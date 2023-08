CONCURSO da POLÍCIA CIVIL anuncia NOVO edital com 445 VAGAS para diversos cargos

Mais um concurso da polícia civil será liberado em breve. O novo edital vai contar com 445 vagas para diversos cargos.

A autorização foi divulgada nesta terça-feira, 01 de agosto, por meio do Diário Oficial. Os próximos passos serão escolha da comissão e da banca organizadora.

A empresa vai receber as inscrições do concurso da polícia civil e cuidar as fases do certame. A expectativa, segundo a governadora, é de que os editais possam ser publicados dentro de um prazo de 90 dias, ou seja, até o mês de novembro.

A iniciativa faz parte do projeto para melhorar a segurança pública do estado de Pernambuco.

Sobre o assunto, a governadora Raquel Lyra destacou: “Garantimos, entre custeiro e investimento, um aporte da ordem de mais de R$ 1 bilhão em segurança pública, que vai permitir mais equipamentos, infraestrutura, investimento em tecnologia, garantia de novos concursos públicos para as forças operacionais da polícia e a nomeação dos agentes penitenciários”.

E ainda destacou: “O Juntos (pela Segurança) é um ânimo novo para que todo cidadão possa ter confiança e que o servidor público que atua na segurança possa se mobilizar e se engajar nesse movimento interminável de construção de política pública de segurança”.

Vagas concurso da polícia civil

Ao todo são 445 vagas que serão distribuídas do seguinte modo:

delegado de polícia – 45 vagas

agente de polícia – 250 vagas

investigador de polícia – 150 vagas

Para todos os cargos será preciso comprovar curso de nível superior, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. No caso de delegado também é necessário contar com pelo menos três anos de prática jurídica. Na última seleção, para agente e escrivão, o inicial foi de R$ 3.276,42 e para delegado, R$ 12.229,81.



Você também pode gostar:

Como foi o último concurso da polícia civil

O último concurso aconteceu em 2016 e ofertou 650 vagas divididas da seguinte forma:

sendo 100 para a carreira de delegado, 500 para agentes de polícia e 50 para escrivão.

Sobre organização da Cebraspe, o concurso contou com as seguintes fases:

Prova Objetiva;

Prova Discursiva;

Prova prática de Digitação (ao cargo de Escrivão de Polícia);

Prova de capacidade Física;

Avaliação Psicológica;

Exame Médico;

Investigação Criminal;

Avaliação de Títulos.

Os aprovados ainda realizaram um curso de formação.

Juntos pela Segurança

Na autorização de empréstimo, em maio e aprovada pela Assembleia Legislativa, estava prevista a destinação de até US$ 200 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao projeto.

Como forma de demonstrar interesse com o projeto e fazer valer as propostas já realizadas, Raquel havia entregue sete mil coletes à prova de bala (4.650 para o efetivo masculino e 2.350 para o feminino), um investimento de mais de R$ 10 milhões. Entregou ainda cem viaturas, das 895 que devem ser disponibilizadas até o fim deste ano.

O deputado estadual, Joel da Harpa, PL, destacou a importância do projeto:

O Juntos pela Segurança é muito aguardado. Não somente pela população, mas, principalmente, pelos profissionais do segmento que há anos anseiam por mudanças que proporcionem a devida valorização das categorias e que possam proporcionar resultados positivos na diminuição da violência no Estado

A presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Alepe, a deputada Dani Portela (PSOL), viu o projeto com bons olhos e afirmou ser uma boa estratégias para diminuir os índices de criminalidade no estado:

Está mais do que evidente a necessidade de um plano concreto de combate à violência, de uma forma estrutural, não somente de caráter punitivista.

Os concursos policiais serão liberados?

Apesar de que há a necessidade de esperar sobre a reunião e debate do programa, tudo indica que os editais dos concursos da polícia com contratações de novos servidores serão liberados o quanto antes.

Além de ser uma proposta pontuada por Raquel Lyra, os parlamentares têm buscado e incentivado formas de lidar contra a violência e melhora a segurança pública de Pernambuco.

Sobre o assunto a deputada estadual Delegada Gleide Ângelo (PSB), pontuou: “A gente precisa de uma grande reestruturação que, na minha ótica, deve ter duas vertentes: investimento em efetivo. Porque não se faz polícia sem policiais. E investimento em equipamentos”.

Outro edital aguardado, além dos já citados, é o do Corpo de Bombeiros. Espera-se também que sejam nomeados 1.354 aprovados da Polícia Penal.

Estimativa da governadora

Raquel pontuou que um prazo para liberação dos editais para concurso em prol da segurança pública só poderá ser definido após início do programa “Juntos pela Segurança”, contudo, afirmou que o concurso da polícia militar vai sair ainda este ano.

Sobre os aprovados de 2018, a governadora já pontuou que o assunto está sendo discutido juntamente com a Procuradoria Geral do Estado e destacou que o programa vai trazer mais detalhes sobre a nomeação dos aprovados no edital da Polícia Penal.