Concurso da Assembleia Legislativa anuncia edital com 150 vagas

O concurso da Assembleia Legislativa deve sair em breve. O presidente da Casa, Bruno Peixoto, anunciou sobre as vagas e como os cargos serão distribuídos.

Vale lembrar que os preparativos para a realização do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás no ano de 2024 estão em estágio avançado, conforme declaração do presidente.

A formação de uma comissão organizadora para selecionar a banca examinadora já foi autorizada. O propósito dessa seleção é a substituição de pessoal comissionado por meio desse processo seletivo.

Vagas concurso da Assembleia Legislativa

Ao todo serão 150 vagas que serão divididas da seguinte forma:

polícia legislativa (22 vagas);

serviços gerais (80);

T.I. (15); e

auditoria de contas (10).

Situação atual

No momento, a instituição possui somente 411 funcionários concursados em comparação com 1.100 contratados por meio de comissão. O presidente expressou a intenção de reduzir a quantidade de pessoal comissionado para permitir a contratação de funcionários efetivos.

Nos gabinetes, existem atualmente 3.800 cargos comissionados para atender 41 deputados.



Esses cargos são ocupados mediante indicação direta dos parlamentares eleitos e têm vigência durante o período legislativo.

Outros concursos da Assembleia Legislativa

O concurso ALE TO ( Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins) pode ser liberado em breve. Sobre o assunto, o presidente da Casa esclareceu vários pontos.