Concurso CORREIOS com até 7 MIL VAGAS: quando sairá Edital?

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) , popularmente conhecida como CORREIOS, é uma das instituições mais importantes do país, responsável pela integração nacional e prestação de serviços essenciais à população. Recentemente, a empresa confirmou a possibilidade de um novo concurso.

Novo Concurso Correios

Com a recente autorização da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para a abertura de 8.146 vagas para concursos em 2023, os Correios figuram na lista de possíveis empresas a receber um novo aval. A ECT desempenha um papel primordial na logística e função social do Brasil, devido à sua presença em todo o território nacional.

Importância dos Correios para o Governo

Os Correios representam uma empresa de grande relevância para a integração do país, marcando presença em todos os municípios brasileiros. Em muitos desses municípios, que não possuem agências bancárias, são a única instituição a atender moradores e negócios locais.

Necessidade de Novos Concursos

A necessidade de novos concursos se justifica pela perda de servidores dos órgãos e empresas públicas nos últimos anos, bem como o risco para a execução de serviços por elas oferecidos à população. A ministra Esther Dweck está em busca de orçamento para, pelo menos, dobrar o número de vagas já autorizadas para concursos federais em 2023.

Atualmente, a estatal conta com 86.700 empregados em atividade, mas possui um quantitativo máximo de 94.490 aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI). Isso significa que 7.790 cargos estão vagos, reforçando assim a necessidade de um novo edital para os Correios.

Carreiras dos Correios



Para quem deseja se preparar para um futuro concurso, eis algumas carreiras de ingresso e seus requisitos e salários:

Carreira de nível médio

Agente de Correios

Salário inicial: a partir de R$2.179,25

Carreira de nível superior

Analista de Correios

Salário inicial: a partir de R$6.333,54.

Benefícios Adicionais Correios

Além do salário, servidores dos Correios têm benefícios adicionais:

Vale-cesta no valor de R$ 295,77;

Vale-refeição/alimentação no valor que varia entre: R$ 1.039,50 a R$ 1.228,50;

Vale-transporte;

Plano de saúde.

Estamos ansiosos para ver quais oportunidades o próximo concurso dos Correios trará para os concurseiros de todo o Brasil!

A possibilidade de um novo concurso dos Correios é uma excelente notícia para os concurseiros e para a população brasileira. Com a abertura de novas vagas, a empresa poderá continuar prestando seus serviços essenciais com qualidade e eficiência. Agora, é aguardar a publicação do edital, que ainda não tem previsão, e já iniciar os estudos.

Quando foi o último concurso dos Correios?

O último concurso Correios aconteceu em 2011 e foi para o cargo de Carteiro. Contudo, em 2012, os Correios pediram 13.727 vagas para o Ministério das Telecomunicações, sendo 10 mil para uma nova seleção e as demais para chamar os aprovados do ano anterior.

Em 2016, a estatal anunciou um novo certame. Na ocasião, as oportunidades seriam para agente de correios, de nível médio, nas atividades de carteiro e operador de triagem e ao todo foram 2 mil vagas.

Apesar de todos os trâmites, o concurso não avançou, portanto, não saiu do papel. Entretanto, em 2017 aconteceu um certame voltado para área de Segurança do Trabalho. Ao todo foram 88 vagas para os níveis médio/técnico e superior. O edital ainda contou com vagas para Medicina, Enfermagem, Engenharia e Segurança do Trabalho.