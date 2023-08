Concurso da Assembleia Legislativa será retomado nos próximos dias

Mais oportunidades serão liberadas nos próximos dias. Dessa, o concurso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina anuncia que será retomado.

O avanço aconteceu por meio da alteração na comissão organizadora. Os novos nomes foram divulgados por mio do Díário Oficial.

A principal função da comissão é orientar e acompanhar, em todas as suas fases, o concurso público destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal da Alesc. Confira os servidores que integram a comissão organizadora:

Janaina Mella, que a presidirá; Gutieres Baron; Juliana Schappo Fermino; Larissa Garcia Martins; e Elias Amaral dos Santos.

A suspensão aconteceu em fevereiro deste ano com o principal intuito de adequar os requisitos de ingresso e especificações dos cargos, em especial de analista de sistemas.

Vagas concurso da Assembleia Legislativa

Como mencionado são 29 oportunidades. Confira a seguir a tabela com as vagas ofertadas no concurso ALESC:

Cargos Vagas Remuneração* Analista Legislativo III 05 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Analista de Sistema 08 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Engenheiro Civil 01 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Médico do Trabalho 01 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Administração 04 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Direito 05 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Contabilidade 03 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Economia 02 R$ 11.660,45

Além dos valores acima, os servidores ainda tem direito ao benefício de auxílio alimentação no valor de R$ 2.014,86, bem como o adicional de Auxílio-saúde, concedido na forma de auxílio financeiro mensal, para fins de ressarcimento das despesas mensais com plano único de saúde, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário.



Requisitos do concurso ALESC



Os candidatos precisam comprovar os requisitos específicos de cada cargo. Sendo eles:

Analista Legislativo III – graduação em qualquer área de formação;

graduação em qualquer área de formação; Analista Legislativo III – Analista de Sistemas: graduação na área de informática;

graduação na área de informática; Analista Legislativo III – Engenheiro Civil: graduação em Engenharia Civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional;

graduação em Engenharia Civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional; Analista Legislativo III – Médico do Trabalho: graduação em em Medicina com Residência em Medicina do Trabalho (credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica) ou especialização em Medicina do Trabalho, além de registro profissional no órgão de classe;

graduação em em Medicina com Residência em Medicina do Trabalho (credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica) ou especialização em Medicina do Trabalho, além de registro profissional no órgão de classe; Consultor Legislativo – Administração: graduação em Administração;

graduação em Administração; Consultor Legislativo Direito – graduação em direito;

graduação em direito; Consultor Legislativo Contabilidade – graduação em contabilidade; e

graduação em contabilidade; e Consultor Legislativo Economia – graduação em economia.

Provas concurso da Assembleia Legislativa

As provas terão novas datas. O certame será dividido em duas etapas:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório; e

, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Ao todo são 100 questões, divididas entre 50 de Conhecimentos Básicos e 50 questões de Conhecimentos Específicos, com 5 alternativas cada e apenas uma resposta correta. Para ser aprovado, o candidato do concurso ALESC precisa alcançar os seguintes pontos:

no mínimo, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Básicos; e

no mínimo, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

A avaliação de títulos será aplicada para aqueles aprovados na fase anterior. A pontuação varia a depender do documento apresentado.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Outros concursos da Assembleia Legislativa

O concurso ALEPI ( Assembleia Legislativa de Piauí) pode ser liberado nos próximos dias, o anúncio se deu por meio do presidente da Casa, o deputado Franzé Silva (PT).

Com isso, reiterou que o edital será liberado em agosto. Serão 400 vagas. Contudo, apesar do prazo curto, o certame ainda não conta com banca organizadora.

A ação deverá ser realizada nos próximos dias. A distribuição das vagas e cargos ainda não foi realizada, entretanto, tudo indica que serão para as respectivas áreas:

direito e saúde, para sociólogos e economistas, além de tradutor e intérpretes de libras.

Em 2024, outro concurso será realizado pela Casa. Dessa vez, se trata de 100 vagas para o cargo de policial legislativo. O cargo ainda será criado, para substituir a função hoje feita por policiais militares.

Como foi o último concurso ALEPI

O último concurso aconteceu em 2019 e foram ofertadas 41 vagas, sendo 20 para cargos com exigência de ensino médio e 21 para nível superior.

Para ensino médio, as oportunidades do concurso ALEPI foram para os seguintes cargos:

taquigrafia – 4 vagas

informática – 4 vagas

cerimonial público – 4 vagas

radiodifusão – 4 vagas

administrativa – 4 vagas