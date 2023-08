Concurso da Previdência cria cargos e pode sair nos próximos dias

Mais um concurso da Previdência pode sair em breve. As vagas são para o Piauí para o cargo de Analista Previdenciário.

As oportunidades serão para a Fundação Piauí Previdência ( PiauíPrev). Por não possuir quadro pessoal próprio, o certame faz mais do que necessário.

Vagas concurso da Previdência

Espera-se 20 cargos de analista previdenciário. Sobre a carreira, é organizada por cinco classes (I, ll, lll, lV e Especial), cada uma com cinco referências (A, B, C, D e E). Os salários ultrapassam R$ 20 mil.

Projeto concurso da Previdência

Sobre as propostas apresentadas no projeto, as atribuições do cargo são:

análise, assessoramento e execução de trabalhos técnicos na área de competência da Piauíprev;

elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, bem como a prestação de informações na sua área de atuação;

realização de atividades relacionadas à arrecadação de contribuições previdenciárias, gestão de recursos e política de investimentos dos fundos previdenciários;

análise, acompanhamento e instrução de processos de concessão, revisão, controle e pagamento de benefícios previdenciários dos servidores públicos e militares do Estado do Piauí, entre outras.

O documento sobre a petição do certame foi enviada para Assembleia Legislativa do Piauí.

Outro concurso da previdência previsto



O concurso Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) foi oficialmente autorizado na sexta-feira, 28 de julho, por meio do Diário Oficial.

O certame já tinha sido anunciado pela ministra Esther Dweck. Ao todo serão 40 vagas distribuídas da seguinte forma:

15 vagas para Analista Administrativo e 25 para Especialista em Previdência Complementar, ambos com exigência de nível superior.

Com a autorização oficial, o edital tem até 180 dias para sair. Já as provas, devem respeitar o prazo de dois meses após a divulgação do documento.

Cargos vagos concurso Previc

O órgão conta com 150 cargos vagos divididos entre as seguintes carreiras:

Especialista em Previdência Complementar – 64 vagos

Analista Administrativo – 40 vagos

Técnico Administrativo – 46 vagos

Os salários ofertados são:

Especialista em Previdência Complementar Inicial: de R$ 12.853,37 para R$ 14.010,17



Técnico Administrativo Inicial: de R$ 5.879,07 para R$ 6.408,18



Analista Administrativo Inicial: de R$ 11.883,77 para R$ 12.953,30



Requisitos e atribuições concurso Previc

Os requisitos dos cargos são:

Técnico Administrativo: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente.

certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente. Analista Administrativo: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. Especialista em Previdência Complementar: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

Já as atribuições são as seguintes:

Técnico Administrativo: atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Analista Administrativo: atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Especialista em Previdência Complementar: atribuições de alto nível de complexidade voltadas para as atividades especializadas de análise, avaliação e supervisão para fins de autorização, de compatibilização, de controle e supervisão do regime de previdência complementar, operado por entidades fechadas de previdência complementar, bem como para a implementação de políticas e para a realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.

Como foi o último concurso Previc

O último concurso foi liberado em 2010 e ofertadas o total de 100 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio : Técnico Administrativo (20); e

: Técnico Administrativo (20); e Nível superior: Analista Administrativo – TI, Contábil e Administrativa (20) e Especialista em Previdência Complementar – Atuarial, Finanças e Contábil (60)

Além das provas objetivas, os candidatos realizaram as seguintes etapas: