Concurso da Câmara avança e pode sair em breve

Mais um concurso da Câmara chegando. Dessa vez, o edital deve sair nos próximos dias. O certame vai contar com 54 vagas.

O edital está a caminho da iminência, isto é, está se preparando para a escolha da banca organizadora. Sobre o assunto, o presidente da Comissão, Marcelo Palmeira, destacou:

“Nos reunimos para definir as tratativas finais para a definição da empresa que realizará o certame. Até o final de setembro teremos o nome da instituição que conduzirá todas as demais etapas da seleção e com isso darmos um salto importante na qualidade do serviço prestado pela casa”

Vagas do concurso

Ao todo serão 54 vagas divididas da seguinte forma:

30 para quem possui ensino médio e 24 para nível superior.

Sobre as remunerações, no caso de ensino médio, as remunerações iniciais de aproximadamente R$ 5 mil. Por sua vez, para nível superior, R$ 7 mil, exceto para procurador, que ainda será confirmado.

Cargos

Nível médio dividem-se da seguinte forma:



Você também pode gostar:

apoio administrativo (15); e

apoio legislativo (15).

Para superior, são os seguintes cargos:

analista administrativo (10);

analista legislativo (10); e

procurador municipal (4).

Como foi o último concurso

O último concurso aconteceu em 2018 e foram o total de quatro vagas para nível superior. A IDIB foi a banca responsável e as remunerações foram acima de R$ 4,1 mil.

As vagas foram para os seguintes cargos:

analista de controle interno (2 vagas); e

analista de planejamento e orçamento (2).

As oportunidades para nível superior foram nas seguintes especialidades:

ciências contábeis;

administração;

economia; e

direito.

São 50 questões na fase objetiva, sendo elas:

ciências contábeis;

administração;

economia; e

direito.

Outros concursos abertos

Mais um concurso público para prefeitura. As oportunidades são para fundamental, médio e superior. Ao todo são mais de 5 mil vagas.