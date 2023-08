Concurso CRT SP tem edital iminente, saiba mais

Você está em busca de uma oportunidade no serviço público? Então fique atento ao concurso do CRT-SP, que está com a banca definida e deve publicar o edital em breve. O concurso terá a organização pelo Instituto Quadrix, e oferecerá vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.700,00 a R$ 5.748,10, além de benefícios.

Neste artigo, você vai saber tudo sobre o concurso CRT-SP, como os cargos, as vagas, os requisitos, as etapas, o conteúdo programático e as dicas de estudo. Acompanhe!

O que é o CRT-SP?

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP) é uma autarquia federal que possui o objetivo de fiscalizar e orientar o exercício profissional dos técnicos industriais em diversas áreas, como Mecânica, Eletrotécnica, Edificações, Telecomunicações, entre outras.

O CRT-SP teve sua criação em 2018, após a extinção do antigo sistema CREA/CONFEA, que englobava os técnicos industriais e os engenheiros. O CRT-SP faz parte do Sistema CFT/CRTs, que abrange os conselhos federais e regionais dos técnicos industriais em todo o país.

Quais são os benefícios do concurso CRT-SP?

Além dos salários atrativos, os aprovados no concurso CRT-SP terão direito aos seguintes benefícios: vale Refeição, no valor de R$ 726,00 por mês, Plano de Cargos e Salários, além de vale-transporte.

Quais foram as etapas do concurso anterior do CRT-SP?



Saber como foi o concurso anterior dá uma ideia de como pode ser o novo certame. O concurso CRT-SP foi composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva teve duração de três horas, sendo aplicada em data a ser definida pelo edital.

A prova objetiva teve 50 questões de múltipla escolha, sendo:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões;

Legislação: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato teve que obter pelo menos 50% de acertos do total da prova.

A prova discursiva consistiu na elaboração de uma redação sobre um tema relacionado ao cargo pretendido. A redação deveria ter entre 20 e 30 linhas, tendo com avaliação quanto à adequação ao tema proposto, à estrutura textual, à coerência e à coesão argumentativa, à correção gramatical e à norma culta da língua portuguesa.

Para ser aprovado na prova discursiva, o candidato deveria obter pelo menos 50% da pontuação máxima prevista para essa etapa.

O que esperar das questões do Instituto Quadrix?

O Instituto Quadrix é a banca organizadora do concurso CRT-SP, e também de outros concursos de conselhos profissionais. Dessa forma, o Instituto Quadrix tem um estilo de cobrança que exige do candidato conhecimento teórico e capacidade de interpretação.

A banca Quadrix tem um perfil que se assemelha a da Cebraspe, mas com um grau de exigência menor. As provas são no modelo certo ou errado, e cada item errado desconta meio ponto. As provas costumam ser longas e focadas em interpretação de texto. Além disso, a banca Quadrix cobra bastante legislação específica dos conselhos profissionais, informática e redação.

As questões costumam ser diretas, objetivas e com enunciados curtos. No entanto, isso não significa que sejam fáceis, pois a banca pode apresentar pegadinhas, distratores e alternativas semelhantes.

Para se sair bem nas questões do Instituto Quadrix, é preciso estudar o conteúdo programático com atenção, resolver muitos exercícios da banca e ficar atento aos detalhes do enunciado e das alternativas. Além disso, é importante ter uma boa gestão do tempo na prova, por serem muitas questões para responder em pouco tempo.

Como se preparar para o concurso CRT-SP?

Para se preparar para o concurso CRT-SP, é fundamental ter um bom planejamento de estudos, que contemple todas as disciplinas do edital, com foco nas que têm maior peso na prova.

Além disso, é importante resolver questões e simulados da banca organizadora, a qual é o Instituto Quadrix, para se familiarizar com o estilo e o nível de cobrança das questões. Outra dica é revisar os conteúdos periodicamente, para fixar melhor o aprendizado e evitar o esquecimento.

O concurso CRT-SP é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público e trabalhar em um órgão que fiscaliza e orienta os profissionais técnicos industriais no estado de São Paulo.

O concurso está com a banca definida e deve publicar o edital em breve. Ademais, o concurso oferecerá 108 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.700,00 a R$ 5.748,10, além de benefícios. As etapas do concurso serão prova objetiva e prova discursiva.

Agora que você já sabe sobre o Concurso CRT SP, comece a se preparar imediatamente, afinal, quanto maior a preparação, maior é a possibilidade de acertar questões e passar nas provas.