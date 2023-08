Concurso da Assembleia Legislativa deve sair nos próximos dias; 100 vagas previstas

redação de atas e revisão de debates – 4 vagas

direito – 4 vagas

contabilidade – 4 vagas

tecnologia da informação – 4 vagas

comunicação social – 4 vagas

biblioteconomia – 1 vaga

Outros concurso da Assembleia Legislativa

Além do concurso ALEPI, o concurso ALE RS (Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul) está sendo um dos mais esperados para contratação de efetivos.

Contudo, a Casa informou que haverá também contratação para temporários. A autorização para as oportunidades foi divulgada no diário oficial do estado da última sexta-feira, 14 de julho.

Os que aguardam o edital para fixos, o certame já conta com comissão. O grupo será responsável pelo andamento e escolha da banca.

Vagas concurso ALE RS

Para os temporários serão 3 vagas para os seguintes cargos:

engenheiro civil – 1 vaga

engenheiro mecânico – 1 vaga

arquiteto – 1 vaga

A contratação será por um ano, com prorrogação, caso haja necessidade. No que se refere aos efetivos, os salários poderão chegar a quase R$ 30 mil.

No caso de ensino médio, as oportunidades serão para as seguintes opções:

agente de polícia legislativa

técnico legislativo

A remuneração inicial, para os dois cargos do concurso ALE RS, será de R$ 6.705,18.