta com banca organizadora. A FGV foi a empresa contratada e ao todo são 140 vagas.



Vagas concurso da Câmara dos Deputados

Foram liberadas 140 vagas para nível superior no cargo de analista legislativo em diversas áreas de atuação. O salário inicial é de R$ 21.178,59, já com o auxílio-alimentação de R$ 982,29.

As oportunidades serão divididas do seguinte modo:

consultoria legislativa – 32 vagas

assistente social – 2 vagas

consultoria de orçamento e fiscalização financeira – 2 vagas

contador – 3 vagas

enfermeiro – 2 vagas

farmacêutico – 1 vaga

analista de informática legislativa – 30 vagas

médico – 15 vagas

técnica legislativa – 33 vagas

técnico em material e patrimônio – 20 vagas

Sobre os benefícios serão:

assistência pré-escolar de R$ 743,08

assistência médica e odontológica de R$ 271,98

auxílio-transporte

O concurso lançará quatro editais diferentes para os seguintes cargos:

Analista Legislativo – atribuições: Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio;

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira);

Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa;

Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

Como serão as provas do concurso da Câmara dos Deputados ?

O concurso vai contar com provas objetivas e discursivas sobre conhecimentos gerais, específicos e conhecimentos da norma culta da língua portuguesa.

Sobre o quantitativo de disciplinas de cada cargo são:

Para Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por 4 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 7 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuições: Médico, Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por 5 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuições: Contador, Técnica Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio, composta por 7 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuição Informática Legislativa, composta por 6 disciplinas.

Já na parte de conhecimentos específicos:

Para Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por questões ou itens relacionados às 20 (vinte) áreas de especialidade;

Para Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 3 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuição: Médico, composta por questões ou itens relacionados a 5 (cinco) áreas de especialidade;

Para Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por questões ou itens de acordo com cada um dos cargos;

Para Analista Legislativo – atribuições: Contador e Técnica Legislativa, composta por 6 disciplinas, e Técnico em Material e Patrimônio, 5 disciplinas;

Para Analista Legislativo – atribuição Informática Legislativa, composta por disciplinas correlatas à área da tecnologia da informação.

Como foi o último concurso da Câmara dos Deputados

Aconteceu em 2014 e foram ofertadas 113 vagas para técnicos e analistas. No caso de técnico foram oferecidas 60 vagas para a área de polícia legislativa, com exigência de ensino médio

