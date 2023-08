Concurso Câmara dos Deputados contará com provas nas capitais

A Câmara dos Deputados autorizou a realização de um novo concurso público para preenchimento de 140 vagas exigindo graduação no cargo de analista legislativo.

Ao obter a aprovação pela Mesa Diretora no dia 24 de maio, a decisão teve como justificativa a necessidade de recomposição da equipe. Assim como, o preenchimento de cargos vagos e a previsão de aposentadorias até o ano de 2026.

Dessa maneira, o concurso foi autorizado em 24 de maio de 2023 e a publicação foi feita na edição extra do Diário da Câmara dos Deputados.

Cargos, escolaridade e distribuição das vagas do concurso Câmara dos Deputados

As vagas oferecidas são para a função de analista legislativo, exigindo nível superior, totalizando 140 vagas. Enquanto, 5% das vagas serão para pessoas com deficiência e 20% para aqueles que se autodeclarem negros ou pardos.

Portanto, confira a distribuição das vagas:

Assistência Social: 2 vagas;

Consultor Legislativo: 32 vagas;

Consultor de orçamento e fiscal financeiro: 2 vagas;

Contabilidade: 3 vagas;

Enfermagem: 2 vagas;

Farmácia: 1 vaga;

Analista de Informática Legislativa: 30 vagas;

Medicina: 15 vagas;

Técnico Legislativo: 33 vagas;

Técnico em Material e Patrimônio: 20 vagas.

Banca e provas



Você também pode gostar:

A comissão para coordenar as atividades do concurso foi formada em 15 de junho e os nomes foram divulgados na portaria Nº 133 da Câmara dos Deputados. Sendo assim, o projeto básico que norteou a seleção da banca foi publicado no dia 25 de julho.

A Fundação Getúlio Vargas foi escolhida para realizar o concurso, e a efetiva contratação dependerá de tramitação na Câmara.

As provas objetivas e discursivas, serão realizadas nas capitais brasileiras, em 2 domingos, para os diferentes cargos. Então, as provas objetivas serão formadas por questões de conhecimentos gerais e específicos, e haverá provas discursivas para algumas áreas.

Próximos passos para o certame

A Câmara dos Deputados ainda deve formalizar a efetiva contratação da fundação escolhida para a elaboração do edital. Pois, o Orçamento de 2023 já prevê verba para o concurso, o que demonstra o compromisso do órgão com o preenchimento das vagas e a renovação de seus quadros.

O concurso da Câmara dos Deputados é uma excelente oportunidade para profissionais de nível superior que buscam ingressar no serviço público, atuando em uma instituição de relevância no cenário político do país. Aliás, a diversidade de áreas oferecidas permite que candidatos de diferentes formações possam participar, ampliando as chances de sucesso na seleção.

Com isso, os interessados devem estar atentos às publicações oficiais e ao edital, que trará detalhes sobre os requisitos para cada cargo. Assim como, conteúdo programático, cronograma das etapas e demais informações relevantes para o processo seletivo.

Portanto, ao preparar-se com antecedência, buscar conhecimento específico e aprofundar-se nos temas pertinentes a cada área são medidas essenciais para garantir um bom desempenho na prova. E assim, conquistar a tão sonhada vaga no quadro de servidores da Câmara dos Deputados.

Detalhando o processo seletivo do concurso Câmara dos Deputados

O concurso da Câmara dos Deputados é organizado pela Fundação Getúlio Vargas, instituição renomada no cenário dos concursos públicos no Brasil. Dessa maneira, a seleção será composta por diferentes etapas, incluindo provas objetivas e discursivas, além de análise de títulos para alguns cargos específicos.

As provas objetivas terão questões de conhecimentos gerais e específicos, abrangendo temas relevantes para cada área de atuação. Enquanto, as provas discursivas exigirão dos candidatos a elaboração de dissertações sobre temas técnicos. Logo, demonstrando a capacidade de argumentação e domínio da língua portuguesa.

Desafios e oportunidades futuras

O concurso da Câmara dos Deputados representa não apenas uma oportunidade para os candidatos que almejam ingressar no serviço público, mas também um desafio para a própria instituição.

Com a chegada de novos profissionais qualificados, a Câmara dos Deputados poderá fortalecer seu corpo técnico e legislativo. Dessa maneira, ampliando sua capacidade de análise e formulação de políticas públicas.

É fundamental que a instituição valorize e ofereça condições adequadas de trabalho aos seus servidores, buscando a retenção de talentos e o desenvolvimento de uma equipe comprometida com a missão institucional.

O concurso da Câmara dos Deputados representa uma oportunidade ímpar para profissionais de nível superior que desejam atuar no serviço público. Afinal, contribui para o aprimoramento do processo legislativo e para o fortalecimento da democracia.

Para os candidatos, a preparação e o empenho são fundamentais para alcançar o sucesso na seleção. Por isso, estudar com dedicação, buscar materiais de qualidade e desenvolver habilidades relevantes são estratégias que podem fazer a diferença no momento da prova.

Por fim, cabe à Câmara dos Deputados garantir a transparência e a lisura do processo seletivo. Dessa forma, assegurando a igualdade de oportunidades a todos os candidatos e a escolha dos melhores profissionais para integrar seu quadro técnico e legislativo.

Que o concurso da Câmara dos Deputados seja um marco de excelência e comprometimento com o serviço público, contribuindo para o fortalecimento da instituição e para o desenvolvimento do país.