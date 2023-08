Concurso CRA RJ tem banca definida, veja detalhes do certame

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA RJ) está mais próximo de realizar um novo concurso público. Isso porque o órgão definiu a banca organizadora que será responsável pelo certame. Assim, trata-se do Instituto Selecon, que foi contratado através de isenção de licitação, conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 5 de dezembro.

O concurso CRA RJ visa preencher vagas para cargos de níveis médio e superior, nas áreas administrativa, fiscal e técnica. Pois, como o certame ainda está em processo e definição de banca, não houve a publicação dos cargos, as vagas e os salários que serão ofertados.

No entanto, ainda se espera que sejam similares aos do último concurso, realizado em 2015. Então, confira mais detalhes sobre o novo processo seletivo.

Resumo do último concurso CRA RJ de 2015

Na ocasião, foram oferecidas 15 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de Administrador, Advogado, Contador, Fiscal Administrador, Técnico Administrativo e Técnico em Informática. Enquanto, os salários variaram de R$ 2.458,48 a R$ 7.508,902.

O concurso do CRA RJ em 2015 foi organizado pela Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), por intermédio da Organizado pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ)

O que é e para que serve o CRA RJ?

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA RJ) é um órgão consultivo e orientador que fiscaliza o exercício da profissão de administrador no estado do Rio de Janeiro. Desse modo, o CRA RJ tem a função de defender os direitos dos administradores e garantir o cumprimento da legislação que regulamenta a profissão.

Além disso, o Conselho também tem como atribuições:

Expedir carteiras profissionais e registros aos administradores;

Assim como, julgar infrações e impor penalidades aos profissionais que desrespeitarem o código de ética da profissão;

Promover cursos, palestras, seminários e eventos sobre temas relacionados à administração;

Editar normas e resoluções sobre assuntos de interesse da classe;

Manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais da área de administração;

Prestar assessoria e consultoria aos órgãos públicos e privados sobre questões de administração.



Você também pode gostar:

O CRA RJ é composto por um plenário formado por conselheiros efetivos e suplentes eleitos pelos administradores registrados no órgão. Aliás, o plenário elege a diretoria executiva, composta pelo presidente, vice-presidente, diretor administrativo-financeiro, diretor de fiscalização e registro e diretor de desenvolvimento institucional.

O que esperar da prova elaborada pelo Instituto Selecon?

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) é a empresa responsável por organizar o concurso da CRA RJ. A propósito, é uma empresa especializada em concursos públicos e processos seletivos, que atua desde 2006 no mercado nacional.

A empresa já realizou mais de 100 concursos para diversos órgãos públicos, como prefeituras, câmaras municipais, conselhos profissionais, institutos federais, entre outros.

O Selecon é reconhecido pela qualidade e transparência dos seus serviços, que incluem desde a elaboração do edital até a homologação do resultado final. Aliás, a banca organizadora conta com uma equipe qualificada e experiente, formada por professores, psicólogos, pedagogos, advogados e técnicos em informática.

A prova elaborada pelo Selecon costuma ser composta por questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A prova também pode incluir uma prova discursiva (para os cargos de nível superior) e uma avaliação de títulos (para todos os cargos).

As questões da prova são elaboradas com base nos conteúdos programáticos definidos no edital do concurso. Desse modo, os critérios de correção e pontuação também se estabelece pelo edital. A saber, a aplicação da prova acontece em um único dia e tem duração de três ou quatro horas.

Como se preparar para a futura prova do CRA RJ feita pelo Selecon?

Para se preparar para a prova elaborada pelo Selecon, é recomendável que o candidato:

Leia atentamente o edital do concurso e conheça os requisitos, as vagas, os cargos, os salários e os conteúdos programáticos;

Em seguida, faça um cronograma de estudos que organize o seu tempo e defina as suas metas;

Estude com foco e atenção, evitando distrações e interrupções;

Revisar o que você aprendeu, usando diferentes recursos e seguindo um cronograma;

Resolver questões de provas anteriores ou simulados sobre a matéria;

Por fim, aplicar o que você aprendeu na prática, realizando atividades que envolvam a aplicação dos conhecimentos.

O concurso CRA RJ está cada vez mais próximo de se realizar. Assim, com a definição da banca organizadora, o próximo passo é a divulgação do edital, que deve ocorrer em breve. Por isso, é importante que os interessados em participar do certame iniciem a sua preparação o quanto antes.

Neste artigo, mostramos os detalhes do concurso CRA RJ, como os cargos, as vagas, os salários, as etapas, as atribuições e as dicas de estudo. Desse modo, esperamos que as informações sejam úteis para você.

E se você quiser saber mais sobre o concurso CRA RJ ou outros concursos públicos, continue acompanhando o nosso blog.

Até a próxima!