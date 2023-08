Concurso Dataprev tem vagas nível médio e superior, veja detalhes do edital

Atenção concurseiros da área de TI (Tecnologia da Informação)! É com grande entusiasmo que compartilhamos informações sobre o tão esperado concurso da DATAPREV.

Aliás, as inscrições para esse certame foram iniciadas na segunda-feira, dia 31 de julho, e permanecem abertas até o dia 18 de agosto de 2023. Ademais, o concurso está sendo coordenado pelo renomado Cebraspe, instituição responsável pela organização do processo seletivo.

Período de inscrições e datas importantes do concurso Dataprev

Os candidatos interessados em participar do concurso DATAPREV devem se atentar aos prazos estabelecidos. Como dito anteriormente, as inscrições foram abertas em 31 de julho e encerrarão no dia 18 de agosto de 2023.

Por isso, é essencial que os concurseiros efetuem suas inscrições dentro do período estabelecido, pois após o encerramento, não será possível realizar novas inscrições. Afinal, todas as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site oficial do Cebraspe.

Cargos e Requisitos

O concurso DATAPREV oferece um leque diversificado de 25 cargos, atendendo tanto candidatos com nível médio quanto com nível superior. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se:

Analistas de tecnologia da informação, que abrangem diferentes especialidades como Advogados, Analista de Negócios, Arquitetos, Engenheiros (Tecnológicos, Civil, Elétrico, Mecânico, de dados), Estratégia e Governança, Gestão (Pessoas, Serviços de TIC, Econômico-financeira, infraestrutura e operações), Inteligência da Informação, Logística, Aquisições e Contratos, Segurança Cibernética, Segurança da Informação e Proteção de Dados, e Sustentação Tecnológica.

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.

Com isso, é imprescindível que os interessados leiam atentamente o edital do concurso. Afinal, no documento há mais detalhes sobre os requisitos específicos para cada cargo, incluindo formação acadêmica e eventuais registros em órgãos de classe.



Você também pode gostar:

Salários e Benefícios

Os salários ofertados pelo concurso DATAPREV variam de acordo com o cargo pretendido, podendo alcançar o valor de até R$ 8.747,61. Pois, além dos atrativos vencimentos, a empresa oferece diversos benefícios para seus colaboradores, tais como:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.111,20 por mês;

Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

Auxílio para tratamento especializado de filhos com deficiência, podendo chegar a R$ 1.230,00;

Assistência médica;

Previdência complementar através da Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV (Prevdata);

Participação nos lucros e resultados;

Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Ademais, esses benefícios adicionais valorizam ainda mais a carreira na DATAPREV. Pois, reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar e a qualidade de vida de seus colaboradores.

Provas e Conteúdo Programático

A prova objetiva do concurso DATAPREV é composta por um total de 120 questões, abrangendo os seguintes temas:

20 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Língua Inglesa;

05 questões de Raciocínio Lógico;

05 questões de Atualidades;

10 questões de Legislação sobre segurança de informações e proteção de dados;

70 questões de Conhecimentos Específicos.

Dessa maneira, as provas terão duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas em diversas cidades do país, incluindo Brasília-DF, Florianópolis-SC, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP. Assim, os locais e horários de prova serão divulgados em 19 de setembro.

Gabaritos e Resultados do concurso Dataprev

Após a realização da prova, os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados em 2 de outubro. Enquanto, o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 20 de outubro, ambos através do site oficial do Cebraspe.

O concurso DATAPREV 2023 representa uma excelente oportunidade para os profissionais da área de Tecnologia da Informação que almejam ingressar no serviço público. Bem como, contribuir para o desenvolvimento tecnológico no setor previdenciário.

Com um total de 222 vagas efetivas e a possibilidade de formação de cadastro de reserva com mais 2 mil vagas, o certame oferece diversas opções para os candidatos interessados.

Vale ressaltar que a DATAPREV é uma empresa pública de grande relevância para o país, responsável por processar informações previdenciárias e de seguridade social. Dessa forma, os profissionais selecionados por meio deste concurso estarão contribuindo diretamente para o bom funcionamento e eficiência dos sistemas de previdência e assistência social.

Em síntese, o concurso é uma excelente oportunidade para profissionais da área de Tecnologia da Informação que buscam uma carreira sólida, com salários atrativos e benefícios significativos.

Além do mais, é uma empresa de grande importância no cenário nacional. Portanto, os selecionados por meio deste certame terão a oportunidade de contribuir para o aprimoramento dos sistemas previdenciários e de assistência social do país.

Se você é um concurseiro da área de Tecnologia da Informação, não perca esta oportunidade única. Na verdade, prepare-se com dedicação, conheça bem o edital e o conteúdo programático. Por fim, esteja confiante para enfrentar a prova com determinação e segurança.

A DATAPREV aguarda por profissionais talentosos e comprometidos, prontos para colaborar com o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Seja parte desse time de excelência e conquiste um futuro promissor no serviço público.