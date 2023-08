Concurso CFBM avança e contrata banca; veja!

O concurso CFBM ( Conselho Federal de Biomedicina) anuncia que a seleção avançou e escolheu a banca organizadora. Mediante decisão, o certame torna-se iminente.

O extrato de contrato foi publicado na edição do dia 02 de agosto de 2023 do Diário Oficial da União. A contratação da organizadora se deu por meio de dispensa de licitação.

A banca escolhida foi o o Instituto de Apoio à Gestão Educacional (IGEDUC). Vale lembrar que o quantitativo e as vagas ainda não foram divulgadas, mas espera-se que as oportunidades sejam para médio e superior.

O certame informa prazo para realização das provas, 03 de dezembro de 2023.

O último edital saiu em 2018 e ofertou o total de 100 vagas para para os cargos de Agente Administrativo, Técnico em Arquivo e Técnico em T.I. Além das oportunidades imediatas, o certame ofertou também cr- cadastro reserva.

Os salários, na época, puderam chegar a R$ 3,2 mil. Confira lista de benefícios:

Os requisitos variam de acordo com o cargo. Confira:

Agente Administrativo: Certificado de conclusão de nível fundamental.

Técnico em T.I.: Certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Tecnologia da Informação ou de nível médio acrescido de curso na área de Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes. Serão aceitos, também, cursos de graduação concluídos na área de Tecnologia da Informação.

Técnico em Arquivo: Certificado de conclusão de nível médio profissionalizante em Arquivo, ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio acrescido de curso técnico na área, com carga horária mínima de 100 horas/aula; ou estudante de curso de nível superior, em nível de graduação em Arquivologia, desde que tenha cumprido a carga horária mínima de 1.110 horas/aula; ou que comprove no mínimo 5 anos ininterruptos de atividade ou 10 anos intercalados.

Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva com os seguintes temas:

Conhecimentos Básicos (40 questões):

Conhecimentos Complementares (20 questões):

Conhecimentos Específicos (60 questões).

Ao todo foram 120 questões.

O concurso CREFITO MG ( Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região- Minas Gerais) anuncia que saiu edital para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan entre os dias 14 de agosto e 10 de outubro de 2023 . As taxas variam a depender do cargo escolhido, sendo de:

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

Vagas concurso CREFITO MG

Ao todo são 188 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva no concurso CREFITO MG. Confira as oportunidades a seguir:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Administrativo(a) 04 + 40 CR R$ 3.282,37 + benefícios Técnico(a) de Arquivo 20 CR R$ 3.282,37 + benefícios

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Administrativo(a) 03 + 40 CR R$ 4.595,32 + benefícios Agente Fiscal

(Fisioterapeuta) 01 + 20 CR R$ 8.534,17 + benefícios Analista de Recursos

Humanos 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Diagramador(a)/Designer

Gráfico(a) 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Jornalista 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios

Como serão as provas do concurso CREFITO MG?

As provas estão marcadas para 26 de novembro por meio destas etapas:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório

A fase objetiva vai contar com 40 questões divididas entre questões de conhecimentos gerais e específicos.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, e não obtiver nota 0 (zero) em quaisquer das disciplinas integrantes das Provas.

O certame vai contar com prova discursiva diferente do cargo escolhido.

A prova discursiva para os cargos de nível superior será constituída da elaboração de 1 (uma) dissertação. Já para os cargos de nível médio a etapa será constituída da elaboração de 1 (uma) redação, a partir de uma única proposta, sobre assunto de interesse geral.

De acordo com o edital, a dissertação e a redação deverão observar os limites mínimos de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 1 (um) ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação.

Edital aqui