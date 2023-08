Concurso CREFITO 14º prorroga prazo de inscrições; mais de 400 vagas com salários até R$ 6,1 mil

As inscrições para o concurso público do CREFITO 14ª Região, que abrange o estado do Piauí, foram prorrogadas.

Agora, os interessados têm até o dia 06 de setembro para realizar a candidatura no certame destinado a contratação de profissionais em diversas áreas.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do concurso público, e efetuar a participação sob o valor de uma taxa que varia entre R$ 68 e R$ 78.

Lembrando, no entanto, que o prazo para solicitar a isenção já está encerrado.

Vale destacar também que, com a prorrogação das inscrições, a data da prova objetiva foi alterada para o dia 08 de outubro e não mais para o dia 03 de setembro, conforme previsto anteriormente.

Clique aqui para conferir o cronograma do concurso CREFITO 14 atualizado.

Vagas e salários CREFITO 14ª Região

O CREFITO 14ª Região oferece, por meio de concurso público, 425 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico



Assistente administrativo – 1 vaga;

Auxiliar administrativo – 2 vaga;

Técnico em informática – CR.

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio/técnico variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.800,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Agente fiscal – 2 vagas;

Analista administrativo – contador – 1 vaga;

Analista administrativo – tecnologia da informação – 1 vaga;

Analista administrativo – 1 vaga;

Analista administrativo – jornalista – 1 vaga;

Diagramador/designer gráfico – CR;

Procurador jurídico – 1 vaga;

Produtor de vídeo – CR.

Já para os cargos de nível superior as remunerações vão de R$ 2.969,70 a R$ 6.125,80 dependendo do cargo por mês para uma jornada de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve atender aos seguinte requisitos:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II do edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art.37 da Constituição Federal;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo;

Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

Cumprir as determinações do edital.

Inscrições Concurso CREFITO 14ª Região

Os interessados em participar do concurso público para o CREFITO 14ª Região devem realizar a inscrição até o dia 06 de setembro de 2023 diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 68,00 e R$ 78,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso CREFITO 14ª Região

O concurso público para a CREFITO da 14ª Região contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para os cargos de nível superior.

As aplicações das provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 08 de outubro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.