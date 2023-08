Concurso da Polícia Civil avança e edital com 60 VAGAS pode sair a qualquer momento

Mais um concurso da Polícia Civil chegando. Dessa vez, as vagas são para psicólogo e perito. O edital deve sair nos próximos dias.

Isso porque, o certame já conta com banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. As oportunidades são para o estado de Santa Catarina.

A dispensa de licitação foi publicada nesta quarta, 16 de agosto, por meio do Diário Oficial. A escolhida foi a FGV- Fundação Getúlio Vargas.

Os próximos passos serão a assinatura do contrato da banca organizadora e o lançamento do edital de abertura das inscrições.

Vagas concurso da Polícia Civil

Ao todo serão 60 vagas sendo 30 para delegado e 30 para psicólogo. Para delegado, os interessados devem possuir formação superior em direito, além de carteira nacional de habilitação a partir da categoria “B”, com remuneração inicial de R$ 18.866,40.

O cargo de psicólogo solicita formação superior na área e registro no conselho, além de carteira nacional de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração paga será de R$ 8.777, 40.

Requisitos delegado

Os requisitos para delegado são:

Ser brasileiro;

Ter no mínimo dezoito anos de idade;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Não registrar sentença penal condenatória transitada em julgado;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Ter conduta social ilibada;

Ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o cargo

pretendido;

Aptidão física plena;

Possuir carteira nacional de habilitação (categoria mínima “B”);

Ser portador de Diploma de Bacharel em Direito reconhecido pelo Ministério da Educação, com Diploma registrado na instituição que o expedir, ou em instituição autorizada por lei, e aprovação em curso de formação no órgão de ensino da Polícia Civil, com no mínimo 600 horas-aula de duração.



Como foi o último concurso da Polícia Civil SC

O último edital foi liberado em 2017 e ofertou 394 vagas para escrivão e agente. Os salários foram de R$ 3.842,20 para agente e 5.317,94 para escrivão. A banca organizadora foi a Fepese.

O concurso contou com as seguintes fases:

prova objetiva; prova de capacidade física; aptidão psicológica; investigação social; e exame toxicológico.

As provas de escrivão foram para as seguintes disciplinas:

noções de direito constitucional – 10;

noções de direito administrativo – 10;

noções de direito penal processual – 10;

noções de direito penal – 10;

noções de direitos humanos -5;

legislação institucional – 5;

língua portuguesa – 25;

informática – 15;

raciocínio lógico – 10; e

noções de arquivologia – 20.

Para agente, foram as seguintes disciplinas:

noções de direito constitucional -10;

noções de direito administrativo – 10;

noções de direito processual penal – 10;

noções de direito penal – 10;

noções de direitos humanos – 5;

legislação institucional – 5;

língua portuguesa – 25;

informática – 20; e

raciocínio lógico – 15.

Conheça PL PC SP

O concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) pode ter uma excelente novidade para as mulheres que desejam seguir carreira de segurança pública.

Isso porque, foi protocolado na Alesp – Assembleia Legislativa de São Paulo- uma proposta do Projeto de Lei Complementar (PLC) 91/2023, que tem como intuito reservar 30% das vagas do edital apenas para pessoas do sexo feminino.

Entenda sobre o PL do concurso PC SP

O texto é de autoria da deputada estadual Clarice Ganem (Podemos) e deseja alterar a Lei Complementar nº 207, de 05 de janeiro de 1979 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo).

A proposta declara também que caso o percentual não consiga realizar o preenchimento somente para mulheres, as vagas remanescentes serão realocadas para pessoas do sexo masculino.

A deputada ainda reitera sobre a importância das cotas e reafirma que as políticas públicas são eficientes a fim de minimizar as desigualdades existentes:

O ingresso no serviço público é uma das situações que requer reajuste nas condições de competição, balanceando as oportunidades dos candidatos.

Diante do cenário de desigualdade, é necessário assegurar que as mulheres tenham mais condições de acesso a empregos qualificados, e os cargos policiais civis são propícios a serem ocupados por candidatas do gênero feminino em razão da demanda de profissionais”.

Sobre mais mulheres na carreira, Clarice entende que seria uma forma de humanizar o serviço, assim como:

aumentar os níveis de eficiência da instituição já que os profissionais estariam mais próximos da população.

Violência contra a mulher

Ainda sobre o projeto, a parlamentar ainda reitera que esta também seria uma forma de analisar de uma forma mais ampla os casos de violência contra a mulher:

“Geralmente, além da apuração do delito, é necessário prestar um atendimento diferenciado para acolher as vítimas.

Trata-se de uma tarefa bastante desafiadora, pois além do encorajamento a denunciar e relatar a violência sofrida, também é preciso oferecer suporte para as mulheres que buscam atendimento